הפלסטינים דיווחו הבוקר (שני) על מתנחלים שהציתו רכב וריססו כתובות "נקמה" ומגן דוד בכפר ראס כרכר שממערב לרמאללה. בנוסף, דווח על הצתת כלי רכב וריסוס כתובות גם בכפר דיר אבו משעל שבאזור רמאללה. בין השאר נכתב שם "קום נקמת דם", ו"מהיהודים השמחים מעין ריא", ככל הנראה בכוונה למעיין עין ריא בבנימין שבו נרצח נתנאל שקרון בערב יום כיפור.
אתמול, הפלסטינים דיווחו על עימותים ותקיפות מתנחלים לפנות בוקר בכפר אבו פלאח שממזרח לרמאללה. לפי דיווח של סוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא", הוצתו כלי רכב והעימותים כללו גם זריקת זיקוקים. במשטרה אישרו כי התקבל דיווח על חשד להצתת כלי רכב בכפר וכי נפתחה חקירה במחוז ש"י.
מוסטפא זעתר, בעל כלי הרכב שהוצתו, סיפר כי קודם לכן התפתחו עימותים בין צעירים מהכפר לבין מתנחלים באזור ההר הסמוך. לטענתו, "כשהמתנחלים התאספו והביאו איתם נשק, הם ירדו וירו על הצעירים שברחו לאזור ביתי, ואז המתנחלים הגיעו אליהם".
לדבריו, במקום התאספו עשרות מתנחלים, שחלקם הגיעו מכיוונים שונים, ולאחר מכן החלו להצית את כלי הרכב. "הם שמו חומרי בעירה בתוך המכוניות. הם לא נשארו אפילו עשר דקות. הצעירים הגיעו, הסתערו עליהם, והם ברחו", אמר.