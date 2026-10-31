המתיחות במפרץ הפרסי נמשכת, לצד המאמצים הדיפלומטיים למנוע חידוש של המלחמה בין ארצות הברית לאיראן: סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) דיווחה אמש (שישי) על פגיעה בכלי שיט סמוך לאי האיראני לאוואן, שהובילה לפרוץ שריפה על סיפונו. משמרות המהפכה האיראניים טענו כי ארבע מכליות נפט נפגעו ממוקשים במצר הורמוז, לאחר שניסו לחצות אותו בנתיבים שלא אושרו על ידי טהרן. במקביל לתקריות הימיות, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי המגעים עם איראן נמשכים, והבהיר כי וושינגטון אינה ממהרת להגיע להסכם.

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לפי ההודעה הבריטית, כלי השיט נפגע מקליע לא מזוהה בצדו השמאלי, כ-74 קילומטרים מדרום לאי לאוואן שבמפרץ הפרסי. כתוצאה מהפגיעה פרצה שריפה על סיפונו, אך אנשי הצוות דווחו כבטוחים ולא דווח על נזק סביבתי. זהות כלי השיט והגורם האחראי לפגיעה טרם התבררו. בדיווח נפרד הודיעה UKMTO כי מכלית נפט נפגעה מקליע לא מזוהה בזמן שיצאה ממצר הורמוז.

משמרות המהפכה מסרו כאמור מצדם כי ארבע מכליות נפט עלו באש בעקבות פיצוצים במצר הורמוז. לפי הודעת הכוח הימי של הארגון, המכלית הרביעית שנפגעה נשאה יותר משני מיליון חביות נפט, ועלתה באש לאחר שפגעה במוקש ימי. האיראנים טענו כי המכליות ניסו לשוט בנתיבים שאינם מאושרים, וכי לפחות חלקן התעלמו מאזהרות חוזרות ונשנות של הכוחות האיראניים. לפי דיווחי התקשורת הממלכתית בטהרן, חלק מכלי השיט אף כיבו את מערכות הניווט והאיתור שלהם לפני שנכנסו לאזורים המסוכנים. לא ברור אם כלי השיט שעליהם דיווחה הסוכנות הבריטית נכללים בארבע המכליות שהוזכרו בהודעת משמרות המהפכה.

מכלית נפט "עולה באש" בהורמוז: תיעוד שפרסמה אתמול איראן





בתוך כך, הרשויות בעומאן דיווחו כי חילצו 25 אנשי צוות ממכלית שנשאה את דגל פנמה, לאחר שהותקפה ועלתה באש סמוך לחופי מחוז מוסנדם, בקרבת מצר הורמוז. גם במקרה זה לא ברור אם מדובר באחת המכליות שעליהן דיווחה איראן. אירועים אלה ממחישים את הסיכון המתמשך לתנועת הספינות במצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, שדרכו עוברת בדרך כלל כחמישית מאספקת הנפט העולמית. מאז פרוץ המלחמה בסוף פברואר הגבירה איראן את ניסיונותיה לשלוט בתנועת כלי השיט באזור, וטענה כי ספינות החוצות את המצר ללא אישורה מסתכנות בתקיפה.

טראמפ: "הם רוצים לדבר, אנחנו לא ממהרים"

במקביל להסלמה הימית, טראמפ התייחס אמש למגעים עם טהרן והצהיר כי השיחות נמשכות. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמר הנשיא האמריקני: "יש שיחות. הם רוצים לדבר, הם ממשיכים לדבר. יש לנו זמן, למען האמת". טראמפ הוסיף כי העימות עם איראן אינו מלחמה רגילה, וטען כי הוא אינו מטיל על משלמי המסים האמריקנים עלויות משמעותיות. הוא גם שב על טענתו כי ארה"ב הצליחה להסיר את האיום הגרעיני מצד איראן. "הוצאתי הרבה כסף כדי להיפטר מנשק גרעיני, וזה מה שעשינו", אמר.

מוקדם יותר אתמול, בריאיון לתחנת הרדיו KCMO בקנזס סיטי, הביע טראמפ אופטימיות בנוגע לסיום העימות. "זה יסתיים בקרוב", הצהיר, אך לא פירט כיצד. הוא הדגיש כי מבחינת ארה"ב, התנאי המרכזי לסיום המלחמה נותר הבטחה שאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. דבריו של טראמפ מגיעים ימים ספורים לפני בחירות האמצע בארה"ב, שיתקיימו ביום שלישי הקרוב, 3 בנובמבר. הנשיא כבר הבהיר בעבר כי לא יורה על תקיפות חדשות באיראן לפני הבחירות, אך נמנע מלהתחייב שלא יחדש את הפעילות הצבאית לאחריהן.

לפי דיווח של סוכנות AP השבוע, גורמים אמריקניים הזהירו כמה ממדינות המזרח התיכון ומבעלות בריתה של וושינגטון מפני אפשרות לחידוש התקיפות באיראן לאחר הבחירות. על פי הדיווח, המדינות התבקשו להיערך גם לתגובה איראנית אפשרית, בין היתר נגד מתקני אנרגיה ותשתיות חיוניות באזור. עם זאת, שני דיפלומטים המעורים בנושא הדגישו כי טראמפ טרם קיבל החלטה סופית על חידוש התקיפות.

סגן הנשיא ואנס ומוחסן רזאי. ניסיון אחרון לעסקה? ( צילום: AP, Fadel SENNA /AFP )

בצל המתיחות והאיומים, המאמצים הדיפלומטיים הגיעו אתמול לשלב נוסף. משלחת מקטאר הגיעה לטהרן כדי לקיים שיחות עם בכירים איראנים, בניסיון לקדם הסכם בין איראן לארה"ב. לפי סוכנות הידיעות האיראנית IRNA, בראש המשלחת עומד יועץ בכיר לראש ממשלת קטאר, והיא צפויה לעסוק ביחסים הבילטרליים בין המדינות ובהתפתחויות האזוריות. גורם המעורה בפרטי המשא ומתן אמר לרויטרס כי מאמצי התיווך הקטאריים מתואמים עם הממשל האמריקני. ביום ראשון האחרון כבר הציגה קטאר לאיראן טיוטה להסכם שנועד להביא לסיום המלחמה, אך גורם איראני בכיר דחה אותה בטענה שההצעות אינן מקובלות על טהרן, והדגיש כי איראן אינה מתכוונת לשנות את עמדתה בסוגיית הגרעין.

המחלוקת המרכזית בין הצדדים נוגעת לסדר הצעדים בדרך להסכם. וושינגטון דורשת שהסוגיות הגרעיניות ייכללו בדיונים כבר מתחילתם, ואילו טהרן מתנה את התקדמות המו"מ בהסרה מוקדמת של המצור האמריקני על נמלי איראן ובביטול הסנקציות על יצוא הנפט שלה. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר ביום רביעי כי ארצו ממשיכה לקיים קשר הדוק עם המתווכים, במטרה לבחון הצעות שיאפשרו ליישם תוכנית איראנית בת שבעה ימים לסיום המלחמה. לדבריו, טהרן עדיין מעניקה הזדמנות למאמצים המדיניים, אף שבינתיים הפערים בין הצדדים נותרו משמעותיים.