רגע לפני סיום סבב ההמלצות להענקת המנדט , חברי מפלגת ישר! שנבחרו לכנסת ה-26 הגיעו הערב (חמישי) לבית הנשיא בירושלים והמליצו על יו"ר הרשימה גדי איזנקוט להרכבת הממשלה הבאה. "הגענו לנקודת אל-חזור. להטיל את המנדט על איזנקוט זה לא פחות מלהציל את ישראל", אמרה אורית פרקש הכהן. אחריהם יגיעו נציגי הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר והאחרונה להגיע לבית הנשיא במצעד הממליצים. במקביל התקיימה בחוץ מחאה בקריאה לממשלת אחדות.

יורם כהן: " ממשלת חירום בראשות איזנקוט היא מימוש אי אמון בנתניהו" ( צילום: לע"מ )





גלריה חברי מפלגת ישר! בבית הנשיא ( צילום: לע"מ )

המחאה מחוץ לבית הנשיא בירושלים, הערב ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

מוקדם יותר היום, עוד לפני הגעתה לבית הנשיא, הודיעה הרשימה המשותפת כי תמליץ על איזנקוט - וכך יהיו לו 67 ממליצים. מרבית הסיעות כבר עברו בבית הנשיא - לאחר שהרצוג החליט בשונה מסבבי בחירות קודמים כי דווקא הסיעות הקטנות הן אלה שיגיעו ראשונות להמליץ, בסדר עולה.

סבבי ההמלצות החלו אתמול אחר הצהריים עם נציגי הציונות הדתית, שהמליצו על ראש הממשלה בנימין נתניהו להרכבת הממשלה. בהמשך הערב הצטרפו אליהם נציגי זהות וש"ס, הבוקר גם נציגי עוצמה יהודית, ובהמשך כצפוי גם נציגי הליכוד. מנגד, ישראל ביתנו המליצה אתמול על איזנקוט, והיום הצטרפו אליה גם רע"מ והדמוקרטים, וכך גם ביחד וכאמור ישר!. יהדות התורה החליטה לא להמליץ על אף מועמד. בסיכומו של דבר, לאיזנקוט 67 ממליצים, לעומת 46 בלבד לנתניהו. לפיכך, יו"ר ישר! צפוי לקבל את המנדט מהנשיא הרצוג.

בפתח הפגישה בבית הנשיא, נציגי המשלחת של ישר! - אורית פרקש הכהן, שאול מרידור, ישראל זרי, יורם כהן וענבר הרוש גיטי - הציגו את עצמם בפני הנשיא הרצוג וסגלו. כהן אמר כי "אנחנו נמצאים בעת חירום קריטית וחייבים להקים ממשלת חירום במהרה. החל ממחר נתניהו הוא ראש ממשלת מעבר - זהו מצב פסול דמוקרטית. יש להרכיב ממשלה יציבה ואחראית. זה צורך קיומי. כינונה של ממשלת חירום בראשות איזנקוט הוא מימוש רוב של 67 ואי אמון בנתניהו".

פרקש הכהן, שכיהנה כחברת כנסת גם בכנסת ה-25, הוסיפה: "ישראל הגיעה לנקודת אל-חזור. להטיל את המנדט על איזנקוט זה לא פחות מהצלת ישראל. בארבע השנים האחרונות ראינו מחזות נוראיים, תקציבים מופקרים ואפס לקיחת אחריות. בימים האחרונים ראינו ערעור על תוצאות הבחירות, ראשי משרד האוצר התעדכנו מהתקשורת על הפסקת הסיוע האמריקני ועל כלכלת קריפטו. הגיעה השעה לממש את אמון הציבור שנתן לנו 67 מנדטים ברורים".

נציגי ישר! ( צילום: יגאל סלבין )

( צילום: יגאל סלבין )

גם שאול מרידור הסביר את ההחלטה להמליץ על יו"ר המפלגה: "אנחנו פה כדי להחזיר את ישראל לערכים של יושרה ואחריות, ציונות ושירות המדינה, דוגמה אישית וערכים של מצוינות. ראינו מה קרה בארה"ב. אם לא נחליף את הממשלה נהיה תחת סנקציות. כל אנשי המקצוע הופתעו, ככה לא מתנהלת מדינה נורמלית. זו רק דוגמה לאיך ישראל מתנהלת בשנים האחרונות".

הרצוג הקשה: "זה רק מדגיש שצריך ממשלה רחבה", אך מרידור השיב כי "הציבור אמר לממשלת 7 באוקטובר ללכת הביתה. קודם כל צריך ממשלה ואנחנו נשתדל להרחיב אותה. נדע לעשות את העבודה, הכנסת יכולה לעבוד בצורה טובה. אנחנו במצב חירום וכל יום שעובר הוא יום מסוכן לישראל".

כשנשאלו על יכולתו של איזנקוט להקים ממשלה, השיב כהן כי "נתחיל בכנסת. אנחנו רוצים להחליף את יו"ר הכנסת ולהעביר חוקים, ובמקביל נשב קודם כל עם השותפים שלנו בנושאים שעומדים על הפרק. נגיע להסכמות וזה יהיה הבסיס למצטרפים נוספים". על המפלגות החרדיות והערביות אמר: "נפנה לכל המפלגות. אם יסכימו לעקרונות וקווי היסוד נתחיל מו"מ. צריך לקבוע עובדות בשטח, לגבש את גרעין הממשלה ובהמשך יהיה אפשר להרחיבה".

הרצוג שאל האם קיימת אפשרות לחלוקת שלטון. פרקש הכהן אמרה: "אחדות היא לא סיסמה, היא מהות. צריך לומר את האמת - ראש הממשלה הביא אותנו לשפל היסטורי של פילוג ושיסוי. בכנסת היה שיסוי כטקטיקה פוליטית להישאר בשלטון". הנשיא השיב: "אמרתי חלוקת שלטון, לא אחדות", ופרקש הכהן סיכמה כי "עתיד מדינת ישראל בנפשנו. אין זמן לבזבז".