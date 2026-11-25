"אנחנו לא קבלני הרשעות" נוהגים ראשי התביעה, לדורותיהם, להכריז. לאמור, אנחנו כנאמני בית המשפט, כמייצגי האינטרס הציבורי מבקשים ושמים דגש על הערך של הגעה לחקר האמת והיא ניצבת מעל הצורך להרשיע. בפועל מתנהגת התביעה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כמי שהערך הבלעדי המנחה אותה הוא ש"לא נכנעים לטרור" של נתניהו.

התוצאה - במקום להיות תביעה חכמה, היא רק רוצה להיות צודקת. המציאות אליה הגיעה ישראל המשוסעת, גורמת ותגרום לכך שמה שלא תהיינה תוצאות משפט נתניהו - חלק מהעם יקבל אותן וחלק לא. זו מכה ממארת לאמון הציבור, הכה חשוב במערכת המשפט. חיוני שמשפט נתניהו יסתיים בהסדר.

הדיון הקצר שהוביל הרכב שופטי משפט נתניהו - כעשר דקות - מעמיד את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואת פרקליט המדינה עמית איסמן בפני החלטה אמיצה ומתבקשת. כפי שהשופטים אמרו באחרונה - "זהו משפט לא רגיל".

בית המשפט כבר קרא לתביעה לפני שנתיים לשקול מחדש ולוותר על הסעיף המרכזי בתיק - השוחד בתיק 4000. תיק הדגל. התביעה לא הגיבה. קריאה דומה, בקול רם וברור יותר, הופנתה אליה לפני מספר חודשים. גם אז, היא לא טרחה להגיב. זה כבר היה צורם. בכל זאת, מדובר בתיק שעיני הציבור מופנות אליו. התביעה התעטפה בשתיקה תוקפנית. זאת, במקביל לבעייתיות הקשה שנחשפה בעדותו המהוססת של מגיש התיק, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, בנוסף לעדויות של חוקרי משטרה שלא היטיבו עם עמדת התביעה וגרמו לפגיעה באמון הציבור בחקירה.

השופטים החליטו שזהו זה. יש לחתור לסיום המשפט שהיה אמור להמשך עד אין קץ. הם עמדו לא אחת חסרי אונים מול פעלולי נתניהו. הוא ניצל את מעמדו עבור הסחבת, איתגר ושיטה לא אחת בשופטים שלא השכילו לעמוד איתן מול פעלוליו לדחות את הדיונים בנימוקים "ביטחוניים" שקשה לעמוד מולם. התברר שמי שחזה שקשה לנהל משפט נגד ראש ממשלה מכהן צדק.

היועמ"שית מגיע לבית המשפט, היום ( צילום: נטעאל בנדל )





נדרשת החלטה אמיצה ( צילום: חיים גולדברג, אלכס גמבורג, אלכס קולומויסקי )

ייתכן שהפתרון לכך יהיה "חוק נאשם" מאוזן. אבל עוד חזון למועד, המונח לפתחה של המערכת הפוליטית הבוערת ממילא.

כל זה הוביל לדרמה היום בבית המשפט המחוזי: השופטים נקטו בצעד חסר תקדים והזמינו את ראש התביעה הכללית, היועצת המשפטית לממשלה, לדיון על המשך ניהול התיק. בדיון המאוד מנומס, כשהשופטים מקפידים שלא לתת לו להיגרר לחילופי דברים נמוכים ולהתנצחות עם ההגנה של נתניהו, הם הודיעו בשפה משפטית מנומסת על קריסת תיק 4000 ועל הצורך לערוך בירור מהו בכלל האישום בתיק 2000. עיני השופטים עכשיו מפונות רק לתיק 1000 - וגם בנוגע אליו הם חושבים שיש להגיע להסדר.

ההערכה היא שהתביעה לא הופתעה, אבל היא כן הופתעה מעוצמת הדווקנות של השופטים שהציעו להתרכז רק בהסדר בתיק 1000 ורמזו ששם יש כבר הרשעה. כלומר, החזירו לתביעה את ההישג המקצועי והתדמיתי. שמחתו של הנאשם נתניהו, שכפוליטיקאי חי בעיקר על תדמיות ו"נצחונות מוחלטים", עדיין מוקדמת. הוא לא יכול לנוח על זרי הדפנה. לגנותו ניתן לומר שעד עכשיו הוא לא נתן כלום בכל הקשור להסדר חנינה עימו, או במגעים הראשוניים לעסקת טיעון.

הוא יצטרך לתת את הליטרה שלו. בלי זה לא תהיה שום עסקה ובצדק. ושוב כל הסדר בתיק יפול על שאלת "הקלון", כלומר, שאלת המשך דרכו של נתניהו בפוליטיקה, שהיא שאלה לא רק משפטית, אלא בעיקר חוקתית.

בימים הקרובים יידרשו כאמור בהרב-מיארה ואיסמן לשקול ולקבל החלטה קרדינלית ולהודיע לשופטים מה עמדתם. קשה להתחמק והפעם קשה גם לסרב. להמשיך עם התיק כמות שהוא תוך התחפרות בנימוק "שהשופטים יעשו מה שהם מבינים ונמתין לערעור בעליון" אינה קבילה ציבורית.

הפתרון הוא או גישור, לקראת עסקת טיעון, באמצעות שופט מומחה לכך, שתהיה מוגבלת בזמן, כדי שלא תיווצר סחבת ומערכת התשה ממנה חוששת היועצת המשפטית - או תחילת מגעים להסדר טיעון יצירתי. דווקא גישור יכול להביא להפגת האיבה ומתוך כך לנוסחה יצירתית שתמצא נוסחה לפתרון עניין הקלון.

גלי בהרב-מיארה היא יועצת משפטית לממשלה עוצמתית. נשיא בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה אהרן ברק, הגדיר אותה כיועצת המשפטית הטובה ביותר שקמה לישראל. נותרו לה שנה ורבע בתפקיד, אבל היא כבר הפכה מזמן לאייקון של שמירה על שלטון החוק ועל הדמוקרטיה הליברלית. זאת בשל אישיותה, נחישותה ותחושת השליחות המקננת בה. היא לא נכנעת ללחצים, תוך שלקחה סיכונים משפטיים ואישיים קשים שכללו ניסיון הדחה שלה.