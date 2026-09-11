פורסמה זהותו של החשוד בחטיפת הילד יהלי מפתח תקווה: יגאל בוסקילה , דר רחוב בן 19 מירושלים, הוא החשוד שחטף את יהלי סופר , בן 10. מעצרו הוארך אתמול על ידי בית משפט השלום בפתח תקווה, והשופט אורן בועז אישר לפרסם את שמו. פרקליטיו של בוסקילה - שחשוד בשני ניסיונות חטיפה נוספים - טענו לאורך הדיונים כי יש לו לקות שכלית.

גלריה החשוד, יגאל בוסקילה

על פי החשד, לפני כשבועיים בוסקילה חטף את יהלי ולקח אותו מפתח תקווה לבני ברק. בשעות הלילה, לאחר שעות מורטות עצבים שעברו על בני משפחתו, תושב בני ברק הבחין בחשוד ובילד מסתובבים בעיר והזעיק את המשטרה. בוסקילה הכחיש בחקירתו כי חטף את יהלי. לטענתו הוא פגש בו ברחוב לאחר שזה הלך לאיבוד והוא סייע לו לשוב לביתו.

נציג המשטרה סיפר כי השבוע יהלי סיפר לחוקרים דברים חדשים שלא אמר בחקירה הראשונה. לדברי איש המשטרה הדברים "מחזקים את החשד נגד העצור". נציג המשטרה הוסיף כי ״בשלב מסוים באירוע הוא לקח את הילד למקלט והילד ברח משם והחשוד רדף אחריו״. בשלב זה, על פי נציג המשטרה - אזרח זיהה את הילד והזעיק את המשטרה.

התיעוד של יהלי במגרש המשחקים, רגעים לפני החטיפה ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )





הילד יהלי סופר

באותו דיון נטען כי בוסקילה חשוד בשני מקרים אחרים של פגיעה בילדים. לאחר פרסום המקרה של יהלי, פנו למשטרה הורים של שתי ילדות והורים של ילד נוסף ואמרו שזיהו את החשוד כמי שפגע בילדיהם. על פי נציג המשטרה, "באחד המקרים, הייתה הטרדה ואיומים ובאירוע אחר הייתה החזקת סכין ואיומים״.