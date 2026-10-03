סוכנות הידיעות AFP דיווחה היום (שבת), בהתבסס על שיחה עם עיתונאי מקומי, כי המוני מורדים חמושים עוזבים את בירת המחוז מקלה לנוכח התקרבות הצבא. עם זאת הוא הדגיש שחיילי הצבא הפדרלי האתיופי, זה שנאמן לראש הממשלה אביי אחמד, טרם נכנסו לעיר שנחשבה למעוז המורדים התיגרינים.

סוכנות הידיעות AFP דיווחה היום (שבת), בהתבסס על שיחה עם עיתונאי מקומי, כי המוני מורדים חמושים עוזבים את בירת המחוז מקלה לנוכח התקרבות הצבא. עם זאת הוא הדגיש שחיילי הצבא הפדרלי האתיופי, זה שנאמן לראש הממשלה אביי אחמד, טרם נכנסו לעיר שנחשבה למעוז המורדים התיגרינים.