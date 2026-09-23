פזשכיאן ניצל כבר את המילים הראשונות בנאומו כדי להתייחס לאמירתו של טראמפ אתמול שאיראן היא מדינה טרוריסטית, וטען בתגובה שהרפובליקה האיסלאמית היא זו שסובלת מטרור, ולא להפך. "נשיא ארה"ב תיאר אותנו כטרוריסטים", אמר פזשכיאן, "אבל אנחנו היינו הקורבנות של טרור". הוא הזכיר את ההתנקשות במנהיג העליון של איראן

עלי חמינאי

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