צעיר בן 28 העוסק בשיווק תוכן דיגיטלי ארז הקיץ את מזוודותיו וארגזיו הסגורים בנייר דבק וברח מרוסיה, כשהוא מותיר מאחוריו את משפחתו וחבריו בלי לדעת מתי יוכל לשוב. "עצוב לי מאוד לעזוב את המדינה", אמר הצעיר, תושב העיר הדרומית קרסנודר, לסוכנות הידיעות AP, לפני ששם פעמיו אל הגבול עם גאורגיה. את הבחירה לעזוב בכל זאת הוא הסביר – בעילום שם, בשל החשש שלו מנקמת השלטונות – ב"מצב הפוליטי" ברוסיה ובקשיים הנובעים מההגבלות שהטילו הרשויות על הגישה לאינטרנט. אלמלא אלה, אמר, לעולם לא היה עוזב ליותר מכמה חודשים.
הצעיר הזה הוא אחד משורה של רוסים שעזבו או שוקלים לעזוב את ארצם על רקע מתקפות הכטב"מים החוזרות ונשנות שמבצעת אוקראינה בעומק רוסיה, ובצל השמועות העקשניות שהצבא הרוסי עומד לצאת בקרוב לסבב גיוס נוסף של כוחות למלחמה שלו מעבר לקווי האויב, שנמשכת כבר ארבע שנים וחצי. המתקפות האוקראיניות בקיץ האחרון, שהתמקדו במיוחד במתקני נפט ובמחסנים של חברות סחר מקוון ובראשן Wildberries, גרמו למשבר דלק חסר תקדים והנחיתו מכות קשות על ענף הסחר האלקטרוני, ומאז השנה שעברה מנמקת ממשלת רוסיה את ההגבלות המחמירות שהטילה על החיבור לאינטרנט במתקפות הללו.
גל העזיבה הנוכחי רחוק בממדיו מזה של 2022, בשנתה הראשונה של מלחמת רוסיה-אוקראינה, אז נמלטו לחו"ל אלפי גברים רוסים כדי לא למצוא עצמם מגויסים ונשלחים לשדות הקטל. ובכל זאת, ארגון המסייע לרוסים הבורחים מארצם מסר בחודש שעבר כי מספר הפניות שקיבל באותו חודש בהשוואה לזה של חודש מאי היה גבוה כמעט פי שמונה. "זה לא אומר שיש עכשיו המוני אנשים בגבולות", אמרה אנסטסיה בוראקובה, מייסדת ארגון "קובצ'ג" (ברוסית: "תיבה"), "אבל אנחנו רואים שאנשים נערכים להגירה, אנחנו רואים שאנשים בודקים אילו אפשרויות עומדות בפניהם".
קשה לאמוד את המספרים הנוכחיים. בשונה מ-2022, שבה נהרו המוני גברים החוצה כדי לחמוק מגיוס לצבא, כעת אין תורים במעברי הגבול או מחסור בכרטיסי טיסה ליעדים הפטורים מוויזה כגון ארמניה, גאורגיה, קזחסטן וטורקיה. עם זאת, סוכנות AP איתרה ברשתות החברתיות סרטונים רבים מרחבי רוסיה שבהם אנשים מצהירים כי החליטו לעזוב בשל סיבות הקשורות למלחמה. אחרים הביעו דאגה מהכלכלה המידרדרת, מעתיד לוט בערפל ומחירויות הולכות ומצטמצמות.
כרטיס בכיוון אחד
נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ובכירים אחרים בקייב טענו בשבועות האחרונים כמה פעמים כי רוסיה מתכננת גיוס נוסף לאחר הבחירות לדומא, הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, שיסתיימו ביום ראשון. הקרמלין אמנם דחה את הטענות הללו בתוקף שוב ושוב, אך לא כולם משתכנעים. יאן סלוביצקי, רכז סיוע דחוף ב"קובצ'ג", תיאר "גל פאניקה" של הגירה מאז אמצע יולי, הקשור לחששות מגיוס, למשבר הדלק ולהגבלות על האינטרנט.
דיפלומט המוצב במוסקבה סיפר ל-AP על "עלייה מוחשית בחרדה של הציבור בקיץ האחרון", והצביע על "עדויות אנקדוטליות לנוכחות גבוהה מהרגיל של רוסים בגאורגיה ובארמניה השכנות, אולי מחשש לגיוס נוסף לאחר הבחירות לדומא".
אלן סימוניאן, מזכיר המועצה לביטחון לאומי של ארמניה, אמר בחודש שעבר לערוץ הטלוויזיה הרוסי העצמאי "דוז'ד" כי ארצו "לא תתערב בשום אופן, ובמידת הצורך תסייע" לרוסים שעוברים אליה כדי להימנע מגיוס. הדבר גרר תגובה חריפה ממשרד החוץ הרוסי, שכינה את דבריו של סימוניאן "פרובוקטיביים". חבר הפרלמנט הרוסי ויקטור סובולב אמר לערוץ RTVI כי המדינה אינה זקוקה לאנשים ש"אהבתם למולדתם כה קטנה עד שהם עוזבים בגלל שמועות", והוסיף: "שיעזבו".
איש שיווק התוכן הדיגיטלי, המגדיר את עצמו פציפיסט, סיפר לסוכנות AP כי זהו ניסיונו השני להגר. הוא עזב את רוסיה כבר ב-2022 כדי לחמוק מהגיוס החלקי של 300 אלף חיילים חדשים, גיוס שההודעה עליו, שיצאה מידי פוטין, הכתה את המדינה בהלם. לדבריו עקרונית הוא ממילא אינו כשיר טכנית לשירות צבאי גם בימי שלום בשל בעיה בירך, אך הוא חש שבטוח יותר לעזוב משום שלא ידע למה לצפות מהרשויות.
הצעיר בן ה-28 חזר לעיר הולדתו אוליאנובסק רק ב-2025, ומשם הוא עבד מרחוק עבור לקוחות במדינות אחרות. עם זאת הצעדים התקיפים וחסרי הפשרות של רוסיה נגד אלפי פלטפורמות מקוונות, אתרים ושירותי אינטרנט הקשו עליו לבצע את עבודתו, ולדבריו הוא נאלץ להחליף שרתי VPN שוב ושוב כדי למצוא שרת שיאפשר לו לעקוף את ההגבלות. שיקול נוסף שהוביל אותו לעזיבה כעת היה השמועות על גיוס חדש. "אתה אף פעם לא יודע מה יקרה מחר", אמר מדירה בבירת גאורגיה, טביליסי, שבה השתקע.
תושבת מוסקבה בת 23 שעזבה את רוסיה בחודש שעבר ציינה אף היא את השמועות העקשניות על גיוס ואת החשש שבעלה ימצא את עצמו בצבא. האישה, ששוחחה עם AP בעילום שם מטעמי ביטחון, אמרה כי אביה נחלץ בקושי מגיוס ב-2022 כשנמלט מהמדינה, והשנה נודע לו כי לא ייהנה עוד מדחיית שירות צבאי לאחר סיום לימודי התואר השני שלו. "באמת פחדנו שהוא יגיע לצבא, כי בשלב הזה מדובר בכרטיס בכיוון אחד", אמרה.
10 ימים בכלא בגלל חולצה עם דגל הגאווה
איוואן נזרוב, בוגר אוניברסיטה טרי שעבר לבירת ארמניה ירבאן, סיפר על תחושות דומות. הוא אמר כי הוא מודע לדיווחים על חיילים בשירות חובה שאינם אמורים להישלח לאוקראינה אך נאלצים לחתום על חוזים השולחים אותם בכל זאת לשדה הקרב. "מבחינתי, זו שאלה של הישרדות", הוסיף נזרוב, שדיבר במפגש שארגן "קובצ'ג" בירבאן למהגרים כמותו שברחו מרוסיה.
רוסים אחרים מסבירים את סיבת העזיבה שלהם בכך שחירויות הפרט בארצם הולכות ומצטמצמות. פעיל הלהט"ב דניל נאונוב עזב את רוסיה הקיץ לאחר שנעצר כמה פעמים ונשלח ל-10 ימים בכלא בגין הצגת סמלים קיצוניים, כל זאת בשל תצלום שהעלה לרשתות החברתיות ושבו נראתה חולצת טי עם הדפס בצבעי הקשת. הרשויות ברוסיה, נזכיר, הוציאו מחוץ לחוק את מה שהן מכנות "תנועת הלהט"ב הבינלאומית" והגדירו אותה "תנועה קיצונית", מהלך שהוביל לכך שלא פעם עומדים רוסים לדין באשמת ביצוע עבירות קלות בגין נשיאת פריטים שעליהם מתנוסס דגל הגאווה.
ממקום מושבו בירבאן אמר נאונוב ל-AP כי הוא חושש שייפתח נגדו תיק פלילי. הוא ציין כי הוא מכיר אנשים נוספים שעזבו את רוסיה לאחר שעוכבו בהפגנה מחוץ לבית המשפט העליון בחודש שעבר, שבה ביקשו לתמוך במפלגת האופוזיציה "יאבלוקו" בעת שבית המשפט פסל אותה מהתמודדות בבחירות לפרלמנט. "יאבלוקו" הייתה המפלגה היחידה ברשימת המועמדות שהתנגדה בגלוי למלחמה. "המשטרה הגיעה אליהם ומילאה דוחות. אני מכיר כמה אנשים שנעצרו ואחר כך גם עזבו. כלומר, אני לא היחיד", אמר נאונוב.
רוסי אחר, בן 35, אמר ל-AP כי הוא נערך לעזיבת המדינה משום שאינו רוצה לחיות בארץ נטולת חופש ביטוי, שבה הכלכלה מצויה בסחרור כלפי מטה וילדים נאלצים להאזין בבית הספר לתעמולה המפארת מלחמה, מנרמלת אלימות ומקדמת בידוד משאר העולם. האיש, ששוחח אף הוא בעילום שם מטעמי ביטחון, אמר כי הוא חושב לעזוב את רוסיה כבר למעלה מעשור, אך עד כה קיווה ש"הכול יסתדר". כעת, לדבריו, הרוסים "חיים בבית כלא דיגיטלי ענק. אי אפשר להגיד כלום, אי אפשר לעשות כלום. אין לך שום זכויות".