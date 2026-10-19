הדיונים במצרים מתנהלים אחרי שב-15 בספטמבר ביקר שם בן סלמאן ונפגש עם הנשיא א-סיסי. אחרי הפגישה ההיא מסרה לשכת א-סיסי כי פגישתו עם בן סלמאן הדגישה מחדש את מחויבותן של מצרים וסעודיה להבטיח את חופש השיט ואת הביטחון הימי ב

מצר הורמוז

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מצר באב אל-מנדב