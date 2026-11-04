ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא נראה בציבור מאז ליל הבחירות, פרסם הערב (יום רביעי) הצהרה מצולמת ראשונה מאז יום שלישי בשבוע שעבר - שבה טען כי המפלגות הערביות הן "מפלגות תומכי טרור", וכי ממשלה שתישען עליהן "לא תוכל להתמודד עם אתגר האיסלאם הקיצוני שמאיים עלינו מבפנים ומבחוץ".
נתניהו, שמאז הבחירות פרסם כמה הודעות כתובות שמטילות ספק בתוצאות הבחירות, קרא: "רק ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד ובהנהגתי, שתכלול את כל מרכיבי הגוש הלאומי ואת כל המפלגות הציוניות שירצו להצטרף - תוכל להתמודד עם האתגר הזה".
ראש הממשלה טטען כי "ראשי גוש השמאל עוסקים בהקמת ממשלת מיעוט צרה, ממשלה שנשענת על תומכי הטרור הללו, והם מכריזים מעל כל במה על תנאים בלתי אפשריים, שנועדו לשלול מראש כל אפשרות להקים ממשלה לאומית רחבה. הם מעדיפים את האינטרס הפוליטי שלהם על האינטרס הלאומי".
בגוש השינוי, נזכיר, אמרו כי לא יישענו על המפלגות הערביות בהקמת ממשלה - אך לפי שעה לא ברור כיצד תוקם כזו בלעדיהן. "נעלם" נוסף מאז הבחירות היה אריה דרעי, שעדיין לא נראה בציבור - אך פרסם הערב הצהרה ראשונה שלפיה ימשיך לעמוד בראש ש"ס.
בתוך כך, נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח אחר הצהריים את סבב ההתייעצויות עם סיעות הכנסת לקראת הטלת מלאכת הרכבת הממשלה. הסבב יימשך עד מחר בערב, ובסיומו יחליט הנשיא למי יש את הסיכויים הטובים ביותר להקים ממשלה.
במהלך הערב הודיעה רע"מ כי החליטה להמליץ על יו"ר ישר! גדי איזנקוט לקבל את המנדט להקמת הממשלה - ובכך הצטרפה לשאר מפלגות גוש השינוי. זמן קצר לאחר מכן מסר הרב דוב לנדו את החלטתו למפלגת דגל התורה - והיא תימנע מהמלצה על אחד המועמדים, מה שיציב את נתניהו, נכון לשלב זה, על 46 ממליצים בלבד.