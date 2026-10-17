בכיר בחמאס אמר לעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" שיוצא לאור בלונדון כי מי שנחשב למנהיג הארגון ברצועת עזה, עלי אל-עמודי, נפצע בתקיפה שכוונה אליו לפני שבועיים. לפי הבכיר, שסירב להזדהות, אל-עאמודי שכונה "היורש של סינוואר" נפצע בינוני. אותו בכיר ציין כי הוא כן היה בדירת המגורים שהותקפה, אבל היה באזור צדדי בדירה - ולכן הוא ניצל.
הבכיר ציין כי אל-עמודי במצב טוב ומטופל במקום בטוח. מדובר בפעם הראשונה שבכיר בחמאס מודה כי המודיעין הישראלי דייק ביעד התקיפה. אל-עמודי, לשעבר אחראי מערך ההסברה של חמאס, שוחרר בעסקת שליט ב-2011 ומתמודד על הבכורה בבחירות הפנימיות שנערכות בחמאס.
בתקיפה בבוקר שבת לפני שבועיים במערב העיר עזה, שלוש שנים בדיוק אחרי הטבח בשמחת תורה, דווח כי חמישה בני אדם נהרגו, ובהם ארבע נשים. כבר אז צוטטו ב"א-שרק אל-אווסט" שלושה מקורות בחמאס שהביעו ספקות שאל-עמודי חוסל. אחד מהם העריך כי הוא נכח במקום, אבל ייתכן ששרד.
ניסיון החיסול בוצע במסגרת קמפיין חיסול בכירי חמאס שצה"ל עורך בשבועות האחרונים - בין היתר של מח"ט צפון הרצועה של חמאס, עז א-דין ביכ, מנהל מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן ומפקד חטיבת רפיח בחמאס נאיל אבו עביד.