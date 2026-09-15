צעיר בן 28 העוסק בשיווק תוכן דיגיטלי ארז הקיץ את מזוודותיו וארגזיו הסגורים בנייר דבק וברח מ

רוסיה

, כשהוא מותיר מאחוריו את משפחתו וחבריו בלי לדעת מתי יוכל לשוב. "עצוב לי מאוד לעזוב את המדינה", אמר הצעיר, תושב העיר הדרומית קרסנודר, לסוכנות הידיעות AP, לפני ששם פעמיו אל הגבול עם גאורגיה. את הבחירה לעזוב בכל זאת הוא הסביר – בעילום שם, בשל החשש שלו מנקמת השלטונות – ב"מצב הפוליטי" ברוסיה ובקשיים הנובעים מ

ההגבלות שהטילו הרשויות על הגישה לאינטרנט