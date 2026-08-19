נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הערב (יום ד') כי הוא מתכוון להיפגש עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, ואמר כי העובדה שהוא והרודן מפיונגיאנג "מסתדרים היטב", כלשונו, היא "דבר טוב ולא דבר רע": "יש לו 57 כלי נשק גרעיניים עוצמתיים מאוד. מעולם לא היו צריכים לאפשר להם את זה, ואם הייתי נשיא לא הייתי מאפשר את זה. אבל יש לו אותם".
הצהרתו של טראמפ באה שעות אחרי שנודע כי הוא הורה למשרד ההגנה האמריקני לקצר משמעותית את התרגיל השנתי הגדול המשותף שצבא ארה"ב עורך בימים אלה עם צבא דרום קוריאה, תרגיל שעוד קודם לכן השבוע הנחה טראמפ לצמצם דרמטית את מספר החיילים האמריקנים המעורבים בו, בנימוק שמדובר בפעולה בלתי-הולמת ועוינת כלפי פיונגיאנג, שלדבריו מאז עלייתו לשלטון נוהגת בכבוד ואינה מאיימת. צמצום התרגיל שעות לפני פתיחתו התקבל בתדהמה בסיאול, בעלת ברית מסורתית של וושינגטון במזרח הרחוק.
בשיחה עם כתבים הערב נשאל טראמפ אם הוא מנהל חלופת מכתבים כלשהי עם קים ג'ונג און והנשיא השיב "אני לא יכול לומר לכם את זה", אך הוסיף "אנחנו מסתדרים טוב", ואז הסביר שהעובדה שהיחסים ביניהם טובים היא דבר טוב ולא רע בהתחשב בארסנל הגרעיני של קים. "אני מכיר את קים ג'ונג און טוב מאוד, והוא הולך להיות בסדר", אמר טראמפ. "כל עוד יש לנו נשיא חכם הוא יהיה בסדר, אם יהיה לנו נשיא מטומטם, סביר להניח שהוא לא יהיה כל כך בסדר". כשנשאל אם הוא מצפה להיפגש עם קים, השיב טראמפ: "כן, אני איפגש".
את אוזנם של הכתבים ששוחחו עם טראמפ צד גם המספר שבו נקב הנשיא כשדיבר על כלי הנשק הגרעיניים שבהם מחזיקה צפון קוריאה – 57. לאורך השנים השמיעו מומחים הערכות שונות בנוגע למספר הפצצות הגרעיניות שיש בידי משטר קים, וביוני השנה העריך המכון לחקר השלום בשטוקהולם כי צפון קוריאה הצטיידה כבר בכ-60 ראשי נפץ גרעיניים וכי יש לה די חומר בקיע לעוד לפחות 30 ראשי קרב כאלה.
האישור של טראמפ כי הוא מתכוון להיפגש עם קים ג'ונג און בא שעות אחרי שה"וול סטריט ג'ורנל" חשף מפי גורמים אמריקנים כי טראמפ מנסה לקדם פגישה עם קים בסתיו הקרוב, בניסיון להחיות את הדיפלומטיה האישית והחריגה שניהל מולו בכהונתו הראשונה. לפי הדיווח, טראמפ כבר דן בפרטיות באפשרות לקיים פגישה פנים אל פנים עם קים במהלך ביקורו הבא באסיה, שעשוי להתקיים בנובמבר, סביב פסגת APEC בשנג'ן שבסין. לפי ה"ג'ורנל", בשלב זה עדיין לא החלו הכנות רשמיות לפסגה, אך רצונו של טראמפ לקיים מפגש נוסף ברור.
זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ מנסה לארגן מפגש עם קים מאז שובו לבית הלבן. לפי "וול סטריט ג'ורנל", במהלך נסיעה קודמת לאסיה הוא ניסה לקדם פגישה כזו בהתראה קצרה ואף ביקש בפומבי להעביר לקים את המסר שהוא מעוניין לדבר. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי פיונגיאנג אותתה אז בשקט שהיא פתוחה לרעיון, אולם קשיים לוגיסטיים מנעו את קיום המפגש.
מבוכה בסיאול: טראמפ קיצר את התרגיל בלי התראה
המגעים המחודשים לפגישה והצהרתו של טראמפ הערב מקבלים כאמור משמעות גדולה עוד יותר בעקבות הצעד יוצא דופן שנקט טראמפ כדי להפחית את המתיחות מול פיונגיאנג: ההוראה שנתן לצמצם באופן משמעותי את התרגיל הצבאי השנתי הגדול של ארה"ב ודרום קוריאה. הלילה הודיע צבא דרום קוריאה כי תרגיל Ulchi Freedom Shield, שהחל ב-17 באוגוסט והיה אמור להימשך עד 27 בחודש, יסתיים כבר ביום שישי, 21 באוגוסט, כך שהוא קוצר מ-11 ימים לחמישה בלבד.
לפי דיווחים בתקשורת הדרום קוריאנית, שתי בעלות הברית ישלימו השבוע את החלק ההגנתי של התרגיל, אך השלב השני שלו, הכולל בין היתר תרחישי מתקפת-נגד, יבוטל או יידחה. גם חלק מאימוני השטח צפויים להתבטל או להידחות. גורם בפנטגון אישר כי הצבא האמריקני מצמצם משמעותית את התרגיל בהתאם להוראת הנשיא.
האופן שבו התקבלה ההחלטה בארה"ב עורר מבוכה בסיאול. שר החוץ הדרום קוריאני צ'ו היון חשף הלילה בשימוע בפרלמנט כי לא רק ממשלת דרום קוריאה הופתעה מהוראת טראמפ, אלא גם גורמים בממשל האמריקני עצמו. לדבריו, כשטראמפ הורה לפתע לצמצם את התרגיל, גורמים רשמיים בשתי המדינות לא ידעו על כך מראש.
הוראת טראמפ לצמצם את מספר החיילים האמריקנים המשתתפים בתרגיל פורסמה שעות לפני פתיחתו ביום שני. הנשיא האמריקני טען אז כי האימונים "יקרים" ושולחים לפיונגיאנג מסר עוין ולא הולם. הוא קשר את החלטתו במפורש ל"מערכת היחסים הטובה מאוד" שלו עם קים, וטען כי צפון קוריאה בתקופת נשיאותו אינה מאיימת ונוהגת "בכבוד". הוא גם ניצל את ההודעה כדי לבוא חשבון עם סיאול על סירובה להצטרף לפעולות האמריקניות נגד איראן.
בדרום קוריאה, למרות ההפתעה, מנסים לראות בהתקרבות האפשרית בין טראמפ לקים גם הזדמנות. היועץ לביטחון לאומי של הנשיא לי ג'ה-מיונג אמר השבוע כי סיאול מקווה שהיחסים האישיים בין שני המנהיגים יובילו לחידושו של דיאלוג משמעותי בין וושינגטון לפיונגיאנג, שיוכל לקדם יציבות בחצי האי הקוריאני. במקביל הדגיש הנשיא לי כי התרגילים המשותפים הם הגנתיים בלבד ולא נועדו להכין מתקפה על הצפון.
האחות קים: "המדיניות המאיימת של ארה"ב לא השתנתה"
צפון קוריאה, מצדה, עדיין אינה מאותתת בפומבי שהיא מתרשמת מהמחווה. סוכנות הידיעות הממלכתית KCNA גינתה הלילה שוב את התרגילים, כינתה את ארה"ב ודרום קוריאה "מחרחרות מלחמה", והודיעה כי פיונגיאנג תמשיך לממש את זכותה להגנה עצמית מול האיומים הצבאיים עליה. באופן בולט, ההודעה לא הזכירה את טראמפ עצמו, את הוראתו לקצץ בתרגיל או את ניסיונו המחודש לפתוח ערוץ מול קים.
אם פגישה רביעית אכן תצא לפועל, טראמפ צפוי לפגוש מנהיג צפון קוריאני שנמצא בעמדת כוח שונה מאוד מזו שבה היה בפגישותיהם הקודמות. השניים נפגשו לראשונה בסינגפור ב-2018, שוב בהאנוי בפברואר 2019, ובפעם השלישית ביוני אותה שנה באזור המפורז שבין שתי הקוריאות. הפסגה בהאנוי הסתיימה ללא הסכם, לאחר שהצדדים לא הצליחו להגיע להבנות על פירוק תוכנית הגרעין הצפון קוריאנית והסרת הסנקציות. מאז הרחיבה פיונגיאנג משמעותית את יכולות הגרעין והטילים שלה.
אחר הצהריים, זמן קצר לפני שטראמפ אישר את כוונתו להיפגש עם קים ג'ונג און, פרסמה התקשורת הממלכתית בצפון קוריאה דברים מפי אחותו של השליט, קים יו ג'ונג, הנחשבת למקורבת מאוד אליו ולדמות רבת-עוצמה בפיונגיאנג. בדבריה אמרה קים יו ג'ונג אי "המדיניות העוינת" של ארה"ב כלפי צפון קוריאה לא השתנתה, למרות הוראתו של טראמפ לצמצם דרמטית את התרגיל עם סיאול.
היא הוסיפה כי היחסים בין מנהיגי ארה"ב וצפון קוריאה "באמת נהדרים", אולם ארה"ב עדיין מקיימת תמרונים עם סיאול ומאיימת על הביטחון הלאומי של פיונגיאנג. האחות קים ציינה כי היא אינה מודעת להתקשרויות כלשהן שהתקיימו לאחרונה בין שני המנהיגים, אף שטראמפ אמר השבוע כי הוא קיבל "תגובה" מקים אחרי שהורה לצמצם את התרגיל.