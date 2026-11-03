אלא שהכתובת הייתה על הקיר. כבר בביקורו של נתניהו במאר-א-לאגו מוקדם יותר השנה, הוא הציג לראשונה בפני הנשיא טראמפ את הרצון שלו להתנתק בהדרגתיות מהסיוע הביטחוני, כאשר צוטט בעיתון האקונומיסט "כי בכוונתו להפסיק לחלוטין את התלות בסיוע הביטחוני שישראל מקבלת מארצות הברית - תוך עשור".

לדבריו