מאז

טבח 7 באוקטובר

ולאורך כל

המלחמה

, ליברמן התייצב בחזית הדיון בנושא הדרישה לגיוס חרדים, על רקע

המחסור החמור בלוחמים

והעומס האדיר על משרתי המילואים. בריאיון ל-ynet באוקטובר 2024 הוא הצהיר בנחרצות: "אין יותר מכסות, אין יותר יעדים, עם אחד – גיוס אחד.

אין יותר פטורים, אין 'תורתם אומנותם'