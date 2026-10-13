שישה בני אדם נפצעו מירי לעבר בית ביישוב בענה שסמוך לכרמיאל. מצבם של שניים מהם מוגדר קשה. שוטרים הוזעקו לזירת הירי, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי.
במרכז הרפואי לגליל בנהריה אמרו כי שניים מהפצועים, הסובלים מפציעות בטן חזה ואגן, מוגדרים במצב קשה והועברו לטיפול רפואי מיידי בחדר ההלם. אחד מהם כבר הובהל לחדר ניתוח. ארבעה פצועים נוספים, שמצבם בינוני, מטופלים גם הם בחדר ההלם. בבית החולים אמרו כי הם מפעילים מערך טראומה מתוגבר, במטרה להענקת טיפול מיטבי לפצועים.
מאז תחילת 2026 נרצחו 179 בני אדם בחברה הערבית בישראל, האחרון שבהם רק הבוקר: נימר ג'בארין, צעיר כבן 20, נרצח בבוקר ביריות באום אל פחם. אדם נוסף נפצע מהירי באורח קל. לפי המשטרה הרקע לרצח הוא פלילי.
אתמול צעיר כבן 20 משגב שלום נורה למוות ביישוב. בשעה 21:16 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א כי הצעיר הובא למרפאה מקומית, לאחר שככל הנראה נפגע באירוע אלימות. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי לצעיר ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם נקבע מותו. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך על חלקת אדמה.