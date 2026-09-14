בית משפט השלום בפתח תקווה, האריך היום (שני) בשלושה ימים, את מעצרו של יגאל בוסקילה (19) מירושלים, החשוד בחטיפת הילד יהלי סופר (10) מפתח תקווה. זו הפעם החמישית שבה הוארך מעצרו של הצעיר.
במהלך הדיון, התגלו פרטים חדשים על שהתרחש באותן שעות בהן החזיק בוסקילה בסופר. על פי נציג המשטרה, "הילד בכה במקלט, ביקש ממנו לצאת. הוא שם עליו את הראש ובכה עליו הוא ניסה לצאת מהמקלט ובוסקילה לא נתן לו. החשוד לא מכחיש את מה שקרה. הייתה עוד חקירה אחת של החשוד ושני פרקליטים מהפרקליטות עברו על התיק ונתנו למשטרה הוראות להשלמות, הן באירוע המרכזי והן לאירועים הנוספים שהיו סביבו".
עם זאת, הודה נציג המשטרה כי על אף ששמו ותמונתו של החשוד הותרו לפרסום לקראת סוף השבוע, לא הגיעו למשטרה תלונות נוספות מלבד השלוש שאותן חוקרים כעת.
עורכת דינו של בוסקילה, שכאמור נחשד בשלושה מקרים של ניסיונות חטיפה, עו"ד נועם גוטמן מהסניגוריה הציבורית טענה כי יש להתחשב במצבו הנפשי ולשחררו למעצר בית. "קשה לו מאוד. הוא לא נער ככל הנערים ואמא שלו כאן, היא הגיעה מירושלים ומתחייבת לעדכן את המשטרה. אפשר להמשיך את החקירה הזו כשהוא בבית".
אימו של החשוד, שביקשה להיות השומרת של בנה אם ישתחרר למעצר בית, נאלצה לשמוע קו תקיף של השופט אורן בועז, שביקש להבין כיצד תשמור עליו מאחר והוא לא גר בבית לאחרונה ויש לה עוד עשרה ילדים. "לצערי הוא לא מתגורר בבית כבר הרבה זמן, פעם בכמה שבועות הוא מגיע הביתה ומבקש כסף", אמרה האם. "הוא אמר לי שהוא ישן במקלטים, אבל אני יכולה להשגיח עליו. יש את בעלי והבנים שלי גדולים ויכולים לשמור עליו".
השופט בועז סירב לבקשה ובהחלטתו קבע כי "אמנם פעולת חקירה אחת אינה בת שיבוש, אך הוא לא רואה מקום לשחרורו. עם זאת, הוא לא יכול להיעתר לבקשה במלואה". על כן, מעצרו של בוסקילה הוארך עד יום רביעי, כאשר המשטרה ביקשה שיוארך עד יום שישי. השופט אמר לתביעה כי הוא מצפה מהיחידה החוקרת להגיע לדיון הבא עם הצהרת תובע או כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.