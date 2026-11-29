על רקע התנגדותו של השר לביטחון לאומי: מפכ"ל המשטרה דני לוי, צפוי לפנות בשעות הקרובות לנשיא המדינה יצחק הרצוג, לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר החוץ גדעון סער, בבקשה לקבל את אישורם לשאת דברים בכנס האינטרפול שמתקיים בהונג קונג. ללא קבלת האישור, המפכ"ל לא יוכל לנאום בפני באי הכנס, שבו צפויים להשתתף גם מפכ"לי המשטרה של איראן וטורקיה.
משלחת המשטרה שהגיעה להונג קונג צפויה לקיים שיחות עם בכירים באינטרפול בנוגע לאופן הטיפול בצווי מעצר בינלאומיים שהוצאו נגד חיילי צה"ל ואנשי ממשלה ישראלים. גורם בכיר במשטרה אמר: "לא נפקיר את חיילי צה"ל ומדינת ישראל בזירה הבינלאומית".
כאמור, לוי טס להונג קונג ללא אישור השר בן גביר, שביקש ממנו להישאר בארץ. הוא החליט כי המשלחת המשטרתית בהובלתו תצא מישראל כמתוכנן, ובזמן שהמתין להמראה יחד עם דובר המשטרה, עוזרו וקצינים נוספים, השר בן גביר שיגר מכתב חריג ביותר לארגון האינטרפול, שבו כתב: "המפכ"ל דני לוי אינו מייצג את ישראל - ואין לאשר את השתתפותו".
בהודעה מטעם לשכת השר בן גביר נאמר אתמול: "יציאתו של מפכ"ל המשטרה לחו"ל אינה מקובלת על השר ולא אושרה על ידו כפי שמתחייב בנוהל. מחר צפויה להתקיים ישיבת קבינט חשובה המחייבת את נוכחותו של המפכ"ל, ויש להצטער על כך שהמפכ"ל בחר להתעלם גם מעובדה זו. כמו כן, השר בן גביר הבהיר למפכ"ל במספר הזדמנויות כי המצב הביטחוני בישראל ומצב הפשיעה במגזר מחייבים את נוכחותו בארץ. רק לאחרונה שב המפכ"ל מביקור במרוקו, ואין כל סיבה ממשית שלא יישאר בארץ וישלח גורמי מקצוע אחרים לכנס האינטרפול".
מנגד, בהודעה רשמית של דוברות המשטרה נאמר: "המפכ״ל, רנ"צ דני לוי, ייצא הערב להונג קונג להשתתף בכנס האינטרפול העולמי. במסגרת ביקורו יקיים פגישות עבודה עם ראשי ארגוני אכיפת חוק ממדינות שונות, במטרה לחזק את שיתופי הפעולה הבינלאומיים, להעמיק את הקשרים המקצועיים ולקדם שיתוף ידע והתמודדות משותפת עם אתגרי הפשיעה והביטחון בזירה הבינלאומית".
עוד נמסר כי "השתתפות המפכ"ל בכנס מהווה הזדמנות לחיזוק מעמדה וקשריה של משטרת ישראל בקהילת אכיפת החוק הבינלאומית ולהעמקת שיתופי הפעולה עם משטרות העולם".
לאחר הבחירות חלה הרעה ביחסים בין השר לבין המפכ"ל כשבן גביר טען כי לוי מנסה לרצות את השמאל. בפוסט שפרסם ימים לאחר הבחירות כתב בן גביר: "המפכ"ל מתנהג כבר מספר ימים כמי שרוצה לרצות את השלטון הבא כשהוא חושב שימצא חן בעיני יאיר גולן. יש להצטער על כך כי לוי, שעשה במשך שנה וחצי את כל מבוקשי, פועל יום למחרת הבחירות בניגוד לחוק מול החרדים והופך אותם לשק החבטות שלו". בלשכת המפכ"ל דחו מכל וכל את טענות בן גביר.
ימים לאחר שתקף פומבית את המפכ"ל, סירב השר בן גביר לחתום על שורת מינויים בקצונה הבכירה במשטרה. בעקבות זאת החליט רב ניצב לוי בצעד חריג להציב כ-15 קצינים בתפקידים שאליהם נבחרו, בעקבות צורך מבצעי דחוף באיושם, ללא חתימת השר.