הכוכבת ההוליוודית וזוכת האוסקר אנג'לינה ג'ולי פרסמה הלילה (בין שבת לראשון) פוסט באינסטגרם ובו צילומי לוויין עדכניים מרצועת עזה - כפי שניתן לראות החל משבוע שעבר בגוגל מפות, בלחיצת כפתור. "כעת ניתן לפתוח את Google Earth ולראות מה נעשה לעזה. שכונות שלמות נהרסו. בתים, בתי ספר, אוניברסיטאות, בתי חולים, כבישים, מערכות מים ותברואה, תשתיות שאנשים היו תלויים בהן כדי לשרוד ניזוקו או נהרסו", כתבה. נכון לשעה זו הפרסום זכה לכ-814 אלף לייקים ויותר מ-23 אלף תגובות.
ג'ולי כתבה כי "ניתוח לוויין של האו"ם מצא כי נכון ל-16 ביוני 2026, 82% ממבני עזה ניזוקו. כשני שלישים מהמבנים שניזוקו הוערכו כהרוסים. עם התקרבות החורף, 1.98 מיליון איש או 94% מאוכלוסיית עזה זקוקים לסיוע במחסה ולפריטים חיוניים. חומרי סיוע ומחסה ממשיכים להתמודד עם הגבלות ועיכובים. Google Earth מציג את ההרס הפיזי בבהירות יוצאת דופן.
"מה שהוא לא יכול להראות הוא מה המשמעות של לחיות בתוכו, מה קרה למשפחות שנהרגו, ואיך נראים החיים עבור אלו ששרדו", הוסיפה. "מה שיקרה עכשיו חשוב. אנשים זקוקים למחסה לפני החורף. סיוע הומניטרי צריך להגיע לאזרחים בקנה מידה הנדרש. בתי חולים זקוקים לאספקה רפואית. ויש ליצור את התנאים המאפשרים לאזרחים לבנות מחדש את בתיהם, בתי הספר, בתי החולים והקהילות שלהם".
היא סיכמה: "ההרס גלוי. הצרכים ידועים. מה שחשוב עכשיו הוא האם הם נענים". השחקנית תייגה את משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים, ואת ארגון הסיוע ההומניטרי INARA. בפוסט לא ציינה את ישראל או את המלחמה.
ג'ולי התבטאה בעבר נגד ישראל והמלחמה בעזה, ועוסקת בשנים האחרונות בפעילות הומניטרית. בחודש ינואר השנה אף ביקרה בצד המצרי של מעבר רפיח, כחלק מ"סיור הומניטרי" למען תושבי רצועת עזה. כלי תקשורת בעולם הערבי דיווחו כי ג'ולי הגיעה למקום בליווי של נציגה ממחלקת המדינה האמריקנית ומושל מחוז צפון סיני במצרים. על פי הדיווחים במדינה, היא הגיעה כדי "לבדוק את אפשרויות הסיוע ואת בית החולים אל-עריש".
הביקור התקיים כחודש לפני פתיחת המעבר מחדש, ובו השתתף גם שר ההגירה המצרי. בתחילת המלחמה ג'ולי יצאה נגד ישראל עקב החלטתה לתקוף ברצועה - בעקבות טבח 7 באוקטובר. "זוהי הפצצה מכוונת של אוכלוסייה לכודה שאין לה לאן לברוח", כתבה ג'ולי בין השאר בפוסט שפרסמה בנובמבר 2023. "עזה היא בית סוהר פתוח מזה כמעט שני עשורים והופכת במהירות לקבר אחים".