ג'ולי כתבה כי "ניתוח לוויין של האו"ם מצא כי נכון ל-16 ביוני 2026, 82% ממבני עזה ניזוקו. כשני שלישים מהמבנים שניזוקו הוערכו כהרוסים. עם התקרבות החורף, 1.98 מיליון איש או 94% מאוכלוסיית עזה זקוקים לסיוע במחסה ולפריטים חיוניים. חומרי סיוע ומחסה ממשיכים להתמודד עם הגבלות ועיכובים. Google Earth מציג את ההרס הפיזי בבהירות יוצאת דופן.

ג'ולי כתבה כי "ניתוח לוויין של האו"ם מצא כי נכון ל-16 ביוני 2026, 82% ממבני עזה ניזוקו. כשני שלישים מהמבנים שניזוקו הוערכו כהרוסים. עם התקרבות החורף, 1.98 מיליון איש או 94% מאוכלוסיית עזה זקוקים לסיוע במחסה ולפריטים חיוניים. חומרי סיוע ומחסה ממשיכים להתמודד עם הגבלות ועיכובים. Google Earth מציג את ההרס הפיזי בבהירות יוצאת דופן.

ג'ולי כתבה כי "ניתוח לוויין של האו"ם מצא כי נכון ל-16 ביוני 2026, 82% ממבני עזה ניזוקו. כשני שלישים מהמבנים שניזוקו הוערכו כהרוסים. עם התקרבות החורף, 1.98 מיליון איש או 94% מאוכלוסיית עזה זקוקים לסיוע במחסה ולפריטים חיוניים. חומרי סיוע ומחסה ממשיכים להתמודד עם הגבלות ועיכובים. Google Earth מציג את ההרס הפיזי בבהירות יוצאת דופן.