פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד יגאל בוסקילה , בן 19 מירושלים, המייחס לו שלושה אישומים בגין עבירות של כליאת שווא, איומים, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תקיפה, פגיעה בפרטיות והחזקת סכין שלא כדין, ובכלל זה את כליאתו של יהלי בן ה-10 .

הותר לפרסום החשוד בחטיפת הילד יאלי בפ"ת

כתב האישום, שהגיש עו"ד רועי רייס מפרקליטות מחוז מרכז, חושף כי לא מדובר באירוע בודד, וכי במהלך אוגוסט בוסקילה פנה בשני מקרים נוספים, לקטינים שלא הכיר, סיפר להם שהיה בעבר בכלא וביצע כלפיהם ובנוכחותם עבירות פליליות.

במקרה הראשון, לפי כתב האישום, ניגש בוסקילה ליהלי בן ה-10 ששיחק עם חבריו במגרש כדורגל בפתח תקווה וביקש ממנו כסף, לאחר שסיפר לו שהיה בכלא. הקטין הציע ללכת לפארק ציבורי סמוך, והשניים ביקשו כסף מעובר אורח, שנתן לבוסקילה 100 שקל.

בהמשך, ביוזמתו ובהסכמת הקטין, הוביל אותו בוסקילה במשך כמה שעות למקומות שונים בבני ברק, רמת גן ופתח תקווה. בבני ברק, לפי האישום, הוא לקח את הילד למקלט תת־קרקעי מוזנח, מלוכלך ומצחין בבניין מגורים. לאחר שהתיישבו, הניח בוסקילה את ראשו על כתפו ועל ברכיו של הקטין, בתואנה שהוא צריך לנוח.

הקטין, כך נטען, פחד מהשהייה במקלט, פרץ בבכי וביקש לצאת. למרות מצוקתו, בוסקילה הותיר אותו במקום ואמר לו שהם יצאו רק כעבור זמן מה. בכך, לפי כתב האישום, כפה על הילד המפוחד והבוכה להישאר במקלט בניגוד לרצונו. רק לאחר כמה דקות, שבהן המשיך הקטין לבכות ולבקש לצאת, הסכים בוסקילה והם עזבו את המקום. הקטין אותר על ידי המשטרה בבני ברק בחצות, ובוסקילה נעצר. אימו של הילד ביקשה שלא להגיב על הגשת כתב האישום.

טען שהוא מסוכן ובעל קשרים עבריניים

במקרה השני, לפי כתב האישום, הגיע בוסקילה לחדרה וניגש לשוחח עם שתי קטינות בנות כ־17 ליד ביתה של אחת מהן. הוא סיפר להן שהיה בעבר בכלא, וכן שהוא מסוכן, בעל קשרים עברייניים ויכול לפגוע בהן בכל רגע שירצה. לאחר שהשתיים התרחקו ממנו, הוא עקב אחריהן לגן ציבורי סמוך והחל לאיים עליהן. במהלך האירוע, לפי האישום, "איים לפגוע ואף לרצוח עוברי אורח", בהם אישה, ילד ואנשים מבוגרים.

בהמשך, כאשר אחת הקטינות התקשרה לידיד כדי לבקש עזרה, בוסקילה איים עליה ועל הידיד שלה, משך בחוזקה בידה וניסה לקחת ממנה את הטלפון בכוח, תוך שדרש ממנה לנתק את השיחה. השתיים ניסו להתרחק ממנו, אך הוא המשיך לעקוב אחריהן. בשלב מסוים אחת הקטינות עזבה, ואילו בוסקילה המשיך לעקוב אחר השנייה לכיוון ביתה, אחז בידה, איים עליה וניסה למנוע ממנה לעזוב. היא הצליחה להשתחרר ממנו ונמלטה. למחרת, לפי האישום, שב בוסקילה לבניין מגוריה ושרק לעבר חלון פתוח בביתה.

באירוע השלישי, לפי כתב האישום, שוחח בוסקילה עם ילד כבן 15 שהמתין לאוטובוס בתחנה המרכזית בבאר שבע. גם לו סיפר שהיה בעבר בכלא וביקש ממנו לסייע לו בכסף, סיגריות, נעליים ובמקום לינה. הקטין הסכים שבוסקילה יתלווה אליו לנסיעה באוטובוס, והשניים נסעו לערד.

לבקשת בוסקילה לנוח בתוך מקלט, לקח אותו הקטין למקלט. בשל חששו של הקטין מהחשיכה במקום, הוא האיר באמצעות הטלפון הנייד שלו. בוסקילה הפציר בו לכבות את התאורה בטענה שהיא מפריעה למנוחתו, ושלף בפניו סכין חדה וגדולה שהחזיק. הקטין המפוחד יצא מהמקלט ובוסקילה אחריו, והשניים המשיכו לשוטט באזור במשך כמה שעות נוספות.