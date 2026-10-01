בצרפת מדווחים הערב (יום חמישי) על התרחבות במהומות שפרצו בימים האחרונים, בהפגנות המחאה מצד תלמידים על מצבה הרעוע של מערכת החינוך במדינה. הצתות דווחו בשלל מוקדים, עשרות שוטרים וגם מורים הותקפו ונפצעו, והרשויות נאלצו לעצור את שירותי התחבורה בכמה ערים. המפגינים חוסמים בימים האחרונים שלל בתי ספר, וגם היום נחסמו מאות מוסדות – כשהמחאה התפשטה היום לפי הדיווחים גם לכמה אוניברסיטאות. בבתי ספר רבים שנחסמו עברו בשל כך ללמידה מרחוק. עד כה לא נמסר עדכון רשמי על מספר העצורים, אבל לפי העדכון האחרון אמש לפחות 600 בני אדם נעצרו ברחבי המדינה ו-85 שוטרים נפצעו בעימותים.
ההפגנות החלו כבר בשבוע שעבר והשתלבו שלשום בשביתה רחבה יותר במגזר הציבורי, והן הפכו למוקד של מתיחות פוליטית בצרפת בתקופה רגישה: בשנה הבאה ייערכו הבחירות לנשיאות, וממש היום צפויה הממשלה להציג את תקציב המדינה ל-2027, שלפי הערכות יכלול קיצוצים בהוצאות כדי להקל את הלחץ על הקופה הציבורית, אם כי בכל הנוגע למערכת החינוך הוא יכלול דווקא תוספת תקציבית.
התלמידים מתלוננים על מחסור במורים, על מבנים רעועים ועל צפיפות בכיתות. "אנחנו מוחים נגד הכיתות הצפופות ונגד הממשלה הזו, שלא משקיעה בחימום, במיזוג אוויר או במשכורות המורים שלנו", אמרה לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מאאל, נערה בת 16 מתיכון בעיר קן שבנורמנדי. "יש אנשים שמציתים פחי אשפה. אני מעדיפה שהם ימחו במילים ולא במעשים כאלה". לולה, תלמידת כיתה י' שעמדה מחוץ לתיכון חסום בעיר רן, נשמעה מצדה כמי שמצדיקה אלימות: "צעירים חייבים לעשות גיהינום כדי שישמעו אותם, אין לנו דרך אחרת".
מצרפת הופצו היום תיעודים רבים של הצתות במוקדי המחאה השונים ובעיר נאנט למשל תועדו להבות בכניסה לבית הספר על שם נלסון מנדלה, כשמסביב אנשים עומדים ומביטים באש. במרסיי דווח על לוחם אש שנפצע במהומות, ובתיעוד משם נראים מתפרעים רעולי פנים משחיתים ניידת כיבוי סמוך לבית ספר: הם משליכים עליה חפצים – ומריעים כשהיא עולה באש. גם אוטובוס הוצת שם ועלה בלהבות ענק. בבית ספר אחר בעיר דווח כי על צוות הוראה נשפך דלק במהלך ניסיון להצית את המקום. בפה-דה-קאלה שבצפון צרפת נפצע באוזנו מנהל בית ספר, גבר בשנות ה-50 לחייו, מירי זיקוקים ופונה לבית חולים. במקביל, בבורדו תועד עשן מיתמר בבת אחת מכמה מוקדי מחאה בעיר, ובאחד הסרטונים נראים בני נוער עומדים מסביב לשריפה שהוצתה במדרחוב הקניות סנט-קתרין, מהארוכים באירופה.
כמה ערים הודיעו כאמור על השבתת שירותי התחבורה הציבורית, ובהן מרסיי. ראש העיר בנואה פייאן קרא להרגעת הרוחות: "הצעירים שלנו מודאגים בצדק מהעתיד שלהם ומעתיד השירות הציבורי. הם חייבים להיות מסוגלים להביע את עצמם בצורה רגועה. העיר שלנו הפכה היום לזירה של אלימות בלתי מתקבלת על הדעת, שריפות ותקיפות נגד מורים, כבאים, עיתונאים ותושבי מרסיי – ואין שום מטרה שיכולה להצדיק זאת. אני קורא לכולם לשמור על השקט ולמצוא את הדרך לביטוי דמוקרטי של הטענות והדרישות. מרסיי עומדת לצד מי שמגינים על השירות הציבורי ועל עתיד הצעירים שלנו, ולא לצד מי שהורסים, מציתים ומבצעים מעשי אלימות". גם בשטרסבורג עצרו הרשויות את שירותי החשמלית "כדי להגביל את תנועתם של ונדליסטים ומפגינים", והרשויות בגרנובל הודיעו מצדן כי הן משביתות גם את שירותי החשמלית וגם את שירותי האוטובוסים.
ההפגנות מקבלות גיבוי מ"צרפת בלתי-כנועה" (LFI), מפלגת השמאל הקיצוני של ז'אן לוק מלנשון האנטי-ישראלי, שסקרים צופים לו הגעה לסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות בשנה הבאה – שם הוא צפוי לנחול תבוסה מול מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן. גורמים רשמיים ופוליטיקאים גינו את מפלגתו של מלנשון וטענו כי הרטוריקה של אנשיה, שהצטרפו למחאות, מלבה את זעם התלמידים וגורמת למהומות. באלי בגאיוקו, ראש עיר מטעם "צרפת בלתי-כנועה" שצוטט כאומר כי אלימות היא לעיתים לגיטימית, טען כי דבריו הוצאו מהקשרם.
היום, אחרי כינוס חירום של השרים בעקבות המהומות, הודיע ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו כי שירותי המודיעין הצרפתיים הגיעו למסקנה שהמחאה הפכה ל"אלימות אורבנית" וכי היא מאורגנת על ידי LFI וארגוני שמאל קיצוני נוספים. לביקורת על מלנשון הצטרפה היום לה פן, שכתבה בציוץ ברשת X: "מרסיי, ליון, גרנובל, בזאנסון, נים, שטרסבורג – בכל רחבי צרפת המצב הולך ומידרדר. מורים מותקפים, מתקני רחוב מוצתים, ואוטובוסים נסקלים באבנים. בכך שהוא מגיע בעצמו לתיכונים כדי להסית את הצעירים, קורא לפעיליו למרוד ושולח את חברי הפרלמנט שלו לעמוד מול מוסדות החינוך, ז'אן-לוק מלנשון נושא באחריות כבדה למצב השורר כיום בארצנו. יש להשיב את הסדר על כנו ולהבטיח את הגישה לבתי הספר. יש להבטיח את ביטחונם של התלמידים והמורים. אין שום הצדקה לכך שהמעשים הללו, הנמשכים כבר כמה ימים ומחריפים, יימשכו".
גבריאל אטאל, ראש הממשלה לשעבר ואיש מרכז שמתמודד גם הוא בבחירות לנשיאות, קרא לחברי LFI "להפסיק להשתמש בצעירים כבשר תותחים", והאשים שבכך שהם "שולחים" אותם להפגנות הם מסכנים לא רק אותם אלא גם את אנשי כוחות הביטחון ועובדי מערכת החינוך. מלנשון מצדו מסרב לחזור בו מהתמיכה במפגינים, וגינה את מה שתיאר כ"דיכוי" של המחאה – שלטענתו נושא עמו "נימה גזענית ברורה", על רקע טענות שלפיהן רבים מהמתפרעים הם בני קהילות מהגרים. הערב האשים מלנשון כי דווקא המשטרה היא זו שנוהגת ב"אלימות בלתי נסבלת" כלפי צעירים, והכחיש שמפלגתו עומדת מאחורי ההפגנות. "זו תנועת המחאה ההמונית הראשונה שזומנה באמצעות טלפתיה", הוא אמר בציניות בריאיון לטלוויזיה הצרפתית. "אין אפילו עלון אחד, נאום אחד או קריאה אחת מצד מי מחברי 'צרפת בלתי-כנועה' להתגייס למחאה בתיכון כלשהו", הוא טען.