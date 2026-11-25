11 ימים בלבד נותרו למנדט של יו"ר ישר גדי איזנקוט, ושני צירים מרכזיים עדיין פעילים. איזנקוט הולך ומתקדם עם יהדות התורה , ובמקביל יו"ר ביחד נפתלי בנט משמר את ציר האחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו באמצעות יועציו. כך או כך, במערכת הפוליטית נרשמה לאורך היום דריכות שיא לאור העובדה שאיזנקוט מתקרב להצגת ממשלה בראשותו והשבעתה בשבועיים הקרובים, ייתכן שכבר ביום רביעי הבא.

גלריה יו"ר ביחד עדיין לא הודיע על ויתורים. בנט ואיזנקוט ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בגוש השינוי עובדים מסביב לשעון על נושא אחד בלבד: הגיוס והסוגיות המשפטיות הנלוות אליו. המטרה היא להביא חבילה שלמה של הסכמות מול המפלגות החרדיות - או לכל הפחות יהדות התורה - שכוללת חקיקה, ניסוחים והוראת שעה שיפתרו את סוגיית הגיוס ויעניקו לחרדים ערבויות על רצינות הכוונות. בין היתר, בוחנים בגוש השינוי חקיקה של הוראת שעה בעלת תוקף של שלושה חודשים שתאסור מעצר עריקים ותאפשר את הסדרת הנושא. בנוסף יגובש מסמך עקרונות ובו מתווה גיוס שיובא כהצעת חוק ממשלתית.

על פי גורמים בגוש השינוי, לקראת הסיכום הסופי עם יהדות התורה יופעל לחץ כבד על מפלגת ש"ס להצטרף - וייתכן שאף ישמרו לה תיקים משמעותיים, כדי לדרבן את אריה דרעי לחבור לממשלה חדשה. בין היתר, יופקדו במשמרת תיק הדתות, הפנים והבריאות - שלושה תיקים חשובים מבחינת ש"ס ובעלי משמעויות גם מבחינת תקציבים ותפקידים למנגנון המפלגה.

במקביל, ליברמן ואחרים בגוש עורכים פגישות אינטנסיביות עם חברי כנסת מהליכוד ומנסים ליצור סדקים במפלגה ולשכנע שרים וחברי כנסת להצטרף לממשלה החדשה. מדובר בפוליטיקאים שלהם יש משקעים עם נתניהו, כך שייתכן שיסכימו לעזוב את הליכוד תמורת תפקידים ביצועיים בכירים.

יצטרף לגוש השינוי? דרעי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בימים הקרובים צפוי איזנקוט להקדיש מאמצים גם לתוך הגוש עצמו, כדי לפתור את הפלונטר שנוצר עם הדמוקרטים שדורשים תיקים משמעותיים דוגמת המשפטים, החינוך, החוץ ואחרים. נכון לרגע זה, התיק המרכזי המסתמן שיינתן לדמוקרטים הוא תיק ביטחון הפנים שהובטח ליו"ר יאיר גולן, ועליו הוא גם דיבר במהלך הקמפיין.

למרות זאת, בכיר במפלגת הדמוקרטים היטיב לתאר את התסכול מהיחס שלו הם זוכים במשא ומתן: "יש לנו יותר מנדטים מליברמן. מה הסיבה שלפיד יהיה מיועד לתפקיד שר החוץ ולא יאיר גולן למשל? מה הסיבה שלא נקבל תיק שחשוב למצביעים שלנו?".