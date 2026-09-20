בני המשפחה אמרו ל-ynet: "המאבק הזה היה הכרחי. החלטנו שלא להיכנע לפרוטקשן, גם אם מדובר בשקל אחד. אי אפשר להמשיך לשתוק מול התופעה הזו. התמודדנו איתה בכל הכוח, ובסופו של דבר מי שדרשו את דמי החסות התנצל בפנינו והתחייבו שלא להתקרב אלינו". הם הוסיפו כי "המאבק הוכיח שמאבק ציבורי מאוחד יכול להתמודד עם תופעות שליליות כמו פרוטקשן ואלימות".