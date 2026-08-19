טראמפ אישר שייפגש עם קים: "אני מסתדר איתו טוב. זה לא רע, יש לו 57 פצצות גרעין"

שעות אחרי שהורה לצמצם דרמטית את התרגילים המשותפים של צבאות ארה"ב ודרום קוריאה כדי לא להכעיס את שליט הצפון, אישר הנשיא האמריקני את הדיווחים שהוא מתכוון להיפגש עם הדיקטטור מפיונגיאנג - ונקב במספר ראשי הנפץ הגרעיניים שבהם מחזיק הרודן: "אם הייתי נשיא, לא היה לו את זה". אחותו של קים: "לא ידוע לי על מגעים בינו לבין טראמפ, מדיניות ארה"ב עדיין עוינת"