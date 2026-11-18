לפי דיווחים שפורסמו היום (רביעי) באלבניה ובקוסובו, החוליה האיראנית שנעצרה על ידי יוון וצפון מקדוניה, בסיוע המוסד , תכננה להתנקש בחייו של אברהם מינוס מויסיס, איש עסקים מוכר ביוון ונשיא הקהילה היהודית באתונה לשעבר. לפי דיווח ביוון, מי שעמד בראש החוליה שסוכלה הוא האזרח האיראני אדריס ג'האנגירי מאוואנה. באתר החדשות היווני Protothema דווח כי למאוואנה קשר ישיר לשירותי הביון האיראניים, והוא שגייס את הפעילים שנעצרו ונתן להם פקודות.

גלריה אברהם מינוס מויסיס היווני-יהודי, שלפי החשד היה היעד של החוליה האיראנית

על פי דיווח באתר reporter.net, המסתמך על תחקיר של רשת הטלוויזיה האלבנית Top Channel, מויסיס היהודי-יווני עמד על הכוונת של החוליה, שחמישה מחבריה נעצרו בעקבות שיתוף פעולה מודיעיני בין שירותי הביון של יוון (EYP) לבין סוכנויות המודיעין של צפון מקדוניה: אזרח צפון מקדוני אחד שנעצר ביוון ביום חמישי בשבוע שעבר והוסגר למולדתו, וארבעה חשודים נוספים שנעצרו במקביל בסקופיה, בירתה של צפון מקדוניה. עם זאת, נכון לעכשיו הרשויות בשתי המדינות טרם אישרו את הפרטים לגבי היעד ולגבי ראש החוליה.

מויסיס, יליד 1962, הוא דמות מוכרת ומוערכת במגזר הפיננסי ביוון, עם קריירה מקצועית הנפרשת על פני יותר מ-35 שנה. לאורך השנים כיהן בתפקידי ניהול בכירים בחברות ביטוח, בנקים ומוסדות פיננסיים נוספים. כיום הוא משמש כדירקטור לא-ביצועי במועצת המנהלים של התעשייה הביטחונית היוונית Intracom Defense.

לצד פעילותו הכלכלית הענפה, מויסיס ידוע בפעילותו הציבורית למען יהדות יוון. בעבר כיהן כנשיא הקהילה היהודית של אתונה והשתתף ביוזמות בינלאומיות להגנה על זכויות יהודים. על פי הדיווחים בתקשורת האלבנית, במרץ 2026 הוא אף השתתף בוועידה השישית של מנהיגי יהדות אירופה, שנערכה באתונה. אם הדיווח נכון, הרי שבניגוד לדיווחים הראשונים - היעד לא היה איש עסקים ישראלי, אך ייתכן שיש לו קשרים הדוקים לישראל.

מאוואנה. ה"מוח" מאחורי החוליה ( צילום: Protothema )

מאוואנה, כך לפי הדיווח Protothema היווני, הוביל את המאמצים האיראניים להתנקש במויסיס - אך לא היה מאלה שנעצרו. לפי הדיווח, הוא נפגש באיחוד האמירויות בתחילת השנה עם לפחות שלושה מתוך חמשת המתנקשים שנעצרו, וגייס אותם למשימה. מאוואנה תואר כ"מוח" מאחורי החוליה, ונכתב כי יש לו קשרים ישירים לביון האיראני וכי תפקידו לגייס סוכנים בשמם, כשהמטרה היא לבצע התנקשויות ופעולות חבלה מבלי שידעו שאיראן עומדת מאחורי המזימה. כל חמשת החשודים ביקרו בעבר באיראן, לפי הדיווח.

מאוואנה הטיל את משימת ההתנקשות על בן ארצו נאג'י שריפי זינדשתי, המבוקש על ידי ה-FBI, כך לפי הדיווח. זינדשתי איתר וארגן את חוליית המתנקשים בסקופיה ובקומאנובו שבצפון מקדוניה. לפי הדיווחים, אחד מהם נעצר ביוון ונמסר לידי הרשויות בצפון מקדוניה. מתנקש שני ניסה להיכנס ליוון מטורקיה דרך אלכסנדרופוליס, אך נמנעה ממנו הכניסה והוא הוחזר לטורקיה. לפי הדיווחים, המתנקשים כולם בעלי עבר פלילי וקשרים לארגוני פשע בצפון מקדוניה, וטווח הגילים שלהם נע בין 29 ל-73.