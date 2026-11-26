כמעט חודשיים אחרי ניסיון הפיגוע , חברת פליי דובאי קיבלה אישור מגורמי הביטחון לשוב לטוס לישראל, לפי המתווה שסוכם.

שב"כ, המוסד ומל"ל אישרו את אותו מתווה, ועיקריו הוצגו על ידי שרת התחבורה מירי רגב, בדיון שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי התכנון, פליי דובאי עשויה לשוב לטוס לארץ כבר מ-3 בדצמבר - אבל המועד המדויק של החזרה עדיין תלוי בחברה עצמה.

גלריה מטוס פליי דובאי, ארכיון ( צילום: REUTERS/Ammar Awad/File Photo )

כעת ממתינים לאישור סופי גם של חזרת טיסות חברות התעופה הישראליות לאיחוד האמירויות, חזרה שצפויה ברבעון הראשון של 2027. בדיון שקיים נתניהו דווח שיש התקדמות במגעים עם האמירויות גם בנושא זה, הנוגע לחזרת הטיסות הן לדובאי והן לאבו דאבי.

האסון שנמנע - והחקירה

כאמור, במהלך טיסה FZ 1073 של חברת פליי דובאי לישראל ב-30 בספטמבר, שעליה היו 174 נוסעים (בהם 27 ילדים), תקף טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי את הקברניט ההודי סמית מאצ'הר באמצעות גרזן חירום מתא הטייס ופצע אותו קשה בראשו ובידיו. בשעה 08:21 צלל המטוס מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-14 אלף רגל תוך שניות בודדות. בהמשך שודרו מהמטוס קוד חירום (7700) ולאחריו קוד חטיפה (7500).

הקברניט הפצוע הצליח להיאבק במחבל בסיוע מספר נוסעים ישראלים (בהם יניב חיון, צביקה מנס ורופא השיניים מוסייב שוטה) ואנשי ביטחון, שהשתלטו על טייס המשנה ואיזנו את המטוס. שני טייסים זרים נוספים שהיו על הטיסה, נכנסו לתא הטייס והנחיתו את המטוס בשלום בשדה התעופה טאבוק שבערב הסעודית בשעה 09:45.

מימין: הטייס-מחבל המאם אל המאמי; משמאל: הקברניט ההודי סמית מאצ'הר

האסון שנמנע העלה שאלות רבות, ובראשן כיצד הצליח אזרח עומאני - מדינה איתה לישראל אין יחסים בינלאומיים, לשמש כטייס משנה בדרכו לישראל. מחדל זה הוביל לחקירה הכוללת גופים שונים שאמונים על הסדרי הביטחון בכל הנוגע לטיסות לישראל.

על הנייר, האחריות לטיסות הזרות מוטלת על משרד התחבורה. אגף הביטחון, החירום והסייבר במשרד, באמצעות מרכז המבצעים לאבטחת תעופה (ממל"ת), אמור לאבחן את הסיכון הביטחוני של טיסות זרות ולתת לחברות התעופה הנחיות ביטחון. אלא שבמשרד טענו כי הוא אינו גוף מודיעיני וכי אין בידיו הכלים לבצע בדיקות רקע מודיעיניות לאנשי הצוות ולנוסעים, ולכן הנהלים נשענים בין השאר על האבטחה במדינות המוצא ועל התחייבויות שמספקות חברות התעופה עצמן.

במקרה של טיסת פליי דובאי התברר כי רשימת אנשי הצוות כלל לא התקבלה במשרד התחבורה. החברה האמירתית התחייבה לבדוק את אנשי הצוות שלה ואף הודיעה לישראל כי הטמיעה במערכת השיבוץ מגבלות שימנעו הצבת טייסים ממדינות שאין להן יחסים עם ישראל. למרות זאת, הטייס העומאני המאם אל-המאמי שובץ לטיסה. עוד התברר כי לפי חוק המרכז הלאומי לאבחון נוסעים מ-2023, אגף הביטחון במשרד התחבורה רשאי לקבל גישה למאגר הכולל נתונים גם על אנשי צוות בטיסות זרות - אך מאז הקמת המאגר המשרד לא ביקש לממש את הגישה הזו.

כבר במאי 2024 פרסם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן דוח על אבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית מישראל ואליה , שבו הצביע על כשלים ופערים חמורים, בין היתר באבטחת מטוסים של חברות זרות. אחת ההמלצות המרכזיות הייתה שהמל"ל יוביל עבודת מטה עם משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה, שב"כ והמשטרה, ויגבש מחדש מדיניות כוללת לאבטחת התעופה.