במשרד האוצר זועמים בעקבות ההאשמות הקשות של צמרת משרד הביטחון שלפיהן הצבא הגיע למצב "על פי תהום" . גורם בכיר במשרד האוצר אמר הערב (ראשון) כי המרחק עצום מפי התהום, וכי לפי דרישות מערכת הביטחון "תקציב הביטחון עלול יהיה להגיע כמעט לשליש מכל תקציב המדינה. מצב חסר תקדים בעולם".

גלריה שר האוצר סמוטריץ' והרמטכ"ל זמיר ( צילום: שלו שלום, דובר צה"ל )

מוקדם יותר היום הזהירו במערכת הביטחון כי "בזמן של לחימה רב-זירתית מתמשכת, באגף התקציבים באוצר בולמים את העברת 15 מיליארד השקלים שכבר סוכמה". אחרי ש הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הזהיר בשבוע שעבר כי צה"ל מתמודד עם "קופה ריקה" , גורמים בכירים במערכת הביטחון התריעו כי קיים כעת מחסור חמור בהאמרים ובחימושים. אותם בכירים אף ציינו כי עסקאות ענק מול האמריקנים, כמו עסקת מסוקי הקרב אפאצ'י, לא יצאו אל הפועל.

במשרד האוצר כועסים על משרד הביטחון במיוחד משום שהעברת 15 מיליארד השקלים לא נעצרה אצלם, אלא הוגשה לוועדת הכספים של הכנסת כבר לפני כחודש ומאז "שוכבת שם". לדברי ראשי האוצר, "העברנו לכנסת את התקציב ב-2 באוגוסט, ולמרות זאת מערכת הביטחון מעדיפה לתקוף אותנו למרות שהיא יודעת שזה לא אצלנו. אנחנו פועלים ממש לפי סיכומי מל"ל. זאת חוצפה שאין שנייה לה לומר שזה תקוע באוצר".

ראשי משרד האוצר אמרו עוד בכעס כי "כולם יודעים שהמשרד שלנו רתום באופן מלא למאמץ הצבאי, ומימן את כל פעולות הצבא בכל החזיתות במאות מיליארדים, בהתאם לצורכי מערכת הביטחון, וממשיך לעשות זאת במאמץ אדיר תוך המשך דאגה לגיוס החוב, ולתפקוד המשק והכלכלה".

באגף התקציבים הדגישו כי תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי שלושה תוך שנתיים. עוד נמסר כי כל הסכומים שנקבעו בתקציב המדינה וכן סיכומי תקציב נוספים מקוימים ומועברים במלואם על ידי משרד האוצר. לדברי אנשי האוצר, "אין סיכום שבו משרד האוצר לא עמד - מעל ומעבר לתקציב המקורי שאושר בכנסת".

גורם בכיר אמר: "על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות הקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי השקלים מדי שנה, כדי שישמשו לביטחון המדינה בצורה יעילה ובניהול אחראי". בכך רמזו באוצר למה שהם מכנים "הבזבוזים וההטבות שמחולקות בלי שקיפות מספיקה".

יגיעו חדשים? מסוק אפאצ'י ( הרצל יוסף )

גורמים בכירים במשרד האוצר הוסיפו: "אולי ההאשמה שלהם שלפיה הכספים תקועים באוצר נובעת מחוסר הבנה והיכרות עם תהליך העברת הכספים והצורך לאשרו בכנסת. זה משקף בדיוק את הניהול הרשלני של מערכת הביטחון בכל הקשור לתקציב. הם נוהגים בכפיות טובה. כבר שלוש שנים אנחנו עומדים בכל דרישה תקציבית של הצבא, עומדים דום ומממנים את כל המלחמה היקרה הזו, כולל תקציבים שהם מעבר לסכום אותו קבעה הכנסת בתקציב המדינה.

"אנחנו מגייסים חוב בעולם בהיקפים גדולים, תחת אתגרים משמעותיים. הכול כדי להזרים את הכסף הזה ישירות למערכת הביטחון. במקום להכיר בכך הם מתייחסים אלינו כ'זירה נוספת' רק בגלל שאנחנו מצביעים על כשלים ובזבזנות, ושמים זרקור על כך שהם מנהלים תקציב עצמאי בניגוד לחוק".

בכיר אחר באוצר ציין: "היה מצופה שהם יתייחסו למיליארדים האלה בחרדת קודש. היה מצופה שהם יבינו שהתקציב הזה מגיע מתקציבים לחולים בבתי חולים, מסל תרופות, מכסף לאוכלוסיות שקשה להם, מסלילת כבישים ובניית תשתיות, אבל בתמורה להעמדת מלוא התקציבים מצידנו על חשבון שירותים לציבור או הפחתת מיסים וצמיחת המשק הם מפריחים לחלל האוויר ספינים שנועדו להפחיד את הציבור שממנו הם דורשים עוד ועוד כסף".