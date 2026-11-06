‏ח"כ לשעבר דן אילוז , ששובץ במקום העשירי ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, תקף היום בצהריים (שישי) את נכונותו של יו"ר המפלגה, אביגדור ליברמן להפר את הבטחת הבחירות שלא להקים ממשלה עם החרדים, ואת הצהרתו "נתגמש ונתפשר, גם בנושא הגיוס" . בפוסט שפרסם אילוז ברשתות החברתיות הוא כתב כי "אי אפשר לוותר על חוק הגיוס".

גלריה ליברמן ואילוז. "הפרת הבטחת בחירות"

אילוז הוסיף כי "‏זה לא רק עניין ערכי, זה צורך קיומי. מילואימניקים עושים מאות ימי מילואים. הצבא זועק ללוחמים. הכלכלה לא יכולה לסחוב את זה. האתגרים הביטחוניים מולנו ענקיים. וכל זה עוד לפני שמדברים על לימודי ליבה ושילוב בכלכלה.‏ אני מבין את הרצון למנוע בחירות נוספות. אבל המחיר לא יכול להיות חוק פטור. זו הבטחה מפורשת שנתנו לבוחר לפני הבחירות. זאת הסיבה שעברתי מהליכוד לישראל ביתנו".

נזכיר כי לאחר התפטרותו של אילוז מהכנסת ומרשימת הליכוד, בשל תמיכתם בחוק הגיוס, הוא שובץ במקום העשירי ברשימת "ישראל ביתנו", ולא נבחר לכנסת. משמעות ההצהרה שלו היא שגם אם תקום ממשלה עם החרדים ויופעל חוק נורבגי, בכל מקרה ליברמן לא צפוי לנסות ולהכניסו.

"‏בכנסת ה-25 נאבקתי נגד חוק הפטור של הקואליציה. הודחתי בגלל זה מוועדת החוץ והביטחון, והחוק לא עבר", כתב אילוז. "אם אצטרך, אאבק נגד חוק פטור אם הוא יגיע מהצד השני, גם כאזרח. הצלחתי אז ואני מקווה להצליח גם עכשיו".

עד כה גדי איזנקוט ונפתלי בנט בחרו שלא להגיב על ההצהרה של ליברמן. בניגוד אליהם, יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, מסר כי "אני יותר אופטימי משהייתי ביום רביעי בבוקר, אחרי תוצאות הבחירות. יש התקדמות. יש נכונות. ויש עבודה רצינית שמתקיימת בכל יום כדי להפוך את תוצאות הבחירות לממשלת שינוי. יש קשיים, ואני לא מתכוון להסתיר אותם. אבל יש גם התקדמות ממשית".

קמפיין הבחירות של ליברמן ( צילום: לפי סעיף 27א', חוק זכויות יוצרים )

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, מיהר לפרסם פוסט שבו הוא סונט בפוליטיקאים של גוש השינוי וכתב כי "משמח לגלות את הגמישות של כלל השחקנים הפוליטיים בנושא הגיוס. כואב לחשוב כמה הסתה ושנאת אחים אפשר היה לחסוך אילו אותה גמישות הייתה מתגלה בשנים האחרונות".

יועז הנדל, שעמד בראש מפלגת המילואימניקים-הכלכלית שלא נבחרה לכנסת כתב ברשת X: "אם אתם מוכנים לקדם השתמטות המונית בשביל שלטון - במה אתם שונים מסמוטריץ' ונתניהו? אמרתם שלא צריך אותנו, אמרתם שאסור להתפשר על ביטחון המדינה, הבטחתם שתדאגו למילואימניקים - זה הדבר הראשון שזנחתם. לא נוותר".

ח"כ בועז ביסמוט, יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, העלה סרטון שצולם לפני חצי שנה, בוועדת חוץ וביטחון, ובו ריכז ליברמן את ההבטחות וההתחייבויות שלו נגד החרדים. ביסמוט כתב: "תודה על התזכורת אביגדור. עיתוי נהדר. מאמין שרבים כבר הלכו לאיבוד בין כל הגרסאות שלך".

טופז לוק, יועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לפרסם ברשת X: "דרמה בפולימראקט - מהפך במדד הנוכלות, ליברמן עוקף לראשונה את בנט בקרב הצמוד על המקום הראשון". את הטקסט ליווה סרטון של ליברמן מתקופת הבחירות שהוא הוא הצהיר כי מי שלא יתגייסו לצבא, לא יוכלו לבחור לכנסת.