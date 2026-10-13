יהודי תושב השומרון בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתקיפה אלימה ושוד מכונית של פלסטיני ביום ראשון בכפר עין יברוד שליד רמאללה. המשטרה מסרה היום (שלישי) כי ברשותו של החשוד נמצאו סכין, אקדח איירסופט וציוד צבאי החשוד כגנוב.

ציוד שנמצא במכוניתו של החשוד

מדובר היה באירוע שני תוך 48 שעות בכפר שבו השתמשו הפורעים באותה שיטה: יומיים קודם לכן, ביום שישי, תועד מקרה דומה שבו חסמו רעולי פנים אב ובן תושבי הכפר שנסעו במכוניתם, היכו אותם וגנבו את רכבם. המעורבים בתקרית זאת לא נעצרו.

לגבי האירוע השני נמסר מהמשטרה כי שוטרי מחוז ש"י זיהו רכב העונה לתיאור מכוניתו של חשוד במעורבות במעשה והורו לנהגו לעצור. משלא נענה לקריאותיהם, נחסם הרכב בכביש 60 סמוך לעפרה והנהג נעצר. בחיפוש שנערך נתפסו בנוסף לאקדח ולסכין גם גז פלפל, רחפן, שלושה קלעי יד, רעלת פנים ועוד.

החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת בנימין. מהמשטרה נמסר כי היא "רואה בחומרה כל פגיעה בגוף וברכוש, ותמשיך לפעול בנחישות לאיתור כל המעורבים באירוע ולמיצוי הדין עמם".

תקיפות אלימות שמבצעים מתנחלים מחוות ומאחזים כלפי פלסטינים מתרחשות בשנים האחרונות כמעט מדי יום ברקע ניסיונם להשתלט על קרקעות באזורי C ו-B, אך זוכות לתגובה רפה של רשויות אכיפת החוק – כמעט ללא מעצרים וכתבי אישום.