פקיד במשרד הממשלה הבריטי (Cabinet Office) בבריטניה נמצא בחקירה פנימית, לאחר ששיתף ברשת החברתית פוסט שהביע משאלה כי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הוא זה שהיה צריך למות השבוע - ולא זמרת הקאנטרי דולי פרטון שהלכה לעולמה אחרי מאבק במחלת הסרטן. כך פרסם אתמול (שישי) העיתון הבריטי The Jewish Chronicle.
הפקיד, שזהותו לא פורסמה, שיתף ב"סטורי" באינסטגרם בחשבונו הפרטי פוסט של משתמש אחר שהתאבל על מותה. הסטורי הראשון כלל תמונה של פרטון הצעירה בשמלה ורודה בוהקת, עם הכיתוב "זה היה צריך להיות נתניהו".
פרסומים נוספים מצידו בסטורי כללו מסרים דומים, ובהם השוואות גיל בין פרטון למדינת ישראל ("דולי פרטון הייתה מבוגרת מישראל בשנתיים כשמתה"), וקביעה שזה "עולם אכזרי" שבו פרטון הלכה לעולמה ואילו נתניהו עדיין בחיים.
הפוסט כלל גם התבטאויות נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובכללן קריאה לתומכי תנועת ה-"MAGA" "לעוף מפה".
דובר משרד הממשלה הבריטי מסר לעיתון "The Jewish Chronicle", שפרסם את החשיפה, כי עובדי המדינה מחויבים לקוד האתי לשירות המדינה ולכללי התנהגות ברשתות החברתיות, גם בחשבונות פרטיים. לדבריו, מדובר בפוסט "שאינו מקובל באופן ברור", וכי ננקטים "הצעדים המתאימים". העיתון פנה לפקיד לתגובה, וטרם התקבל מענה.
פרטון, אגדת מוזיקת הקאנטרי, שחקנית ויוצרת הלכה לעולמה השבוע בגיל 80. בעקבות מותה, הורה טראמפ להוריד למשך שבוע את הדגלים לחצי התורן במבני ציבור ברחבי ארצות הברית, כמחווה לזמרת. הוא אמר כי מדובר ב"אובדן של ממש עבור מיליוני בני אדם. מעולם לא הייתה מישהי כמוה, ולעולם לא תהיה שוב". שעות ספורות לאחר היוודע דבר מותה נחשף כי נפטרה לאחר "מאבק קצר בסרטן". סוג הסרטן שבו חלתה לא נמסר.