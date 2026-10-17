בכיר בחמאס אמר לעיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" שיוצא לאור בלונדון כי מי שנחשב למנהיג הארגון ברצועת עזה, עלי אל-עמודי, נפצע בתקיפה שכוונה אליו לפני שבועיים. לפי הבכיר, שסירב להזדהות, אל-עאמודי שכונה "היורש של סינוואר" נפצע בינוני. אותו בכיר ציין כי הוא כן היה בדירת המגורים שהותקפה, אבל היה באזור צדדי בדירה - ולכן הוא ניצל.
הבכיר ציין כי אל-עמודי במצב טוב ומטופל במקום בטוח. מדובר בפעם הראשונה שבכיר בחמאס מודה כי המודיעין הישראלי דייק ביעד התקיפה. אל-עמודי, לשעבר אחראי מערך ההסברה של חמאס, שוחרר בעסקת שליט ב-2011 ומתמודד על הבכורה בבחירות הפנימיות שנערכות בחמאס.
בכיר חמאס עלי אל-עמודי בכיר חמאס עלי אל-עמודי
עלי אל-עמודי וזירת התקיפה
(צילום: Omar AL-QATTAA / AFP)
בתקיפה בבוקר שבת לפני שבועיים במערב העיר עזה, שלוש שנים בדיוק אחרי הטבח בשמחת תורה, דווח כי חמישה בני אדם נהרגו, ובהם ארבע נשים. כבר אז צוטטו ב"א-שרק אל-אווסט" שלושה מקורות בחמאס שהביעו ספקות שאל-עמודי חוסל. אחד מהם העריך כי הוא נכח במקום, אבל ייתכן ששרד.
ניסיון החיסול בוצע במסגרת קמפיין חיסול בכירי חמאס שצה"ל עורך בשבועות האחרונים - בין היתר של מח"ט צפון הרצועה של חמאס, עז א-דין ביכ, מנהל מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן ומפקד חטיבת רפיח בחמאס נאיל אבו עביד.