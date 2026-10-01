, בהפגנות המחאה מצד תלמידים על מצבה הרעוע של מערכת החינוך במדינה. הצתות דווחו בשלל מוקדים, עשרות שוטרים וגם מורים הותקפו ונפצעו, והרשויות נאלצו לעצור את שירותי התחבורה בכמה ערים. המפגינים חוסמים בימים האחרונים שלל בתי ספר, וגם היום נחסמו מאות מוסדות – כשהמחאה התפשטה היום לפי הדיווחים גם לכמה אוניברסיטאות. בבתי ספר רבים שנחסמו עברו בשל כך ללמידה מרחוק. עד כה לא נמסר עדכון רשמי על מספר העצורים, אבל לפי העדכון האחרון אמש לפחות 600 בני אדם נעצרו ברחבי המדינה ו-85 שוטרים נפצעו בעימותים.

, בהפגנות המחאה מצד תלמידים על מצבה הרעוע של מערכת החינוך במדינה. הצתות דווחו בשלל מוקדים, עשרות שוטרים וגם מורים הותקפו ונפצעו, והרשויות נאלצו לעצור את שירותי התחבורה בכמה ערים. המפגינים חוסמים בימים האחרונים שלל בתי ספר, וגם היום נחסמו מאות מוסדות – כשהמחאה התפשטה היום לפי הדיווחים גם לכמה אוניברסיטאות. בבתי ספר רבים שנחסמו עברו בשל כך ללמידה מרחוק. עד כה לא נמסר עדכון רשמי על מספר העצורים, אבל לפי העדכון האחרון אמש לפחות 600 בני אדם נעצרו ברחבי המדינה ו-85 שוטרים נפצעו בעימותים.

התלמידים מתלוננים על מחסור במורים, על מבנים רעועים ועל צפיפות בכיתות. "אנחנו מוחים נגד הכיתות הצפופות ונגד הממשלה הזו, שלא משקיעה בחימום, במיזוג אוויר או במשכורות המורים שלנו", אמרה לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מאאל, נערה בת 16 מתיכון בעיר קן שבנורמנדי. "יש אנשים שמציתים פחי אשפה. אני מעדיפה שהם ימחו במילים ולא במעשים כאלה". לולה, תלמידת כיתה י' שעמדה מחוץ לתיכון חסום בעיר רן, נשמעה מצדה כמי שמצדיקה אלימות: "צעירים חייבים לעשות גיהינום כדי שישמעו אותם, אין לנו דרך אחרת".

התלמידים מתלוננים על מחסור במורים, על מבנים רעועים ועל צפיפות בכיתות. "אנחנו מוחים נגד הכיתות הצפופות ונגד הממשלה הזו, שלא משקיעה בחימום, במיזוג אוויר או במשכורות המורים שלנו", אמרה לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מאאל, נערה בת 16 מתיכון בעיר קן שבנורמנדי. "יש אנשים שמציתים פחי אשפה. אני מעדיפה שהם ימחו במילים ולא במעשים כאלה". לולה, תלמידת כיתה י' שעמדה מחוץ לתיכון חסום בעיר רן, נשמעה מצדה כמי שמצדיקה אלימות: "צעירים חייבים לעשות גיהינום כדי שישמעו אותם, אין לנו דרך אחרת".

התלמידים מתלוננים על מחסור במורים, על מבנים רעועים ועל צפיפות בכיתות. "אנחנו מוחים נגד הכיתות הצפופות ונגד הממשלה הזו, שלא משקיעה בחימום, במיזוג אוויר או במשכורות המורים שלנו", אמרה לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מאאל, נערה בת 16 מתיכון בעיר קן שבנורמנדי. "יש אנשים שמציתים פחי אשפה. אני מעדיפה שהם ימחו במילים ולא במעשים כאלה". לולה, תלמידת כיתה י' שעמדה מחוץ לתיכון חסום בעיר רן, נשמעה מצדה כמי שמצדיקה אלימות: "צעירים חייבים לעשות גיהינום כדי שישמעו אותם, אין לנו דרך אחרת".

מצרפת הופצו היום תיעודים רבים של הצתות במוקדי המחאה השונים ובעיר נאנט למשל תועדו להבות בכניסה לבית הספר על שם נלסון מנדלה, כשמסביב אנשים עומדים ומביטים באש. במרסיי דווח על לוחם אש שנפצע במהומות, ובתיעוד משם נראים מתפרעים רעולי פנים משחיתים ניידת כיבוי סמוך לבית ספר: הם משליכים עליה חפצים – ומריעים כשהיא עולה באש. גם אוטובוס הוצת שם ועלה בלהבות ענק. בבית ספר אחר בעיר דווח כי על צוות הוראה נשפך דלק במהלך ניסיון להצית את המקום. בפה-דה-קאלה שבצפון צרפת נפצע באוזנו מנהל בית ספר, גבר בשנות ה-50 לחייו, מירי זיקוקים ופונה לבית חולים. במקביל, בבורדו תועד עשן מיתמר בבת אחת מכמה מוקדי מחאה בעיר, ובאחד הסרטונים נראים בני נוער עומדים מסביב לשריפה שהוצתה במדרחוב הקניות סנט-קתרין, מהארוכים באירופה.

מצרפת הופצו היום תיעודים רבים של הצתות במוקדי המחאה השונים ובעיר נאנט למשל תועדו להבות בכניסה לבית הספר על שם נלסון מנדלה, כשמסביב אנשים עומדים ומביטים באש. במרסיי דווח על לוחם אש שנפצע במהומות, ובתיעוד משם נראים מתפרעים רעולי פנים משחיתים ניידת כיבוי סמוך לבית ספר: הם משליכים עליה חפצים – ומריעים כשהיא עולה באש. גם אוטובוס הוצת שם ועלה בלהבות ענק. בבית ספר אחר בעיר דווח כי על צוות הוראה נשפך דלק במהלך ניסיון להצית את המקום. בפה-דה-קאלה שבצפון צרפת נפצע באוזנו מנהל בית ספר, גבר בשנות ה-50 לחייו, מירי זיקוקים ופונה לבית חולים. במקביל, בבורדו תועד עשן מיתמר בבת אחת מכמה מוקדי מחאה בעיר, ובאחד הסרטונים נראים בני נוער עומדים מסביב לשריפה שהוצתה במדרחוב הקניות סנט-קתרין, מהארוכים באירופה.

מצרפת הופצו היום תיעודים רבים של הצתות במוקדי המחאה השונים ובעיר נאנט למשל תועדו להבות בכניסה לבית הספר על שם נלסון מנדלה, כשמסביב אנשים עומדים ומביטים באש. במרסיי דווח על לוחם אש שנפצע במהומות, ובתיעוד משם נראים מתפרעים רעולי פנים משחיתים ניידת כיבוי סמוך לבית ספר: הם משליכים עליה חפצים – ומריעים כשהיא עולה באש. גם אוטובוס הוצת שם ועלה בלהבות ענק. בבית ספר אחר בעיר דווח כי על צוות הוראה נשפך דלק במהלך ניסיון להצית את המקום. בפה-דה-קאלה שבצפון צרפת נפצע באוזנו מנהל בית ספר, גבר בשנות ה-50 לחייו, מירי זיקוקים ופונה לבית חולים. במקביל, בבורדו תועד עשן מיתמר בבת אחת מכמה מוקדי מחאה בעיר, ובאחד הסרטונים נראים בני נוער עומדים מסביב לשריפה שהוצתה במדרחוב הקניות סנט-קתרין, מהארוכים באירופה.