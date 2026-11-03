בעקבות חשיפת ynet על כוונת ראש השב"כ דוד זיני לסווג מראש את חקירת הבחירות כ"עבירות ביטחון" והדיווח על רצונו לזמן לחקירה באזהרה ללא ראיות את ראשי המפלגות הערביות, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פרסמה הערב (שלישי) הודעה חריגה, שלפיה "במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת". גורם בכיר במערכת האכיפה תיאר את ההתנגשות בין השניים כ"משבר קשה שצריך לעורר דאגה קשה בקרב כל שוחרי שלטון החוק". בליכוד תקפו: "סולברג רוצה לחקור - והיועמ"שית קושרת לשב"כ את הידיים".

גלריה ( צילום: AP Photo/David Goldman, ריאן פרויס, shutterstock, אוליבייה פיטוסי, דוברות הרשימה המשותפת, יונתן זינדל )

היא הוסיפה כי "ככל שיש בידי השב"כ או כל גורם אחר ראיה המצדיקה חקירה, הוא מוזמן להציג אותה. כל מי שצריך להיחקר - ייחקר, אך לא ייחקרו אנשים ללא בסיס ראייתי. בנוסף לכך, השב"כ אינו מעביר מזה יומיים את חומרי החקירה שנאספו לצוות החקירה המיוחד שהוקם על פי המלצת השופט סולברג, בשיתוף המשטרה ובליווי הפרקליטות, ובכך מעוכב למעשה הטיפול בנושא. מערכת אכיפת החוק פועלת במהירות ובאופן מקצועי על מנת להגיע לחקר האמת על סמך החומר שיש בידה, והחלטות החקירה יתקבלו לפיו".

בליכוד תקפו את היועמ"שית: "בהרב-מיארה מנסה להסתיר מאזרחי ישראל את חקר האמת. היא ממשיכה בסיכול וטיוח של הפרשה החמורה של זיהום הבחירות על-ידי גורמים זרים. היא קושרת לשב"כ את הידיים, ומסרבת לאפשר את החקירה בניגוד לתמיכתו של סולברג לחקור". יו"ר ועדת הבחירות, שהדגיש שלשום כי חומר הראיות לא יערער על תוצאות הבחירות בכללותן, הבהיר כי תוצאות הבחירות יפורסמו כמתוכנן - ללא קשר לחקירה. לפי שעה, נציגי הליכוד בוועדת הבחירות מתכוונים להימנע מחר בהצבעה על תוצאות הבחירות וביקשו גם מיתר השותפים לעשות זאת. מסתמן כי גם בציונות הדתית ימנעו. עוצמה יהודית כבר הודיעה כי תתנגד.

"סממנים של הפיכה משטרית"

גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר כי "המשבר הקשה המתחולל מאז יום רביעי האחרון, ושהסלים השבוע, צריך לעורר דאגה קשה בקרב כל שוחרי שלטון החוק. התנגשות כה חריפה ומשבר אמון בין שומרי סף כמו ראש השב"כ, היועצת המשפטית לממשלה ומפכ"ל המשטרה מדאיגים ביותר". לדבריו, "העובדה שההתנגשות היא על תוצאות מערכת הבחירות מהווה עליית מדרגה. מדובר בסממנים של הפיכה משטרית".

יו"ר ישר! גדי איזנקוט העביר גם הוא מסר לזיני: "משרתי מערכת הביטחון, אכיפת החוק והשירות הציבורי בישראל הם משרתי הממלכה, לא המלך. אבוי למי שישחית את סמכותו ותפקידו עבור שיקולים פוליטיים". בהמשך האשים את הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו כמי ש"מנסים לבצע פוגרום בדמוקרטיה ובשלטון החוק". לדבריו, "הם מנסים לגרור את כולנו למשבר חוקתי מסוכן ולא בפעם הראשונה".

( צילום: אוליבייה פיטוסי, אלכס גמבורג )

בתוך כך, יו"ר רע"מ מנסור עבאס התייחס לראשונה לדיווח על הרצון לחקור אותו באזהרה: "הניסיון להכתים את הציבור הערבי הוא פסול. אני וכל חברי רע"מ לא חוששים מאף חקירה ומוכנים להתייצב בפני כל רשויות אכיפת החוק, בהתאם להנחיות היועמ"שית ומערכת המשפט, שהוכיחו פעם אחר פעם כי הם כפופים לחוק ולא לגורמים פוליטיים אחרים. אני דורש מרשויות המדינה לכבד את החלטת הבוחר ולנהוג בממלכתיות ובאחריות כלפי כל האזרחים ולשמור על החוק וסדרי השלטון".

הרשימה המשותפת מסרה גם היא התייחסות ראשונה לדיווח: "זיני ירד מהפסים - לא נאפשר להפוך את הכרעת הציבור הערבי וקולו לאיום ביטחוני. המשותפת רואה במהלך זה חלק ממסע ההסתה והדה-לגיטימציה שמוביל הליכוד נגד הציבור הערבי, הצבעתו וייצוגו הפוליטי. נתניהו נאחז בשלטון ומנסה לשלול את הלגיטימיות של הציבור הערבי שהצביע בהמוניו והכריע נגד ממשלתו. זיני, שמונה בידי נתניהו, פועל כזרוע פוליטית בשירותו".

העימות הסוער בין היועמ"שית לזיני: "דרישתך לא חוקית"

מוקדם יותר נחשף ב-ynet על העימות הסוער בין זיני לבהרב-מיארה בעקבות רצונו של ראש השב"כ לסווג באופן גורף את החקירה כ"עבירות ביטחון" כדי שהוא יוכל לבצע מראש פעולות חקירה באמצעות הכלים המורחבים שנתונים לארגון, בהם מניעת מפגש עם עורך דין, האזנות, איסוף נתוני תקשורת ועוד. הבקשה של זיני, שנמסרה בדיון הסוער שקדם להצהרה המשותפת של השניים שלשום, עוררה ויכוח סוער.

עבאס: "הניסיון להכתים את הציבור הערבי הוא פסול" ( צילום: אפי שריר )

לפי מקורות, בהרב-מיארה התריעה בפניו כי דרישתו לא חוקית משום שחשדות על קבלת שוחד בחירות יכולים להישאר במישור הפלילי בלבד. אם יוצגו ראיות לעבירות ביטחוניות, טענה בהרב-מיארה, ניתן יהיה לחקור בכלים המתאימים. "אני אתן את כל הכלים שהחוק מאפשר", אמרה.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה עד לכדי נוסח ההצהרה שפורסמה בתקשורת. זיני דרש כי גם בהצהרה של סולברג ובהודעה לתקשורת יהיה כתוב כי הפרשה היא פרשה עם "חשדות לעבירות ביטחוניות". היועמ"שית התנגדה, ואילו השופט סולברג הציע פשרה בנוסח שבה כתוב כי לחשדות "עשוי להיות פן ביטחוני" - וכך אכן נכתב בהודעה.

בהמשך דווח ב-i24news כי זיני מבקש לזמן לחקירה באזהרה ובלי ראיות את יו"ר רע"מ מנסור עבאס, יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, יו"ר תע"ל אחמד טיבי וחבר כנסת בכיר נוסף ממפלגה ערבית - שאת שמו לא ניתן לפרסם - כחלק מחקירת החשדות למימון זר למבצעי תודעה בבחירות.

לפי הדיווח, ישנה "הסכמה מקיר לקיר" שיש ראיות משמעותיות נגד חבר הכנסת הבכיר, והוא צפוי להיחקר באזהרה. לצד זאת, היועמ"שית, שדרשה לקבל ראיות נגד חברי הכנסת האחרים בטרם תיתן אישור לחקור אותם באזהרה - אך הדבר טרם נעשה. עוד נכתב, כי על אף שהוסכם להקים צוות חקירה משותף של שב"כ והמשטרה ומאז חלפו יומיים - שב"כ טרם העביר את החומרים למשטרה, ולכן החקירה עדיין לא החלה למרות שזיני טען כי היא "דחופה".

ההצהרה המשותפת שלשום





בליכוד ובציונות הדתית תיארו את הדיווח כ"רעידת אדמה" והאשימו את היועמ"שית ב"אכיפה בררנית". לטענתם, "מיארה מונעת מהשב"כ להפעיל אמצעי חקירה של עבירת ביטחון ורצתה להסתיר מהציבור שמדובר בעבירת ביטחון. בהרב מיארה פועלת לטייח ולסכל את חקירת זיהום הבחירות". בציונות הדתית הגדילו לעשות וקראו ליו"ר ועדת הבחירות נעם סולברג להרחיק את היועמ"שית מכל עיסוק בעניין "כדי להבטיח שלא תזהם את החקירה".

בדיווח של חדשות קשת נטען מוקדם יותר כי סולברג "אישר" לזיני להפעיל בחקירת החשד להשפעה זרה בבחירות יכולות חריגות שכוללות יכולות טכנולוגיות ומעקב. אולם יש לציין כי הדבר לא נתון בסמכותו אלא בסמכותה של היועמ"שית.