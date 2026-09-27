הפלסטינים דיווחו על עימותים ותקיפות של מתנחלים לפנות בוקר (ראשון) בכפר אבו פלאח מזרחית לרמאללה. לפי דיווח של סוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא", הוצתו כלי רכב והעימותים כללו גם זריקת זיקוקים. במשטרה אישרו כי התקבל דיווח על חשד להצתת כלי רכב בכפר וכי נפתחה חקירה במחוז ש"י.

"שמו חומרי בעירה בתוך המכוניות". העימותים בכפר





מוסטפא זעתר, בעל כלי הרכב שהוצתו, סיפר כי קודם לכן התפתחו עימותים בין צעירים מהכפר לבין מתנחלים באזור ההר הסמוך. לדבריו, "כשהמתנחלים התאספו והביאו איתם נשק, הם ירדו וירו על הצעירים שברחו לאזור ביתי, ואז המתנחלים הגיעו אליהם".

לדבריו, במקום התאספו עשרות מתנחלים, שחלקם הגיעו מכיוונים שונים, ולאחר מכן החלו להצית את כלי הרכב. "הם שמו חומרי בעירה בתוך המכוניות. הם לא נשארו אפילו עשר דקות. הצעירים הגיעו, הסתערו עליהם, והם ברחו", סיפר.

תושב נוסף, סמיר שומאן, סיפר ל-ynet כי תושבי הכפר ערוכים בתקופה האחרונה לקראת אפשרות של תקיפות. לדבריו, "הצעירים ערים כל הזמן, כי בכל רגע אנחנו מצפים שיגיעו לכפר". הוא טען כי בסביבת הכפר קיימים כארבעה מאחזים, וכי בתקופה האחרונה התרבו האירועים באזור.

גלריה אחד הרכבים שהוצת

שומאן סיפר גם על פגיעות ברכוש ובחקלאות של תושבי הכפר וכי לו בעצמו נכרתו 57 עצי זית. לדבריו, התושבים מתקשים להגיע לחלק מאדמותיהם וגם ראש מועצת הכפר הותקף יחד עם אנשים נוספים באחד האירועים באזור המטעים. שומאן סיפר על מציאות שהשתנתה אחרי טבח 7 באוקטובר, וטען כי גם במקרים שבהם מגיעים כוחות ביטחון לאירועים - הם אינם מגינים על התושבים.

במועצת הכפר אבו פלאח פרסמו היום הודעה שבה הודו לתושבים המתנדבים למשמרות באזור הכפר, וקראו לתושבים ולצעירים "להתלכד ולשתף פעולה" עם האחראים על ארגון השמירה בכפר, במיוחד לקראת עונת מסיק הזיתים. במועצה הדגישו גם את הצורך בחלוקת האחריות בין התושבים ובהתנהלות רגועה ומאורגנת.

מהמשטרה נמסר: "בעקבות דיווח שהתקבל לפנות בוקר על חשד להצתת כלי רכב בכפר אבו פלאח שבאזור בנימין, נפתחה חקירה במחוז ש"י. כוחות משטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי ממחוז ש"י נכנסו לזירה בליווי כוחות צה"ל, והחלו באיסוף ממצאים, ראיות וגביית עדויות. חקירת המקרה נמשכת". לא ידוע בשלב זה על מעצרים.

"נשארים ערים כי אנחנו מצפים שיגיעו"

גם בלילה שבין רביעי לחמישי נרשמו התפרעויות , הפעם בכפר עטארה שליד רמאללה - אז הוצתו כלי רכב ורוססו על קיר מבנה בכפר כמה כתובות עם מסרים מאיימים. בין הכתובות: "קוסרה, חכו בחמישי", ו-"רק טרנספר".