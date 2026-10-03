הישג דרמטי לצבא הפדרלי האתיופי בקרבות שהתחדשו בשבועות האחרונים מול המורדים בחבל תיגראי בצפון המדינה: סוכנות הידיעות AFP דיווחה היום (שבת), בהתבסס על שיחה עם עיתונאי מקומי, כי המוני מורדים חמושים עוזבים את בירת המחוז מקלה לנוכח התקרבות הצבא. עם זאת הוא הדגיש שחיילי הצבא הפדרלי האתיופי, זה שנאמן לראש הממשלה אביי אחמד, טרם נכנסו לעיר שנחשבה למעוז המורדים התיגרינים.
גם מקור ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס טען הבוקר שראה מורדים נוטשים את עמדותיהם, ובעקבות זאת לדבריו מתחוללת ביזה של מתקני ממשל בעיר. בדיווח צוין שבמקביל כבש הצבא הפדרלי מחדש את שדה התעופה אלולה אבה נגה שבמקלה, מהלך המהווה מכה קשה נוספת למורדים. שדה התעופה של מקלה, הנמצא כ-10 ק"מ ממרכז העיר, היה אחד משלושה שנתפסו באזור בידי המורדים עם פרוץ הלחימה ב-23 בספטמבר. אף שכיבושו מהווה צעד משמעותי, חוקרים מעריכים כי לא סביר שהוא יסיים את הסכסוך.
במקביל, לפי הדיווח ב-AFP המורדים התיגרינים נחלו תבוסה גם במחוז עפאר, הסמוך לחבל תיגראי, שם דווח מוקדם יותר השבוע כי הם רשמו התקדמות וכבשו כמה יישובים מכוחות הממשלה. לפי AFP, כעת הצליחו כוחות הממשלה לכבוש את כל השטחים שהתיגרינים כבשו שם. המלחמה באתיופיה מעוררת גם חשש מהסלמה אזורית: הממשלה הפדרלית באדיס אבבה הודיעה השבוע על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם שכנתה היריבה אריתריאה, בטענה שזו תומכת במורדים, יחד עם סודאן ומצרים. שלוש המדינות הכחישו את ההאשמות הללו.
בשבוע החולף דיווח הצבא הנאמן לראש הממשלה אביי אחמד על כך שהשתלט על העיירה אלמטה, השוכנת 120 ק"מ דרומית למעוז המורדים במקלה. נפילת אלמטה נחשבה להישג משמעותי עבור כוחותיו של אביי, שנאבק מול ברית שכרתו נגדו שורה של ארגוני מורדים באתיופיה – מדינה המאחדת תחתיה 80 קבוצות אתניות – ארבע שנים אחרי סיומה של מלחמת האזרחים העקובה מדם מול המורדים בתיגראי.
מלחמת האזרחים באתיופיה, נזכיר, פרצה ב-2020 בין הצבא הפדרלי של אתיופיה והמיליציות המסייעות לו לבין ארגון המורדים "החזית העממית לשחרור תיגראי" (TPLF). התיגרינים היו הכוח הדומיננטי בפוליטיקה האתיופית הארצית במשך עשרות שנים, עד שראש הממשלה אביי עלה לשלטון ב-2018 בעקבות גל מחאות נרחב, ושנה לאחר מכן זכה בנובל לשלום. הם חשו מאז כמי שנדחקו לשוליים ונושלו ממעמדם, והמלחמה שפרצה אחרי שמרדו בשלטון הפדרלי חוללה לפי ההערכות את האסון ההומניטרי הגדול ביותר בעולם בשנים האחרונות, עם לפחות 500 אלף בני אדם שנהרגו – אם באופן ישיר בקרבות ובמעשי אלימות, ואם בגלל מחלות או רעב. יותר ממיליון מתושבי תיגראי, שבו כשישה מיליון איש בסך הכול, ברחו מבתיהם, בעוד כלכלת האזור חוותה הרס אדיר ומערכת הבריאות המקומית קרסה.
המלחמה הסתיימה בנובמבר 2022 ב"הסכם פרטוריה" שנועד להביא לסיום הסכסוך – אבל חלק מסעיפיו לא מומשו, והמתיחות בין הצדדים התחדשה וגברה בהדרגה, עד שבתחילת השנה כבר דווח על סבב לחימה קצר בתיגראי. במאי האחרון ה-TPLF הדיח את הממשלה המקומית שמונתה לנהל את החבל הצפוני במסגרת הסכם פרטוריה, ובחודש יוני המורדים התיגרינים, יחד עם מפלגות האופוזיציה הגדולות באתיופיה, החרימו את הבחירות שנערכו במדינה ושבהן ניצחה מפלגת השלטון של אביי. שני הצדדים האשימו זה את זה בהפרת הסכם השלום, ומאז אוגוסט דווח גם על הפצצות מחודשות של צבא אביי נגד התיגרינים. המתיחות הגיעה לשיאה ביום ראשון בשבוע שעבר, אז הודיע ה-TPLF על הקמת ברית יחד עם שישה ארגונים חמושים אחרים המנהלים מרידות משלהם באתיופיה – ובהם "צבא השחרור של אורומו" (OLA), וכן מיליציית "פאנו" ממחוז אמהרה – במטרה מוצהרת להפלת שלטונו של אביי. שלושה ימים לאחר הקמת הברית פתחו המורדים התיגרינים במתקפה רחבת היקף על כוחות הממשלה, והצהירו כי הם מנהלים "מלחמת הגנה טוטאלית" נגד אביי.