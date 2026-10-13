מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דויד התייחסה הבוקר (שלישי) לתוצאות העגומות של תלמידי ישראל במבחני פיז"ה ואמרה כי המחסור במורים הוא בין הסיבות העיקריות לכך. בריאיון בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" היא הוסיפה: "כשאתה נותן למורה ללמד מקצוע שהוא לא הוכשר ללמד, אתה רואה את הירידה. המחסור הגדול ביותר הוא במחוזות תל אביב ומרכז, ושם ראינו את הירידה התלולה במבחנים הללו. במקומות שהמחסור במורים פחות חמור, הצניחה הייתה פחותה מאוד". צפו בריאיון:

יפה בן דויד בוועידת "האנשים של המדינה" ( צילום: ליאור שרון, ירון ברנר, טל אזולאי )

אמנם מדובר במשבר עולמי, ובכל זאת, איך הגענו לקטסטרופה הזאת? "התרענו על המצב הזה אבל משרדי האוצר והחינוך אמרו שאין מחסור. הם חשבו שאנחנו רוצים לדבר על השכר ולכן פחות ייחסו לזה חשיבות. היום אנחנו רואים שהזלזול הזה התפוצץ. נכון שהמחסור במורים הוא בינלאומי, אבל את יודעת, צרת רבים היא נחמת שוטים. צריך להכין תוכנית אסטרטגית ל-20 שנה. צריך להכשיר את האנשים הטובים ביותר ולהביא אותם לתוך המערכת".

בן דויד התייחסה לתופעת האלימות נגד מורים ואמרה: "מתחילת השנה טיפלתי בקרוב ל-20 מקרים של אלימות. בשנה שעברה טיפלתי ב-80 מקרים. ואני מדברת איתך על מקרי קצה, שזה המון. לצערי, עובד הוראה היום לא מוגן. יכולים לדבר אליו איך שרוצים, יכולים להתפרץ עליו, יכולים להשפיל אותו. והתלמידים גם רואים את זה. איך הוא יכול להגיע למחרת וללמד אותם?".

יש מורים שחוששים להגיע לבית ספר? "יש. בגלל איומים קשים של הורים כלפיהם. ולצערי אין הגנה של משרד החינוך".

מה את מצפה שהוא יעשה? "אפילו תגובה הוא לא נותן. והוא זה שצריך לדאוג למוגנות של המורים. אם אתה יודע שיש הורה שמתנהג באלימות, צריך לטפל. צריך להטיל סנקציות. יש הרבה דרכים לטפל בזה".

סנקציות כלפי הורים? "חד וחלק. גם כלפי תלמידים. וגם לתמוך בהחלטות מקצועיות של צוותי חינוך. אם מנהלת והצוות החליטו להשעות את התלמיד, המשרד צריך לתמוך בזה".

עוד שבועיים יתקיימו הבחירות. מה הפוליטיקאים לא מבינים על מערכת החינוך? "קל מאוד לאלה שבחוץ לקטול את המערכת ולהביא כל מיני תוכניות. ראיתי תוכניות שלא מחוברות בכלל לקרקע, עם כל הכבוד. מה שצריך להבין זה שאם לא יהיה שיתוף פעולה בין השר או השרה לבין ארגוני המורים - לא ניתן יהיה לקדם את מערכת החינוך. אנחנו באים בנפש חפצה להבריא את המערכת ונעשה את זה בשותפות".

זירת פיצוץ הנפל ברכס רמים ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

בקרוב ייפתח משא ומתן להסכם השכר החדש. בשנתיים האחרונות היה שקט. צריך להתכונן להשבתות ועיצומים? "יש עלינו סטיגמה של השבתות. ב-20 שנה האחרונות, כמה פעמים הסתדרות המורים השביתה את המערכת? אפשר לספור על האצבעות. השבתה היא נשק יום הדין. יש דברים שחייבים לעשות ויש לנו קווים אדומים שלא נוותר עליהם".

מה הם? "לא אזרוק דברים פה כי אני לא מנהלת את המשא ומתן פה. אבל אני אומרת בצורה חד משמעית: צריך לחזק את מעמד המורה, להעלות את השכר של כולם ולתת להם לא רק אחריות אלא גם סמכות".