המהפך הפוליטי הדרמטי ב סרביה ממשיך היום (ה') לתת את אותותיו, ואחד מגילוייו הבולטים ביותר הוא בעולם התקשורת, שלטענת מבקרי ראש הממשלה היוצא אלכסנדר ווצ'יץ', ש הפסיד השבוע בבחירות אחרי 12 שנה בשלטון, הפך בעשור האחרון בחלקים נרחבים ממנו לשופרו. אמש, בלחץ אנשי תנועת הסטודנטים האופוזיציונית שניצחה בבחירות ביום ראשון, הודיעה מנהלת רשות השידור הממלכתית הסרבית RTS, מניה גרצ'יץ', על התפטרותה, ואמרה כי היא מודעת לכך שיש בציבור מי שיתפסו את המשך כהונתה כ"מכשול לשינוי".

אחרי הדחת ווצ'יץ', ערוץ הטלוויזיה מתנצל: "במשך שנים כשלנו במילוי חובתנו, עצמנו עין"





גלריה ווצ'יץ' ומתנגדיו החוגגים ברחובות בלגרד ביום ראשון. פונה "לרענן" את שורות המפלגה ( צילום: AP Photo/Armin Durgut, AP Photo/Darko Vojinovic )

האלפים חוגגים בבירה הסרבית בתחילת השבוע. רשתות השידור שמזוהות עם ווצ'יץ', כולל זו הממלכתית, קטעו את השידורים ולא טרחו לדווח משם ( צילום: AP Photo/Armin Durgut )

ווצ'יץ' בן ה-56 הוא מנהיג "המפלגה הפרוגרסיבית הסרבית" (SNS) ששולטת בסרביה מאז 2012, ותחת הנהגתו מאז 2014. הוא אמנם זוכה להערכתם של רבים על תהליך הצמיחה הכלכלית והמודרניזציה שחוותה סרביה תחת הנהגתו – תהליך שכלל בניית כבישים מהירים, רכבות, בתי ספר ובתי חולים חדשים – אך מבקריו מאשימים אותו בהנהגת שלטון סמכותני, שבמסגרתו השתלטה ה-SNS בהדרגה על כל מוסדות המדינה. המפלגה הואשמה בשחיתות, מינוי מקורבים, השתלטות על התקשורת, הפעלת לחצים על מערכת המשפט והמשטרה – וגם בניסיונות אלימים להשתיק את מבקריה. ה-SNS דוחה את כל הטענות הללו.

בשנתיים האחרונות התמודדה ממשלת ווצ'יץ' עם תנועת מחאה בהובלת סטודנטים ששטפה את סרביה בעקבות אסון שאירע בנובמבר 2024, ושבו 16 בני אדם נהרגו ב קריסת גג בטון בתחנת רכבת בנוביסאד שבצפון המדינה. הגג קרס אחרי עבודות שיפוץ שנערכו במקום, ורבים בסרביה קשרו את הטרגדיה לשחיתות הנרחבת במיזמי תשתיות ממשלתיים. גל המחאה המתמשך הוביל להקמתה של מפלגת אופוזיציה חדשה וחריגה באופייה, "רשימת הסטודנטים", שנציגיה בבחירות לפרלמנט נבחרו על ידי אספות סטודנטים, ורובם אינם פוליטיקאים מוכרים – אלא רופאים, פרופסורים, שחקנים וחקלאים. בראש הרשימה הוצב הקרדיולוג איליה סְרְדָנוֹביץ', אך הוא לא נתפס בהכרח כמנהיג המפלגה, ולמעשה המפלגה לא הציגה מועמד לראשות הממשלה. הבטחת הבחירות שלה הייתה להיאבק בשחיתות, "לשחרר" את בתי המשפט, את הגופים הממשלתיים ואת השידור הציבורי מהשפעה פוליטית, ולהדיח פקידים שלדבריה היו אחראים לדיכוי אלים של ההפגנות בשנתיים האחרונות.

"הסטודנטים" כבשו יותר מחצי מהמושבים. חוגגים בבלגרד בתחילת השבוע ( צילום: Milos Milanovic / AFP )

מתנגדי ווצ'יץ' מדליקים אבוקות, כשברקע שלט המקדם אותו ( צילום: AP Photo/Armin Durgut )

לקראת הבחירות ביום ראשון השבוע חזו הסקרים קרב צמוד בין ווצ'יץ' לרשימת הסטודנטים, אבל זמן קצר אחרי שהסתיימה ההצבעה, ועוד לפני שהוכרזו התוצאות הרשמיות, התייצב ווצ'יץ' מול המצלמות והכריז כי יריביו הם שניצחו, וכי הם השיגו יותר מחצי מ-250 המושבים בפרלמנט. בעקבות הודעתו יצאו אלפים לחגוג ברחובות בלגרד וערים אחרות. לפי העדכון האחרון של ועדת הבחירות הסרבית, מאתמול, רשימת הסטודנטים הבטיחה 140 מושבים, ואילו מפלגתו של ווצ'יץ' עומדת על 104 בלבד.

כעת נערכת סרביה להשבעת ממשלה ופרלמנט חדשים, ואת הזמן שנותר עד אז מנצלים אנשי מחאת הסטודנטים כדי להכשיר את הקרקע לשינוי יסודי. היום הם קראו להתפטרות שורה של בכירים במוסדות ממשל, בין השאר במשטרה, בסוכנויות המודיעין ובמערכת המשפט. "השינויים מתחילים עכשיו", אמר הסטודנט פיליפ אובוביץ' במסיבת עיתונאים שנערכה בפארק במרכז בלגרד ששימש בעבר שטח סגור בשליטת נאמניו של ווצ'יץ'. "המוסדות שייכים לאזרחים, והחוק חל על כולם".

פורצים עם דגלי סרביה לחדר החדשות של Informer TV, שנודעה בהשמצות הארסיות שלה נגד המפגינים במחאת הסטודנטים

במסיבת העיתונאים טענו אובוביץ' וחבריו כי בכירים במשטרה ובסוכנויות המודיעין שירתו בניגוד לחוק את מפלגתו של ווצ'יץ' במהלך גל המחאה. נגד גורמים ברשויות אכיפת החוק הועלו טענות לשימוש בכוח מופרז נגד מפגינים, מעקבים לא חוקיים, מעצרים והפעלת לחצים על יריביו הפוליטיים של ווצ'יץ'. הסטודנטים דרשו גם שינויים במערכת המשפט וחקירות דחופות בפרשות שחיתות בצמרת, שייתכן כי טויחו עקב לחצים פוליטיים בתקופת ווצ'יץ'. הם הבטיחו גם כי כל החוזים והעסקאות הנוגעים להוצאות ציבוריות ייבדקו מחדש. "רשימת הסטודנטים לא באה לנקום", אמר אובוביץ'. "איננו מבקשים נאמנות פוליטית, אלא ציות לחוקים, מקצועיות ואחריות". הסטודנטים גם קראו היום לעובדי ציבור למנוע מבכירים יוצאים להשמיד מסמכים או ראיות למעשים פסולים שביצעו.

3/4 מזמן השידור לממשלה, 80% סיקור שלילי לאופוזיציה

חשיבות רבה מייחסים מובילי מחאת הסטודנטים ותומכיהם להתנהלותה של התקשורת בסרביה תחת שלטונו של ווצ'יץ'. ווצ'יץ', שכיהן כשר ההסברה תחת סלובודן מילושביץ' ביוגוסלביה של שנות ה-90, שמר על שליטה הדוקה בכלי התקשורת, והואשם כי הפך רבים מערוציה לשופרותיו. בשנים האחרונות דיווחו עיתונאים וגופי מעקב אחר התקשורת בסרביה על לחץ גובר כלפי כלי תקשורת עצמאיים, שכלל איומים, תביעות והפחדות. ארגון "עיתונאים ללא גבולות" דירג השנה את סרביה במקום ה-104 מתוך 180 מדינות במדד חופש העיתונות העולמי, המיקום הנמוך ביותר שלה אי פעם. ארגון המעקב אחר הבחירות Crta מסר בשבוע שעבר כי תחנות טלוויזיה בעלות פריסה ארצית הקדישו 3/4 מזמן השידור שהוקצה לפוליטיקאים דווקא לנציגי הממשלה, וכי "רשימת הסטודנטים" הוצגה באור שלילי ביותר מ-80% מהזמן שבו הוזכרה.

איליה סרדנוביץ', שהוצב בראש רשימת הסטודנטים, חוגג את הניצחון במטה בבלגרד ביום ראשון ( צילום: AP Photo/Petr David Josek )

משתתפי המחאה טוענים כי חשו את ההטיה התקשורתית באופן מיוחד על בשרם, משום שלאורך השנתיים שבהן קיימו את ההפגנות מאז האסון בנוביסאד נהגה רשות השידור הציבורית RTS להתעלם בכוונה מהמפגינים ולהשמיצם. השבוע, בליל הבחירות, קשה היה שלא להבחין כי הרשת הפסיקה לשדר את האירועים בבלגרד לאחר שווצ'יץ' הודה בתבוסתו, אף שאלפים חגגו אל תוך השעות הקטנות של הלילה בכמה מוקדים בבירה.

אתמול דרשו הסטודנטים את התפטרותם של מנהלת RTS, סגנה, העורכים הראשיים האחראים על סיקור החדשות – וכל עורכי החדשות שם. הם האשימו את RTS בדיווח סלקטיבי ובאי-הפעלת ביקורת כלפי בכירי השלטון: "אנו רואים כדבר בלתי מקובל לחלוטין את הדיווח נטול הביקורת על הערות ומסרים פוגעניים המכוונים נגד סטודנטים ואזרחים אחרים בשל עמדותיהם". בשעות הערב הודיעה כאמור מנהלת RTS גרצ'יץ' על התפטרותה.

RTS אינה כלי התקשורת היחיד שנגדו הופנה הזעם. שורה של ארגונים הפצירו ברגולטורים של סרביה לשלול כעת את רישיונה של "אינפורמר TV", תחנה פרטית המזוהה עם ווצ'יץ', בטענה להפרות חוזרות ונשנות של כללי השידור. תחנת "אינפורמר" נודעה לשמצה במתקפותיה הארסיות נגד אנשי אופוזיציה, ולעיתים קרובות הטיחה השמצות רוויות קללות במפגינים. היא גם הובילה את תעמולת הבחירות של ווצ'יץ', שהציגה את הסטודנטים המוחים כבוגדים וכאויבי המדינה.

אחרי הניצחון: המוחים פורצים לתחנת Informer TV שהסיתה נגדם ( רויטרס )





ביום שני בערב, יממה אחרי ניצחונו של ווצ'יץ', פרצו כ-30 בני אדם, בהם אמו של אחד מקורבנות האסון בנוביסאד, למשרדי "אינפורמר" ושיבשו את שידורי הערוץ. הם הקיפו את העורך הראשי והבעלים של הערוץ, דראגן ווצ'יצ'ביץ', וחלק מהמפגינים צעקו לעברו "ככה זה בסרביה חופשית" ו"איפה ווצ'יץ' עכשיו?", וקראו לעצור אותו. בסרטון שהועלה לרשת דרשה דיאנה חרקה, שבנה נהרג באסון, התנצלות מהעורך הראשי ווצ'יצ'ביץ'. תנועת הסטודנטים הכחישה כל מעורבות באירוע, והדגישה: "אין מקום לעימותים ולאלימות".

ערוץ אחר, RTV, שהוא הערוץ הציבורי של מחוז וויבודינה, פתח ביום שני את מהדורת חדשות הערב שלו בהתנצלות בפני הצופים על כך שלא מילא את תפקידו, והודה כי נקט דיווחים חד-צדדיים ונטולי ביקורת. מגיש החדשות של הערוץ גוראן ארור אמר בשידור חי: "במשך שנים כשלנו במילוי חובתנו. שתקנו, עצמנו עין, דיווחנו על אירועים באופן חד-צדדי ונמנענו מלהציג את השאלות הנדרשות. על כך אנו חבים התנצלות לצופינו". באותו היום התפטר העורך הראשי של הערוץ, ננאד צ'אצ'יץ', והערוץ פתח את מהדורת החדשות שלו בתיעוד החגיגות שליוו את ניצחונה של "רשימת הסטודנטים" בבחירות – תיעוד שנמנע מלשדר בלילה שקודם לכן.

מתנגדיו של ווצ'יץ' פורצים לחדר החדשות של Informer TV ומשבשים את השידורים

מקיפים את העורך הראשי דראגן ווצ'יצ'ביץ'. נדרש להתנצל

הודעת ההתנצלות של RTV הזכירה לרבים את המהלך שנקט ביולי ערוץ הטלוויזיה הממלכתי המרכזי בהונגריה, כשאחרי תבוסתה של מפלגת "פידס" והדחתו של ויקטור אורבן מהשלטון אחרי 16 שנה הציג מסך שחור שעליו נכתב : "תקשורת ציבורית אינה יכולה לשקר. אנו מתנצלים על שעשינו זאת במשך שנים רבות".