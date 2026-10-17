בכיר בחמאס אמר לעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" שיוצא לאור בלונדון כי מי שנחשב למנהיג הארגון ברצועת עזה, עלי אל-עמודי, נפצע ב

תקיפה שכוונה אליו לפני שבועיים