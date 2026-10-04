בב רזיל החלה הערב (יום ראשון) ספירת הקולות בבחירות בסיבוב הראשון ב בחירות לנשיאות , בחירות שנתפסות כגורליות במיוחד והסקרים חוזים בהן קרב צמוד בין הנשיא המכהן ואיש השמאל לואיז אינסיו לולה דה סילבה לבין מועמד הימין פלאביו בולסונרו , בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו שמרצה עונש מאסר ממושך בגין ניסיון הפיכה. לצדם מתמודדים עוד 11 מועמדים, ואף שאלו לא צפויים לזכות בתמיכה של יותר מאחוזים חד-ספרתיים – ההערכות הן שבסיבוב הראשון הנשיא לולה ובולסונרו הבן לא יזכו ברף הנדרש עבור ניצחון, 50%, ושלפיכך השניים יעפילו לסיבוב שני ומכריע בהמשך החודש, ב-25 באוקטובר, שבו הסקרים חוזים תיקו סטטיסטי בין השניים.

גלריה פלאביו בולסונרו ונשיא ברזיל לולה דה סילבה ( צילום: Evaristo SA and Mauro PIMENTEL / AFP )

הנשיא לולה בעצרת המונית ערב ההצבעה, בסאו פאולו. התמיכה נחלשה בשל פרשיית שחיתות גדולה, אבל עדיין גדולה ( צילום: REUTERS/Amanda Perobelli )

בולסונרו הבן מחוץ לקלפי שבה הצביע בריו דה ז'ניירו. מבטיח לשחרר את אביו ז'איר שכלוא ( צילום: AP Photo/Lucas Landau )

הקלפיות בברזיל נסגרו הערב בשעה 23:00 (שעון ישראל), ומפני שההצבעה נעשית בעזרת מכונות אלקטרוניות ההערכה היא שהתוצאות יזרמו במהירות במהלך הלילה. לפי ממוצע הסקרים האחרון הנשיא לולה מוביל בפער קטן בסיבוב הראשון על פני בולסונרו הבן, 42% מול 40%, אבל בסיבוב השני והמכריע שאליו השניים צפויים להעפיל הקרב לפי הסקרים יהיה צמוד עוד יותר. לצד זאת, ומפני שיש שיעור גדול של מתלבטים מקרב 159 מיליון בעלי זכות הבחירה בברזיל, לא ניתן לשלול גם תוצאה מפתיעה שבה כבר בסיבוב הנוכחי תושג הכרעה. לפי תוצאות האמת החלקיות, אחרי ספירה של כ-4% בלבד מהקולות, בולסונרו מוביל לעת עתה עם 50.13% מהקולות, בעוד לולה אחריו עם 41.36% – אך מדובר בתוצאה חלקית ביותר.

פלאביו בולסונרו בן ה-45 הוא חבר בסנאט של ברזיל ובנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו, תומך גדול של ישראל ומי שנחשב בארצו לאיש ימין קיצוני. בולסונרו האב כיהן כנשיא מ-2018 עד 2022, ואחרי שסירב להכיר בהפסדו הדחוק בבחירות הקודמות ללולה דה סילבה, ו תומכיו פרצו לקונגרס ולבית המשפט העליון וזרעו בהם הרס, הוא הואשם בתכנון הפיכה , נעצר – ולבסוף נידון ל-27 שנות מאסר ונכלא . בשל מצבו הבריאותי הוא מרצה כעת את עונשו במעצר בית ולא מורשה להתבטא סביב הבחירות – אך סוגיית היחס אליו היא מרכזית בקמפיין, ובנו הבטיח לחון אותו בטענה שנעשה לו עוול גדול.

הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו. מרצה את עונשו במעצר בית, ואסור לו לדבר ( צילום: AFP )

תומך של לולה מצביע בקלפי בברזיליה ( צילום: AP Photo/Eraldo Peres )

( צילום: AP Photo/Eraldo Peres )

דה סילבה בן ה-80 מצדו כיהן כנשיא בשנים 2011-2003, אבל בהמשך הואשם בשחיתות, הורשע ו נשלח ל-9.5 שנות מאסר . לאחר מכן עונשו בוטל והוא שוחרר – מה שאפשר לו לשוב להתמודד ב בחירות הקודמות ב-2022 , שבהן ניצח בפער קטן במיוחד, 1.8% בלבד, את בולסונרו האב. אז הוא אמנם הבטיח כי זו תהיה כהונתו האחרונה, אבל את ההבטחה הזו הוא הפר וכעת מבקש להיבחר לכהונה רביעית, כשבסוף החודש ימלאו לו כבר 81 שנה.

הבחירות במדינה נתפסות כגורליות במיוחד, ובמוקד שלהן עמדו לצד הכלכלה המקרטעת ויוקר המחיה גם המאבק בארגוני הפשיעה, העימות החריף בין לולה לבין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהעניש את ברזיל עם מכסים גבוהים – וגם שאלת הקשר עם ישראל, כשלולה החריף את היחס אליה ובולסונרו מנגד מבטיח לא רק לשקם את היחסים עמה, אלא גם להעביר את השגרירות לירושלים.

הבחירות יקבעו לא רק את המשך דרכה של מדינת הענק בארבע השנים הקרובות, אלא גם עשויות להביא להפלת שלטון השמאל באחד ממעוזיו הגדולים ביותר והאחרונים באמריקה הלטינית, אחרי ג ל שמרני ששטף אותה בשנה האחרונה – עם ניצחונות של אנשי ימין בשורת מדינות ובהן קולומביה , בוליביה , הונדורס , צ'ילה ו קוסטה ריקה . ברקע לכך נמצאת גם המעורבות הגוברת של טראמפ באזור, כחלק ממדיניות לאכוף "הגמוניה אמריקנית" בכל יבשת אמריקה.

לולה בקלפי בסאו פאולו. "נכפיל את מה שעשינו" ( צילום: Nelson ALMEIDA / AFP )

( צילום: AP Photo/Ettore Chiereguin )

( צילום: AP Photo/Andre Penner )

בתחילתה של מערכת הבחירות הסקרים חזו יתרון בטוח לנשיא לולה, אולם הפער הצטמק ונעלם בשבועות האחרונים, בין היתר בעקבות פרשיית הונאת הענק בבנק "בנקו מאסטר" שטלטלה את המדינה כולה – ושבה הסתבכו שלל בכירים ובהם שופט בית המשפט העליון אלכסנדר דה מוראש, אותו שופט שכלא את בולסונרו האב ושנחשב לבעל בריתו של לולה. אף שגם פלאביו בולסונרו הסתבך בטענות לשחיתות, אחרי שהתברר כי ביקש מיליונים ממי שעומד במוקד ההונאה ב"בנקו מאסטר", על מנת שיממן סרט הוליוודי על אביו, הסיקור בשבועות האחרונים התמקד בחלקו של השופט דה מוראש בפרשה ובולסונרו הבן ידע לנצל אותה היטב לטובת הקמפיין שלו. "להצביע ללולה זה להצביע למוראש", הוא אמר למשל באחת מהעצרות שלו, כשברקע תיעוב נרחב בימין הברזילאי כלפי השופט שכלא את ז'איר בולסונרו.

פלאביו בולסונרו הבטיח בין היתר בקמפיין להסלים את המאבק בארגוני הפשיעה, ולהכריז על כמה מהבולטים שבהם כארגוני טרור – צעד שאליו מתנגד לולה – והקפיד להציג עצמו כמי שישקם את היחסים עם ארה"ב וכמו אביו יהיה בעל ברית שלה, גם כדי לשפר את היחסים הכלכליים עמה. "ברזיל צריכה שינוי, היא לא יכולה להמשיך לסבול", הוא אמר היום לכתבים אחרי שהצביע בקלפי בריו דה ז'ניירו. לולה לעומת זאת, שמדיניותו הסוציאליסטית מעניקה לו תמיכה בקהלים גדולים במדינה, מבטיח שאם ינצח הוא "יכפיל את מה שעשינו עד עכשיו". בשיחה עם כתבים אחרי שהצביע בסאו פאולו הוא גם טען שהבחירות כעת הן בין חיזוק המוסדות הדמוקרטיים של ברזיל לבין "ברבריות", כשברקע ניסיונו להציג עצמו כמי שיגן על ברזיל מפני התערבות אמריקנית.

טראמפ, שהתערב בשלל מערכות בחירות בעולם ובפרט באמריקה הלטינית, לא הצהיר מפורשות על תמיכה בבולסונרו הבן, אבל נפגש איתו בבית הלבן רק במאי האחרון ויחסיו עם הנשיא לולה עכורים למדי, אם כי הם כבר אינם בשפל שהיה בשנה שעברה, והנשיא האמריקני כבר הפחית את מכסי הענק שהטיל אז על ברזיל. ובכל זאת, עבור רבים מתומכיו של לולה ההתנגדות לטראמפ היא חלק מרכזי בהחלטה להעניק את קולם לנשיא המכהן. רוז'אנג'לה רזנדה דה רושה, בת 69, אמרה למשל כי היא תומכת במדיניות החברתית של לולה, שמסייעת ל"מעוטי היכולת", וגם באופן שבו הוא מתעמת עם טראמפ. "המשוגע הזה רוצה להיכנס לכאן ולקנות את המדינה שלנו, כדי שהמדינה שלנו תהיה כמו המדינה שלו", היא אמרה בקלפי בברזיליה. "הוא לא יצליח אם לולה ינצח". מריה לוסיה גרסון אלו, מורה בגמלאות, הגיעה לקלפי בריו דה ז'ניירו עם חולצה שעליה נכתב "לא קולוניה ולא חצר אחורית – ברזיל ריבונית".

פלאביו בולסונרו עם אשתו בקלפי בריו ( צילום: AP Photo/Silvia Izquierdo )

בעצרת בסנטה ברברה ד'אואסטה, ערב הבחירות ( צילום: REUTERS/Alexandre Meneghini )

( צילום: REUTERS/Ricardo Moraes )

אבל רבים מביעים תסכול גדול מיוקר המחיה ומהכלכלה הזוחלת של ברזיל, וגם מנגע הפשיעה. "זה סוג של טרור שהם מפעילים נגדנו", אמרה על ארגוני הפשיעה רוזן וינק בת ה-67, בעת שהצביעה בריו דה ז'ניירו. בשיחה עם רויטרס היא סיפרה שבחודש שעבר הצמיד אליה שודד אקדח לבטן, נשך את ידה – והסיר את טבעת הנישואים שלה. כמו אביו, גם פלאביו בולסונרו זוכה לתמיכה גדולה מהקהילה האוונגליסטית, ומריה ריביירו, מוכרת טלפונים בת 50 מברזיליה, אמרה כי הצביעה עבורו משום שהיא רוצה את החופש לבטא את אמונתה. "הצבעתי עבור אביו, ואני לא מתחרטת על כך", אמרה. פרננדו טמפל, יועץ ניהולי בן 49, אמר מצדו כי תכנן תחילה להצביע למועמד אחר, מושל מדינת מינאס ז'ראיס לשעבר רומאו זמה, אך העדיף בסופו של דבר להעניק את קולו לבולסונרו כדי לתמוך בסיכוייו לנצח. "אנחנו צריכים לסלק את לולה, כי הוא משמיד את המדינה", הוא אמר.

כאמור, גם סוגיית היחס לישראל הייתה חלק ממערכת הבחירות, וכמו אצל אביו גם בעצרות של פלאביו בולסונרו ניתן היה לראות דגלי ישראל שהניפו תומכיו. פלאביו הוא תומך מובהק של ישראל, ובמהלך ביקור שערך בתחילת השנה בארץ – הרביעי במספר שלו שכלל גם את יהודה ושומרון – הוא הבטיח להעביר את שגרירות ברזיל לירושלים. בביקור ההוא האשים את לולה באנטישמיות: "לולה הוא אנטישמי. זו לא סיסמה. זו לא הגזמה. זה מבוסס על הרעיונות שלו, על היועצים שלו, על המילים שלו, על הפעולות שלו", הוא אמר. "ישראל נמצאת בחזית המאבק של הדמוקרטיה נגד הברבריות. תנו לי לומר זאת בבירור: ברזיל חייבת לעמוד לצד ישראל, לצד העם היהודי ולצד הדמוקרטיות שנלחמות בטרור", הוא הוסיף אז, והבטיח ש"נשיא ברזיל הבא לא יהיה פרסונה נון גראטה בישראל".