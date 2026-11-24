תיתכן אפשרות שהשופטים יאפשרו לסנגורים להגיב לדבריה בנוכחותה. השופטים העלו את האפשרות לקיום הדיון בדלתיים סגורות, אולם לפי שעה לא התקבלה החלטה או בקשה כלשהי לסגירת דלתיים. עיתונאים המסקרים את המשפט הגישו בקשה נגד האפשרות לסגירת הדיון לסיקור תקשורתי. השופטים כבר פרסמו פעמיים את

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