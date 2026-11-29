כאמור, לוי טס להונג קונג ללא אישור השר בן גביר, שביקש ממנו להישאר בארץ. הוא החליט כי המשלחת המשטרתית בהובלתו תצא מישראל כמתוכנן, ובזמן שהמתין להמראה יחד עם דובר המשטרה, עוזרו וקצינים נוספים, השר בן גביר שיגר מכתב חריג ביותר לארגון האינטרפול, שבו כתב: "המפכ"ל דני לוי אינו מייצג את ישראל - ואין לאשר את השתתפותו".

כאמור, לוי טס להונג קונג ללא אישור השר בן גביר, שביקש ממנו להישאר בארץ. הוא החליט כי המשלחת המשטרתית בהובלתו תצא מישראל כמתוכנן, ובזמן שהמתין להמראה יחד עם דובר המשטרה, עוזרו וקצינים נוספים, השר בן גביר שיגר מכתב חריג ביותר לארגון האינטרפול, שבו כתב: "המפכ"ל דני לוי אינו מייצג את ישראל - ואין לאשר את השתתפותו".

כאמור, לוי טס להונג קונג ללא אישור השר בן גביר, שביקש ממנו להישאר בארץ. הוא החליט כי המשלחת המשטרתית בהובלתו תצא מישראל כמתוכנן, ובזמן שהמתין להמראה יחד עם דובר המשטרה, עוזרו וקצינים נוספים, השר בן גביר שיגר מכתב חריג ביותר לארגון האינטרפול, שבו כתב: "המפכ"ל דני לוי אינו מייצג את ישראל - ואין לאשר את השתתפותו".