ההצהרות הדרמטיות הבוקר (שישי) של יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, על נכונותו להקים ממשלה עם החרדים וכי "נתגמש ונתפשר, גם בנושא הגיוס", מהוות היפוך של 180 מעלות ביחס לעמדותיו בשנים האחרונות.
ליברמן, נזכיר, היה בעבר בן ברית קרוב של החרדים בכלל, ושל יו"ר ש"ס אריה דרעי בפרט - אבל בשנים האחרונות חל קרע בין הצדדים ויו"ר ישראל ביתנו נחשב בעיני התקשורת החרדית לאויב מר. כעת, במטרה לסיים את כהונתו של בנימין נתניהו, ליברמן הצהיר כי הוא מוכן לשנות כיוון - והלכה למעשה לפנות נגד כל ההצהרות, ההבטחות וההתחייבויות שלו מהעבר.
הקרע בין ליברמן והחרדים החל ב-2018 כשאושר חוק הפטור מגיוס לחרדים. יו"ר ישראל ביתנו שכיהן אז כשר הביטחון איים בהתפטרות ואמר: "זה 'פייק חוק'. כולנו כולל השרה סופה לנדבר נצביע נגד החוק המוצע. החוק הזה הוא בגידה בחיילים".
ב-2019, על רקע המשבר סביב חוק הגיוס, הוא אמר כי "ישראל ביתנו לא תצטרף לשום ממשלה עם החרדים והמשיחיים. לא ש"ס, לא יהדות התורה ולא סמוטריצ'ים". באותה תקופה הוא הציג את האפשרות של ממשלה משותפת לישראל ביתנו, לליכוד ולכחול לבן כחלופה לממשלת ימין-חרדים, בניסיון למנוע הזרמת תקציבים לחברה החרדית ולכפות גיוס תלמידי ישיבות.
באותה שנה, על רקע המחלוקת סביב חוק הגיוס, הבהיר כי "גם במחיר של הליכה מחדש לבחירות חדשות - לא יהיה שום ויתור של ישראל ביתנו בנושא גיוס בני הישיבות". "לא נוותר לא על פסיק ולא על נקודה. נדרוש להעבירו בקריאה שנייה ושלישית בדיוק באותו הנוסח", אמר. הוא הדגיש כי החוק אינו מכוון נגד הציבור החרדי: "זה לא נגד הלכה ונגד החרדים, זה בעד צה"ל". בהזדמנות אחרת כינה את הצעת הפשרה שהתגבשה אז "כתב כניעה לסחטנות". ליברמן הוסיף בנאום כי "מי שחושב שאנחנו נוותר על העקרונות שלנו תמורת כיסאות מפתים, זה לא יקרה".
ב-2021, כשנשאל על האפשרות להקים ממשלה עם החרדים ללא נתניהו, השיב בנחרצות: "אין שום סיכוי. גם אם משיח נוחת פה מחר – לא נכנסים לשום ממשלה עם חרדים. לא נולדתי שר הביטחון ולא שר האוצר או החוץ. יש משנה סדורה – וחייבים להיות קווים אדומים. פוליטיקה זו אומנות האפשרי, אבל חייבים להיות קווים אדומים. פוליטיקאים שאין להם הם הכי מסוכנים".
באותו ריאיון ליברמן גם הדהים את החברה החרדית כאשר קרא לבטל לחלוטין את הפטור מגיוס לתלמידי ישיבות ולפגוע בקצבאות הילדים של משפחות ברוכות ילדים. הוא הצהיר "החילונים פראיירים" וגם הדגיש כי "צריך לקצץ בצורה דרמטית בקצבאות הילדים – מהילד החמישי אין סיבה לשלם. כיום אנחנו מעודדים בטלה וילודה אצל בדואים וחרדים, וצריך לבטל את המושג 'תורתם אמונתם'".
לצד הדרישה שלא לשבת עם המפלגות החרדיות, ליברמן תקף גם את התנהלותן בסוגיות הגיוס, לימודי הליבה והיציאה לעבודה. בריאיון ל-ynet ב-2022 הוא ניסה לטעון כי אינו פוסל את החרדים באופן אישי, אך הציב תנאים ברורים: "כל עוד אין הסכמה על גיוס בני הישיבות, לימודי ליבה ויציאה לעבודה – אין על מה לדבר". הוא הזכיר כי ישב בעבר עם נציגים חרדים בממשלה וניסה להגיע איתם להבנות, אך לדבריו: "אני לא מוכן לקבל שאנשים לא עובדים ולא לומדים לימודי ליבה בניגוד לכל הסקטורים האחרים".
מאז טבח 7 באוקטובר ולאורך כל המלחמה, ליברמן התייצב בחזית הדיון בנושא הדרישה לגיוס חרדים, על רקע המחסור החמור בלוחמים והעומס האדיר על משרתי המילואים. בריאיון ל-ynet באוקטובר 2024 הוא הצהיר בנחרצות: "אין יותר מכסות, אין יותר יעדים, עם אחד – גיוס אחד. אין יותר פטורים, אין 'תורתם אומנותם'. אין אפילו אחד שצריך לקבל פטור, כולם חייבים להתגייס". הוא תקף את שיעור ההתייצבות של החרדים לצווי הגיוס שנשלחו אליהם, ואמר כי מדובר ב"טירוף" וב"פגיעה באחדות העם".
באותו ריאיון טען כי ניתן לשלב בין לימוד תורה לשירות צבאי ואף לשירות מילואים, והצביע על תלמידי הישיבות של הציונות הדתית כדוגמה לכך. "אין שום סיבה שמשהו יהיה פה באמת יוצא מן הכלל, אין סיבה שיהיו מיוחסים", אמר. הוא גם קרא לצה"ל ולמערכת הביטחון לפעול בהתאם לחוק, וטען כי הצבא שולח צווי גיוס באופן בררני. בהמשך הוא הציע שמשתמטים לא יקבלו קצבאות, הנחות, סיוע בדיור או מעונות יום, וכי לא יוכלו לעבוד בשירות המדינה או ברשויות המקומיות. לדבריו, גם הישיבות שבהן הם לומדים לא יקבלו עבורם מימון. "כשכל הסנקציות האלו יהיו מעוגנות בחוק תראה טור של מתגייסים חרדים", אמר.
גם לקראת הבחירות ב-2026 המשיך ליברמן להציב את סוגיית גיוס החרדים במרכז עמדותיו. בחודש אוגוסט הוא ניסה לסנדל את גדי איזנקוט והתחייב באופן חד משמעי כי "לא אכנס לממשלת מיעוט. לא יהיה פטור לחרדים".
נזכיר כי גם גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד ויאיר גולן השמיעו בעבר הצהרות דומות נגד חוק הגיוס והטבות לחרדים, וכעת צריך להמתין האם גם הם יפרו את הבטחות הבחירות שלהם בדרך להרכבת ממשלה חדשה.