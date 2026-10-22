נוסעי התחבורה הציבורית בישראל נתקלים מדי יום בתחבורה ציבורית לא מתפקדת - אוטובוסים שלא מגיעים, קווים שמתבטלים ברגע האחרון וזמני עדכון לא אמינים באפליקציות. אחת הסיבות המרכזיות לשיבושים הקשים בשירות היא משבר כוח אדם חסר תקדים, המאיים למוטט את המערך כולו. כיום חסרים בישראל לפחות 5,000 נהגי אוטובוס בשירות הציבורי, כשהנתונים מצביעים על כך ש-60% מכלל הנהגים הפעילים בענף מחזיקים בוותק של פחות מעשר שנים. שיעורי הנטישה הגבוהים מעידים על תעשייה הקורסת תחת עומסים כבדים, תנאי העסקה שוחקים ורמת סיכון גוברת בדרכים.

גלריה נהגי אוטובוס נדרשים לעבוד עד 230 שעות בחודש ( צילום: זהר שחר )

למעשה, תנאי העבודה הנהוגים כיום בענף נחשבים לאחד החסמים המרכזיים לגיוס ולשימור עובדים. נהגי האוטובוסים בישראל נדרשים לעבודה במשמרות ממושכות המגיעות לעיתים ל-207 עד 230 שעות בחודש, הרבה מעבר למקובל במשק, תוך התמודדות יומיומית עם עומסי תנועה כבדים ולוחות זמנים צפופים. המצב בישראל עומד על יחס של כ-1.4 נהגים בלבד לכל אוטובוס פעיל, לעומת ממוצע של כמעט שני נהגים לאוטובוס במדינות המפותחות.

רצפת שכר לנהג, קליטת חרדים וחיילים משוחררים

לצד השחיקה הפיזית והנפשית, בשנים האחרונות חלה הסלמה חמורה ברמת האלימות המופנית כלפי הנהגים , הכוללת קללות, איומים ותקיפות פיזיות מצד נוסעים ועוברי אורח. השילוב בין שכר בסיס שאינו מתגמל מספיק לוותק, לבין היעדר תחושת ביטחון אישי, הביא להברחת עובדים איכותיים ולפגיעה קשה בתדמית המקצוע.

בניסיון לחלץ את הענף מהבוץ, מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עידן מועלם, הציג השבוע תוכנית אסטרטגית לאומית רחבת היקף, אותה אנו מפרסמים כאן לראשונה. התוכנית היא תולדה של חודשי עבודה אינטנסיביים של אנשי המקצוע ברשות מול ארגוני הנהגים ו-ועדי העובדים, בהם ההסתדרות הכללית וההסתדרות הלאומית. במסגרת ההצעה, שהוגשה לאחרונה לאישור שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', מוצג שינוי עומק מבני בתנאי ההעסקה במטרה להחזיר את האטרקטיביות של המקצוע ולשפר את מצב התחבורה הציבורית.

על הפרק: ניסיון לגייס נהגים חרדים וחיילים משוחררים ( צילום: מוטי קמחי )

מרכיב מרכזי בתוכנית של מועלם, נוגע לרפורמה מקיפה במודל השכר והתגמולים. התוכנית קובעת רצפת שכר ענפית אחידה של 55.18 שקלים לשעה לנהג מתחיל, לצד מענק התמדה שעתי קבוע של 6 שקלים לכל שעת עבודה בפועל, שיכול להגיע לתוספת של עד 1,300 שקלים בחודש במשרה מלאה. כדי להילחם בתחלופה הגבוהה ולשמור על הנהגים הוותיקים, מוצעת תוספת ותק של אחוז אחד לכל שנה החל מהשנה החמישית, תוך שמירה מלאה על כל הזכויות והוותק במעבר בין מפעילי התחבורה הציבורית השונים . בנוסף, משולב מנגנון תגמול מצוינות ובטיחות טכנולוגי שיאפשר תוספת של עד 10% לשכר החודשי בגין נהיגה בטוחה, דיוק בלוחות זמנים ושביעות רצון נוסעים.

מעבר לעדכוני השכר, הרשות מציעה מענה נרחב לסוגיית הביטחון האישי וסביבת העבודה. התוכנית כוללת התקנת מחיצות מגן קשיחות ומבודדות בכלל צי האוטובוסים העירוניים והבינעירוניים, חיבור לחצני מצוקה ומצלמות היקפיות ישירות למוקדי השליטה בזמן אמת, והשלמת תיקוני חקיקה להגדרת הנהגים כעובדי ציבור כדי להחמיר את הענישה הפלילית נגד תוקפים . בתחום רווחת הנהג, מתוכננת מהפכה בתשתיות המנוחה שתכלול הקמת מבני התרעננות ממוזגים ומצוידים במסופים ובנקודות הקצה, לצד קיצור היקף המשרה המלאה ב-5 עד 10 שעות בחודש לנהגים מעל גיל 50 ובעלי ותק ממושך, ללא כל פגיעה בשכרם.

כחלופה אסטרטגית לייבוא נהגים זרים, התוכנית מציגה מסלולי גיוס ממוקדים לציבור החרדי ולחיילים משוחררים. היעד הוא קליטת מאות נהגים חרדים חדשים באמצעות מרכז גיוס והכוונה מאוחד, העסקה גמישה המותאמת לתקופות עומס ייחודיות כמו ערבי חג ובימי בין הזמנים, ושיבוץ גאוגרפי בקווים בריכוזים החרדיים. עבור חיילים משוחררים , בפרט מהמערכים הטכנולוגיים ותומכי הלחימה, מציעה התוכנית מסלולי הכשרה מואצים עם אופק השתכרות יציב של 15,000 עד 17,000 שקלים בחודש .

התועלת - והמכשולים

על פי חישובי הרשות, יישום התוכנית ידרוש תוספת תקציבית של כמיליארד שקלים לשנת 2027. ברשות מציינים כי ניתוח כלכלי מוכיח שמדובר בהשקעה בעלת תשואה משקית גבוהה, שכן צמצום הפקקים, הפחתת תאונות הדרכים והחיסכון בעלויות הכשרה חוזרות יניבו למשק תועלת של יותר משני מיליארד שקלים בשנה. הציפייה ברשות היא כי התוכנית תאושר ותתוקצב באופן רציף, שיבטיח את מימושה בשטח גם במקרה של חילופי שלטון או הקמת ממשלה חדשה.

תיעוד קשה לצפייה: נהג אוטובוס מותקף בבית שמש ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )





עם זאת, הדרך למימוש התוכנית רצופה מכשולים פוליטיים ותקציביים משמעותיים. העלות של הרפורמה מגיעה בתקופה של קיצוצים רוחביים בתקציב המדינה , ולא בטוח שמשרד האוצר ייעתר להקצאת הסכומים הנדרשים. מעבר לכך, עם הפנים ל בחירות , ייתכנו במשרד התחבורה שינויים בקרב בעלי התפקידים ובקדנציה של השר או השרה הנכנסים.

בהיסטוריה של השירות הציבורי בישראל, תוכניות אסטרטגיות שגובשו תחת דרג פוליטי מסוים נוטות לעיתים תכופות להתמסמס או להיזנח כליל כשמתחלפת הממשלה או כשנכנס לתפקידו שר תחבורה חדש המבקש להטביע חותם משלו. בסביבתו של מועלם מקווים שבכל ממשלה אשר תיבחר, יפנימו כי מדובר בתכנית מקצועית שמטרתה לפתור משבר ארוך שנים, הנמצא על סף פיצוץ ומי שנפגעים מכך הם מיליוני משתמשי התחבורה הציבורית.

צילום: אבי לוי