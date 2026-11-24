באופן חריג, תתייצב מחר (יום ד') היועצת המשפטית גלי בהרב-מיארה באולם משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בפני שלושת חברי הרכב השופטים, לצורך דיון באופן ניהול המשך המשפט. היועמ"שית ביקשה שלא להגיע, אולם השופטים דחו את עמדתה וכפו את התייצבותה לדיון. הדיון במעמד היועמ"שית יחל בשעה 12:00 בבית המשפט המחוזי בירושלים.
היועמ"שית אינה מתייצבת כעדה במשפט והדיון אינו חלק מדיוני ההוכחות בתיק, אלא, התייצבותה היא לקיום שיח בינה לבין השופטים. משכך, היא לא תידרש להשיב לשאלות הסנגורים, אף שצפוי להתפתח דין ודברים בין הצדדים. הופעתה תיפתח בדברים מפי השופטים, שיבהירו ליועמ"שית את סיבת בואה ואת המענה שהם מעוניינים לקבל ממנה.
תיתכן אפשרות שהשופטים יאפשרו לסנגורים להגיב לדבריה בנוכחותה. השופטים העלו את האפשרות לקיום הדיון בדלתיים סגורות, אולם לפי שעה לא התקבלה החלטה או בקשה כלשהי לסגירת דלתיים. עיתונאים המסקרים את המשפט הגישו בקשה נגד האפשרות לסגירת הדיון לסיקור תקשורתי. השופטים כבר פרסמו פעמיים את עמדתם כי אין ראיות לשוחד בתיק 4000 והמלצתם לסגת מאישום זה, אך הם לא ציינו בהחלטתם לזימון היועמ"שית במה עתיד הדיון להתמקד.
בהחלטת השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם לזימון בהרב-מיארה, נכתב כי "לאחר ששקלנו את עמדת היועמ"שית, הגענו למסקנה כי יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה של היועצת המשפטית עצמה. הטעם לכך הוא שעל מנת לקיים דיאלוג דו-צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".
השופטים כתבו בהחלטתם כי זימונה הוא "לאופן ניהול ההליך וקידומו", והוסיפו כי היא נדרשת בדיון כדי "לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם" - אך לא כתבו מה הם אותם הדברים. ישנן אפשרויות רבות לאשר יבקשו השופטים מהיועמ"שית: חזרה מאישום השוחד; פנייה לגישור או הסדר טיעון; או אף יעלו בעיות נוספות בתיקים שלא העירו עליהם בפומבי עד כה. השופטים גם כתבו כי השיח על ניהול המשפט הוא "בכל הנוגע למר נתניהו".
אחת האפשרויות היא כי מדובר בחיזוק לאפשרות שכוונת השופטים ללחוץ על חזרה מסעיף השוחד כלפי ראש הממשלה ולהותיר את מתן השוחד נגד שאול אלוביץ'. ישנה אפשרות שיעלו את סוגיית אישורי הייעוץ המשפטי לפתיחה בחקירה, אך זה יהיה צעד חריג נוכח העובדה שעדיין לא התקיימה החקירה הנגדית של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט בעניין על-ידי הפרקליטות.
כפי שטענה התובעת בתיק 4000 ניצן וולקן, מדובר במהלך חריג, שהוא מעין הליך גישור האמור להתבצע שלא על-ידי השופטים היושבים בתיק. מהלך חריג, אך לא תקדימי. לפני כמה חודשים הורה שופט בית המשפט העליון נעם סולברג לפרקליט המדינה להתייצב בסיטואציה דומה בתיק הגינקולוג מיכאל שטטמן, לאחר שנדרש לדעתו שיח ישיר מול מקבל ההחלטה הרם ביותר, ולא רק מול פרקליטות המחוז.
למרות הערות השופטים, בפרקליטות מיסוי וכלכלה מאמינים בתיק 4000, ועמדת היועמ"שית היא כי סיום ההליך בהסדר טיעון הוא רק בתמורה לקלון, כלומר יציאת נתניהו מהזירה הפוליטית - אפשרות שנתניהו אינו מוכן לה. עמדתה היא כי ככל שהשופטים סבורים שאין שוחד בתיק 4000, אז שיזכו את נתניהו מהסעיף הזה בפסק הדין ומשם תמשיך הפרקליטות לערעור על ההחלטה בבית המשפט העליון. בכל הנוגע להסדר טיעון, צפויה היועמ"שית לומר לשופטים כי דלתה פתוחה לבקשה כזו מצד הסנגורים שמכירים את עמדתה ביחס לקלון, וכי רק היא נענתה להצעת ההידברות של נשיא המדינה. ייתכן שהשופטים ידרשו הסבר מדוע היועמ"שית סרבה לגשת להליך גישור, הליך אשר מתבצע על-ידי שופט מגשר.
עמדת הפרקליטות מטרידה את השופטים, כיוון שהשופטת פרידמן-פלדמן עתידה לפרוש ב-2028, לפני הכרעת הדין. בשל כך קבעו כי התיק יתנהל במשך חמישה ימים בשבוע וניסו לכפות על ההגנה לוותר על זכותם ולחשוף בפני הפרקליטות מראש את רשימת עדי ההגנה. כדי שתוכל להמשיך לדון בתיק קיימת אפשרות להאריך את כהונת השופטת, באמצעות פרקטיקת "שופט עמית" הטעונה אישור של שר המשפטים. לחילופין, ניתן להחליפה בשופט אחר כפי שקרה מספר פעמים, גם לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים.
אפשרות המו"מ על הסדר טיעון - ושאלת הקלון
ככל שבעקבות דיון היועמ"שית עם השופטים יחל מו"מ להסדר טיעון, הרי שזו לא תהיה הפעם הראשונה. בינואר 2022, בשלהי כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, התנהל משא ומתן חשאי עם סנגוריו של נתניהו, בידיעת פרקליט המדינה עמית איסמן והמשנה לפרקליט המדינה ליאת בן ארי, שעל פי הפרסומים תמכו עקרונית בהגעה להסדר טיעון. אלא שבקרב צוות התביעה התעוררה התנגדות למתווה המתגבש, הן בשל מידורם של הפרקליטים מהמשא ומתן והן בשל עמדתם כי לא חלה הרעה במצב הראייתי בתיקים המצדיקה מתן הקלות לנתניהו.
במסגרת ההסדר היה מנדלבליט נכון לוותר על עבירת השוחד בתיק 4000 ועל האישום בתיק 2000, ולהסתפק בהרשעת נתניהו בשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים ובעונש מאסר שירוצה בעבודות שירות. מנגד, בפרקליטות התעקשו כי גם לאחר תיקון כתב האישום, העובדות שבהן יודה נתניהו ישקפו עבירות שחיתות שלטונית ברף חומרה גבוה, ובכלל זה את עומק ניגוד העניינים שבו פעל לכאורה בפרשת בזק-וואלה ואת היקף טובות ההנאה בפרשת המתנות. היו בפרקליטות מי שהתנגדו גם לוויתור על האישום בתיק 2000, וכן מי שביקשו להתנות את ההסדר בחזרתו של נתניהו מטענותיו בדבר רדיפה מצד מערכת אכיפת החוק.
התנאי המרכזי שעליו עמדה צמרת הפרקליטות היה הטלת קלון על נתניהו והרחקתו מהחיים הפוליטיים למשך שבע שנים. המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, שלמה למברגר, אף הבהיר אז בפומבי כי "לא יעלה על הדעת שכתב אישום כזה, או כפי שיישאר ממנו אחרי כל הקיצוצים, יישאר בלי קלון". בסופו של דבר, בעקבות המחלוקות על תנאי ההסדר, ובראשן סוגיית הקלון, ולנוכח הזמן הקצר שנותר עד לסיום כהונת מנדלבליט, הסתיימו המגעים ללא הסכמות.