במצרים נמשכים היום (ב') דיוני הפרלמנט בשאלה אם לשלוח כוחות מצריים לסעודיה, כדי להתערב במלחמה בתימן ולסייע לריאד בהתמודדות שלה עם המורדים החות'ים. הדיונים מתקיימים אחרי ששלשום ביקש הנשיא המצרי עבד אל-פתאח א-סיסי לכנס את הפרלמנט כדי להחליט על תמיכה בסעודים, ואמר בנאום שנשא: "אנחנו עומדים איתן ותומכים באופן מלא בהגנה על אדמות אחינו במפרץ. ניישם כל צעד שתבקש סעודיה כדי להגן על ביטחונה וריבונותה". ההצהרה ההיא נתפסה כאיתות יוצא דופן על נכונותה של מצרים להתערב בסכסוך.
הבעת הרצון של א-סיסי לסייע לסעודיה הייתה מעורפלת משהו, אבל בהודעה שפרסם אתמול חבר הפרלמנט המצרי מוסטפא בכרי הובהרו מעט הדברים: בכרי הסביר כי הפרלמנט ידון בהחלטת א-סיסי, המשמש גם כמפקד העליון של הצבא, "לשגר כוחות צבאיים לסעודיה לצורך משימה הגנתית". הוא ציין כי עוד לפני תחילת הדיונים בפרלמנט התכנסה המועצה הלאומית להגנה, בראשות הנשיא, ואישרה את שיגור הכוחות הללו ואת המשימה שהוטלה עליהם: "מצרים מעולם לא זנחה את תפקידה הכלל-ערבי ואת השמירה על הביטחון הלאומי הערבי", אמר. "מבחינתנו סעודיה היא חלק בלתי נפרד מהביטחון הלאומי של מצרים עצמה, וכל איום על ביטחונה ועל יציבותה הוא איום גם עלינו". הוא ציין כי הישיבות על העניין בפרלמנט התארכו משום שחברי פרלמנט נוספים רצו לשאת דברים, והעריך כי הצבעה תתקיים מחר.
בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה ועם הציר השיעי-איראני, נטען הבוקר כי למצרים יש כבר עכשיו כוחות בסעודיה, אך נוכחותם שם אינה מוצהרת: "קהיר מתכוננת לשלוח רשמית כוחות לממלכה, אחרי שבועות של נוכחות צבאית לא מוצהרת, ומסרבת להשתתף בפעולות בתוך תימן", נכתב בעיתון. לפי "אל-אחבאר", כמה אנשי צבא מצרים הגיעו לסעודיה כבר לפני כמה שבועות, וכעת מקורות צבאיים מצריים מסבירים לעיתון כי ההחלטה להכריז פומבית על המהלך ולבקש את אישור הפרלמנט נובעת מ"התפתחויות מהירות בשטח, שחייבו שליחת כוחות נוספים, לצד הערכות לגבי אספקת נשק הגנתי לריאד, בהתאם לדרישות המצב".
המקורות ששוחחו עם "אל-אחבאר" אמרו לפי העיתון כי בראש סדר העדיפויות של מאמצי התיאום עם סעודיה ניצבת השליחה של סוללות הגנה אווירית ותמיכה לוגיסטית, כשהמטרה היא לאבטח כמה אתרים חיוניים בסעודיה. לדברי המקורות תפקידם של הכוחות שיישלחו יהיה לבצע משימות הגנתיות, בכלל זה הגנה על אזרחים, ולסייע בהפחתת הנזקים הנגרמים לסעודיה מתקיפות פתע. הם טענו כי הכוחות המצריים אינם צפויים להשתתף בשום דרך בפעולות התקפיות בתוך שטח תימן, וכי הכוחות המצריים החדשים צפויים להתחיל להגיע לסעודיה בתוך כמה ימים.
הבקשה של סעודיה לסיוע ממצרים באה בצל האבדות והפגיעות המשמעותיות שספגה בשבועות האחרונים משיגורי הטילים והכטב"מים שמבצעים לעברה החות'ים, כנקמה על המצור האווירי שהיא מטילה על השטחים שבהם שולטים המורדים בתימן, וכדי לגבות ממנה מחיר גם על הלחימה שמנהלים נגדם בעלי בריתה בתימן, אנשי הממשלה התימנית המוכרת על-ידי הקהילה הבינלאומית. הפגיעה הקשה ביותר בסעודיה לאחרונה הייתה האירוע שבו טיל חות'י התפוצץ בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד וגרם למותם של 13 בני אדם וליותר מ-300 פצועים. השיגורים הבלתי-פוסקים פוגעים גם בכלכלת סעודיה, ומאיימים על "חזון 2030" של יורש העצר הסעודי והשליט בפועל מוחמד בן סלמאן, התוכנית הכלכלית שנועדה לגוון את המשק הסעודי ואת עמודי התווך הכלכליים של המדינה.
הדיונים במצרים מתנהלים אחרי שב-15 בספטמבר ביקר שם בן סלמאן ונפגש עם הנשיא א-סיסי. אחרי הפגישה ההיא מסרה לשכת א-סיסי כי פגישתו עם בן סלמאן הדגישה מחדש את מחויבותן של מצרים וסעודיה להבטיח את חופש השיט ואת הביטחון הימי במצר הורמוז ובמצר באב אל-מנדב, שלאחרונה הידקו החות'ים את המצור שלהם עליו. א-סיסי הדגיש אז בפני בן סלמאן את התנגדות קהיר לכל מתקפה המכוונת נגד סעודיה או מאיימת על חופש השיט בנתיבי שיט בינלאומיים, ובהודעתו נכתב כי סוכם בה שהנסיבות הנוכחיות מחייבות סולידריות ותיאום מוגברים בין שתי המדינות.
מצרים היא אחת המדינות שסופגות את הפגיעה המשמעותית ביותר מכל התפתחות ביטחונית שלילית באזור מצר באב אל-מנדב. החות'ים אמנם ממקדים כרגע את תקיפותיהם נגד סעודיה, אולם מצרים, השוכנת צפונה משם וזקוקה להכנסות המשמעותיות שלה מתעלת סואץ שבדרך אליה ניצב המצר, סופגת את הנזקים הכלכליים מכל הסלמה ביטחונית באזור. מסיבה זו, ואף שהיא אינה ממהרת בדרך כלל להיכנס לבריתות צבאיות, יש לה אינטרס לסיים את המתיחות בין סעודיה לחות'ים בהקדם האפשרי, גם אם בדרך כלל היא מעדיפה לשמור על תפקיד ניטרלי ורואה עצמה כמתווכת אזורית.
בינתיים החות'ים, שעוקבים אחר ההתפתחויות במצרים, כבר החלו לאיים במרומז על השלטונות בקהיר. מוחמד אל-בוחיתי, חבר הלשכה המדינית של המורדים התימנים, אמר בריאיון לערוץ "אל-ערבי" הקטארי: "הצבא המצרי נושא עמו זיכרונות מרים ממעורבותו בתימן בשנים 1968-1962. לא יעלה על הדעת שהוא יחזור על אותו הניסיון". כוונתו של אל-בוחיתי לאירועים שהתחוללו לאחר הפיכה צבאית בתימן בספטמבר 1962, אז החליט שליט מצרים גמאל עבד א-נאסר לתמוך ברפובליקנים (שנלחמו במלוכנים) בתימן ושלח למדינה את יחידות הצבא המובחרות ביותר שלו. מצרים שילמה אז מחיר כבד, הציבה בתימן במצטבר כ-70 אלף חיילים כדי להגן על הממשלה החדשה, ונגררה למלחמה ממושכת בתנאים קשים בשל השטח ההררי והיעדר הכבישים, מלחמה שיש המכנים אותה עד היום "וייטנאם של מצרים". לבסוף נאלצו הכוחות המצריים לסגת.
בריאיון ל"אל-ערבי" היום הוסיף הבכיר החות'י אל-בוחיתי אמירות לעגניות כלפי ריאד: "דבריו של א-סיסי חושפים את עומק השפל שבו נמצאת ההנהגה הסעודית. הם הגיעו למצב שבו הם מתחננים בפני כל אומה שתגן עליהם ותשמור עליהם, וזאת למרות שהם עצמם התוקפים. איננו מצפים שמצרים תהיה מעורבת בתוקפנות נגד תימן, היא גדולה מזה". לדבריו, תוקפנות כזו תציב את מצרים באותו המחנה עם ארה"ב וישראל.
בעיתון "אל-אחבאר" דווח היום כי החות'ים עוקבים מודיעינית אחרי התנועות של כוחות זרים שהגיעו לעיר ג'יזאן שבדרום-מערב סעודיה, וכי אזור העיר הפך לשטח היערכות ותכנון לתקיפות נגד תימן. בדיווח בעיתון נטען כי גם כוחות מפקיסטן, שחתמה לאחרונה יחד עם טורקיה על ברית הגנה עם סעודיה, נמצאים שם, נוסף על כוחות אוקראיניים שהגיעו לאזור לפני ימים אחדים במטוס תובלה צבאי.
בינתיים, הלחימה בשטח תימן נמשכת כל העת, גם בין כוחותיה של ממשלת תימן הנתמכים על-ידי סעודיה לבין החות'ים. היום דווח בתימן על תקיפה משמעותית שביצעו החות'ים לעבר בסיס אל-עלם במחוז שבווה, תקיפה שלכאורה בוצעה במהלך אימון של חיילים, ועשרות מאנשי כוחות הממשלה התימנית נהרגו ונפצעו בה. גם שיגורי הטילים והכטב"מים של החות'ים לעבר סעודיה נמשכים, ולפנות בוקר הופעלה התרעה מפני שיגור כזה בג'יזאן.