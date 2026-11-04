, פרסם הערב (יום רביעי) הצהרה מצולמת ראשונה מאז יום שלישי בשבוע שעבר - שבה טען כי המפלגות הערביות הן "מפלגות תומכי טרור", וכי ממשלה שתישען עליהן "לא תוכל להתמודד עם אתגר האיסלאם הקיצוני שמאיים עלינו מבפנים ומבחוץ".

, פרסם הערב (יום רביעי) הצהרה מצולמת ראשונה מאז יום שלישי בשבוע שעבר - שבה טען כי המפלגות הערביות הן "מפלגות תומכי טרור", וכי ממשלה שתישען עליהן "לא תוכל להתמודד עם אתגר האיסלאם הקיצוני שמאיים עלינו מבפנים ומבחוץ".

נתניהו, שמאז הבחירות פרסם כמה הודעות כתובות שמטילות ספק בתוצאות הבחירות, קרא: "רק ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד ובהנהגתי, שתכלול את כל מרכיבי הגוש הלאומי ואת כל המפלגות הציוניות שירצו להצטרף - תוכל להתמודד עם האתגר הזה".

נתניהו, שמאז הבחירות פרסם כמה הודעות כתובות שמטילות ספק בתוצאות הבחירות, קרא: "רק ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד ובהנהגתי, שתכלול את כל מרכיבי הגוש הלאומי ואת כל המפלגות הציוניות שירצו להצטרף - תוכל להתמודד עם האתגר הזה".

נתניהו, שמאז הבחירות פרסם כמה הודעות כתובות שמטילות ספק בתוצאות הבחירות, קרא: "רק ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד ובהנהגתי, שתכלול את כל מרכיבי הגוש הלאומי ואת כל המפלגות הציוניות שירצו להצטרף - תוכל להתמודד עם האתגר הזה".