במקרים רבים סירוב לשלם דמי חסות בחברה הערבית מסתיים באלימות ואף ברצח. למרבה המזל, בימים אלה הסתיים ניסיון לגביית פרוטקשן בבאקה אל גרבייה - בהתנצלות חריגה של העבריין כלפי הנפגעים.
לאחר שאלמונים ירו צרור יריות לעבר סופרמרקט "חביב" בבאקה אל גרבייה, שבבעלות עיסא שפיק אבו־מוך, בעקבות סירובו לשלם דמי חסות בסכום של מאות אלפי שקלים, יצאה משפחת אבו־מוך למאבק שנמשך 10 ימים נגד תופעת הפרוטקשן.
בני המשפחה, צעירים ומבוגרים, הפסיקו את עבודתם ונשאו בהפסדים כספיים כדי שלא להיכנע לדרישה ולשלם דמי חסות. מדי יום התכנסו במקום מאות מבני המשפחה, קיימו מחאות, השמיעו קריאות נגד התופעה ושמרו על האזור במשך 24 שעות ביממה, מחשש לאירועים נוספים.
בני המשפחה אמרו ל-ynet: "המאבק הזה היה הכרחי. החלטנו שלא להיכנע לפרוטקשן, גם אם מדובר בשקל אחד. אי אפשר להמשיך לשתוק מול התופעה הזו. התמודדנו איתה בכל הכוח, ובסופו של דבר מי שדרשו את דמי החסות התנצל בפנינו והתחייבו שלא להתקרב אלינו". הם הוסיפו כי "המאבק הוכיח שמאבק ציבורי מאוחד יכול להתמודד עם תופעות שליליות כמו פרוטקשן ואלימות".