במהלך הדיון, התגלו פרטים חדשים על שהתרחש באותן שעות בהן החזיק בוסקילה בסופר. על פי נציג המשטרה, "הילד בכה במקלט, ביקש ממנו לצאת. הוא שם עליו את הראש ובכה עליו הוא ניסה לצאת מהמקלט ובוסקילה לא נתן לו. החשוד לא מכחיש את מה שקרה. הייתה עוד חקירה אחת של החשוד ושני פרקליטים מהפרקליטות עברו על התיק ונתנו למשטרה הוראות להשלמות, הן באירוע המרכזי והן לאירועים הנוספים שהיו סביבו".

במהלך הדיון, התגלו פרטים חדשים על שהתרחש באותן שעות בהן החזיק בוסקילה בסופר. על פי נציג המשטרה, "הילד בכה במקלט, ביקש ממנו לצאת. הוא שם עליו את הראש ובכה עליו הוא ניסה לצאת מהמקלט ובוסקילה לא נתן לו. החשוד לא מכחיש את מה שקרה. הייתה עוד חקירה אחת של החשוד ושני פרקליטים מהפרקליטות עברו על התיק ונתנו למשטרה הוראות להשלמות, הן באירוע המרכזי והן לאירועים הנוספים שהיו סביבו".

במהלך הדיון, התגלו פרטים חדשים על שהתרחש באותן שעות בהן החזיק בוסקילה בסופר. על פי נציג המשטרה, "הילד בכה במקלט, ביקש ממנו לצאת. הוא שם עליו את הראש ובכה עליו הוא ניסה לצאת מהמקלט ובוסקילה לא נתן לו. החשוד לא מכחיש את מה שקרה. הייתה עוד חקירה אחת של החשוד ושני פרקליטים מהפרקליטות עברו על התיק ונתנו למשטרה הוראות להשלמות, הן באירוע המרכזי והן לאירועים הנוספים שהיו סביבו".

עם זאת, הודה נציג המשטרה כי על אף ששמו ותמונתו של החשוד הותרו לפרסום לקראת סוף השבוע, לא הגיעו למשטרה תלונות נוספות מלבד השלוש שאותן חוקרים כעת.

עם זאת, הודה נציג המשטרה כי על אף ששמו ותמונתו של החשוד הותרו לפרסום לקראת סוף השבוע, לא הגיעו למשטרה תלונות נוספות מלבד השלוש שאותן חוקרים כעת.

עם זאת, הודה נציג המשטרה כי על אף ששמו ותמונתו של החשוד הותרו לפרסום לקראת סוף השבוע, לא הגיעו למשטרה תלונות נוספות מלבד השלוש שאותן חוקרים כעת.

, עו"ד נועם גוטמן מהסניגוריה הציבורית טענה כי יש להתחשב במצבו הנפשי ולשחררו למעצר בית. "קשה לו מאוד. הוא לא נער ככל הנערים ואמא שלו כאן, היא הגיעה מירושלים ומתחייבת לעדכן את המשטרה. אפשר להמשיך את החקירה הזו כשהוא בבית".

, עו"ד נועם גוטמן מהסניגוריה הציבורית טענה כי יש להתחשב במצבו הנפשי ולשחררו למעצר בית. "קשה לו מאוד. הוא לא נער ככל הנערים ואמא שלו כאן, היא הגיעה מירושלים ומתחייבת לעדכן את המשטרה. אפשר להמשיך את החקירה הזו כשהוא בבית".