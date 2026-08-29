הפקיד, שזהותו לא פורסמה, שיתף ב"סטורי" באינסטגרם בחשבונו הפרטי פוסט של משתמש אחר שהתאבל על מותה. הסטורי הראשון כלל תמונה של פרטון הצעירה בשמלה ורודה בוהקת, עם הכיתוב "זה היה צריך להיות נתניהו".