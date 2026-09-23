נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ניצל הערב (יום ד') את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק כדי לתקוף את ארה"ב וישראל, ולהשיב לנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שבנאומו אמש על אותה במה חזר ואיים על המשטר האיראני בהשמדה. פזשכיאן, שעבורו היה זה הנאום הראשון על במה בינלאומית מאז פרוץ המלחמה בפברואר, הצהיר כי ארצו לא תוכנע באמצעות כוח צבאי, ואמר: "טראמפ צריך לדעת שאיומים רק מאחדים את האומה האיראנית". בפתח נאומו של פזשכיאן, שהועבר בשידור ישיר ב-ynet, קמה המשלחת האמריקנית לאו"ם ונטשה את האולם בהפגנתיות.
פזשכיאן ניצל כבר את המילים הראשונות בנאומו כדי להתייחס לאמירתו של טראמפ אתמול שאיראן היא מדינה טרוריסטית, וטען בתגובה שהרפובליקה האיסלאמית היא זו שסובלת מטרור, ולא להפך. "נשיא ארה"ב תיאר אותנו כטרוריסטים", אמר פזשכיאן, "אבל אנחנו היינו הקורבנות של טרור". הוא הזכיר את ההתנקשות במנהיג העליון של איראן עלי חמינאי ביומה הראשון של המלחמה, ואז האשים את ארה"ב בהפצצת בית הספר בעיר האיראנית מינאב באותו בוקר, הפצצה שלדברי איראן נהרגו בה יותר מ-175 ילדות בפשע מלחמה. הוא גם הציג תמונות של חמינאי ושל בית הספר שתחתיו נקברו הילדות שנספו.
פזשכיאן טען כי בניגוד לוושינגטון וישראל, שהרגו לכאורה המוני אזרחים, ארצו תקפה רק יעדים צבאיים במהלך המלחמה: "איראן לא הרכינה את ראשה, היא הגיבה, אבל לא פגענו באוכלוסייה אזרחית – רק הגנו על עצמנו, אנחנו לא טרוריסטים". על רקע זה שאל: "אנחנו אלה שגורמים אי-יציבות? ואלה שמבצעים טרור ופשעים – הם שומרי השלום והיציבות? הם לא מצייתים לשום חוק בינלאומי. עם זה אנחנו מתמודדים".
בנאומו התייחס פזשכיאן במרומז לתוכנית הגרעין של איראן, שטהרן טוענת כי נועדה רק לייצור אנרגיה גרעינית למטרות שלום, ואמרה כי ארצו צריכה בסך הכול לספק את צורכי המחיה שלה - ואינה פועלת לפיתוח נשק גרעיני. באותה הזדמנות שאל מדוע בעוד ישראל אוחזת בפצצות אטום שאין עליהן פיקוח, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) נשלחים דווקא לאיראן, כדי לפקח על תוכנית הגרעין שלה. הוא האשים את הקהילה הבינלאומית במדיניות של איפה ואיפה: "ישראל הורגת – ואיראן סופגת סנקציות, זה מוסר כפול".
פזשכיאן טען כי איראן פועלת לביצור כוחה הצבאי למטרות הגנה בלבד, והצהיר כי כך או כך היא לא תוכנע באמצעות כוח צבאי. "השלום לא יבוא משדה הקרב", אמר, וטען כי ארצו מאמינה בדיפלומטיה. "טראמפ צריך לדעת שאיומים רק מאחדים את האומה האיראנית".
נאומו של פזשכיאן הערב בא אחרי שאמש בנאומו הצהיר טראמפ כי בקרוב יהיה עליו לקבל החלטה ולבחור באחת משתי אפשרויות – "להשמיד את הרפובליקה האיסלאמית" של איראן או לסייע לה להפוך לאחת המדינות הגדולות ביותר במזרח התיכון או בעולם. איומו של טראמפ מזכיר את האיום שהשמיע באביב האחרון "להשמיד ציוויליזציה" באמצעות מתקפה אדירה על תשתיות באיראן, איום שהסתיים בסופו של דבר בנסיגה של טראמפ ובסיכום על הפסקת אש, שנשארת מאז בתוקף בעיקרה.
לצד איום ההשמדה אמש אמר טראמפ בנאומו באו"ם כי כי הוא מאמין שוושינגטון וטהרן יגיע להסכם מיד אחרי בחירות אמצע הכהונה בארה"ב, שייערכו בתחילת נובמבר, משום שלדבריו איראן מחכה לראות מה יהיו הישגיו בבחירות האלה, למרות שלטענתו מידת ההצלחה של הרפובליקנים בהן לא תשפיע על עמדותיו לגביה. טראמפ הכחיש בנאומו שלצבא ארה"ב חסרים תחמושת ומיירטים, וקרא למדינות העולם להצטרף לחנק הכלכלי שהכריז על המשטר האיראני, עם מצור וסנקציות נרחבות, כדי לבודד אותה לחלוטין.
שעה קלה אחרי האיום שהשמיע אמש כבר אישר טראמפ כי נציגיו קיימו בשולי הכינוס באו"ם פגישה בת יותר משלוש שעות עם נציגים איראניים בניסיון לקדם הסכם על סיום רשמי של המלחמה, וכי היא הייתה "טובה מאוד ומועילה מאוד". הנשיא האמריקני אמר לכתבים כי ייתכנו שיחות נוספות. שליחו סטיב וויטקוף, שהוביל את הפגישה עם האיראנים יחד עם חתנו של טראמפ ג'ארד קושנר, אמר גם הוא כי היא הייתה "מעודדת, בונה ומוצלחת". איראן, שאת המשלחת מטעמה לשיחות הוביל שר החוץ עבאס עראקצ'י, הדגישה ביממה האחרונה כי השיחות עם ארה"ב עקיפות ומתנהלות בתיווך קטארי.
נאומו של פזשכיאן הערב בא שעות אחרי שדווח כי עוד ספינה נפגעה היום מ"נשק לא ידוע" כשעברה במצר הורמוז. לפי הדיווחים הפגיעה גרמה לאש לפרוץ על הסיפון ואילצה את הצוות להתפנות, אך ככל הידוע איש לא נפגע. זו הייתה ההתקפה הראשונה שדווחה נגד כלי שיט בהורמוז זה יומיים, והיא ממחישה את הסכנה שעדיין נשקפת לכלי שיט המנסים לעבור במצר האסטרטגי, שנחסם על-ידי איראן בתחילת המלחמה כדי לחנוק את שוק הנפט העולמי ולגרום לעליית מחירים שתאלץ את ארה"ב וישראל ולחדול מהתקפותיהן. בתגובה למצור האיראני הטילה גם וושינגטון מצור משלה על המצר, בניסיון למנוע ייצוא נפט איראני.
הערב, ממש דקות לפני שפזשכיאן עולה לנאום בניו יורק, שיגר מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי איום נוסף למדינות המפרץ, כשהזהיר כי אם שכנותיה של איראן ישתפו פעולה עם ארה"ב ויעצרו טיסות של מטוסים איראניים – טהרן תוודא שנמלי התעופה שלהן לא יוכלו לתפקד. דבריו של רזאי באו אחרי ששלשום הצהיר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט כי חברות התעופה האיראניות ייאלצו להפסיק לפעול החל מהיום, 23 בספטמבר, בשל החשש של מדינות וחברות המשתפות איתן פעולה מסנקציות משניות שתטיל עליהן וושינגטון אם לא יחדלו לעבוד איתן.
בדבריו הערב אמר רזאי כי נאומו של טראמפ באו"ם אתמול "היה אחת הטעויות ההיסטוריות הגדולות ביותר שלו" וכי ארה"ב תכננה להשמיד את איראן במלחמה האחרונה "אך בפועל הפכה אותה למעצמה הרביעית בגודלה בעולם". רזאי שב והדגיש שאם ארה"ב לא תעמוד בתנאים שהציבה לה איראן – מצר הורמוז לא ייפתח לעולם.
בהכנת הידיעה השתתפה ליאור בן ארי