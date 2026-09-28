. בנוסף, דווח על הצתת כלי רכב וריסוס כתובות גם בכפר דיר אבו משעל שבאזור רמאללה. בין השאר נכתב שם "קום נקמת דם", ו"מהיהודים השמחים מעין ריא", ככל הנראה בכוונה למעיין עין ריא בבנימין שבו

. בנוסף, דווח על הצתת כלי רכב וריסוס כתובות גם בכפר דיר אבו משעל שבאזור רמאללה. בין השאר נכתב שם "קום נקמת דם", ו"מהיהודים השמחים מעין ריא", ככל הנראה בכוונה למעיין עין ריא בבנימין שבו