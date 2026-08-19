נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחף לקיום פגישה נוספת עם שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און כבר בסתיו הקרוב, בניסיון להחיות את הדיפלומטיה האישית והחריגה שניהל מולו בכהונתו הראשונה . כך דיווח הלילה (בין שלישי לרביעי) "וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, טראמפ כבר דן בפרטיות באפשרות לקיים פגישה פנים אל פנים עם קים במהלך ביקורו הבא באסיה - שעשוי להתקיים בנובמבר, סביב פסגת APEC בשנג'ן שבסין.

לפי ה"ג'ורנל", בשלב זה עדיין לא החלו הכנות רשמיות לפסגה, אך רצונו של טראמפ לקיים מפגש נוסף ברור. גורם בבית הלבן מסר לעיתון כי שני המנהיגים ייפגשו "בזמן המתאים". המשלחת הצפון-קוריאנית לאו"ם לא הגיבה לפנייה בנושא, וטראמפ עצמו אמר שלשום כי קים כבר השיב לניסיונות ההתקרבות שלו, אך לא פירט מה כלל המענה או כיצד התקיימה התקשורת ביניהם.

גלריה טראמפ וקים בפגישתם הראשונה ב-2018 ( צילום: AFP )

זו אינה הפעם הראשונה מאז שובו לבית הלבן שטראמפ מנסה לארגן מפגש כזה. לפי ה"ג'ורנל", במהלך נסיעה קודמת לאסיה הוא ניסה לקדם פגישה בהתראה קצרה ואף ביקש בפומבי להעביר לקים את המסר שהוא מעוניין לדבר. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי פיונגיאנג אותתה אז בשקט שהיא פתוחה לרעיון, אולם הקושי הלוגיסטי מנע את קיום המפגש.

המגעים המחודשים מקבלים כעת משמעות גדולה יותר בעקבות צעד יוצא דופן שכבר עשה טראמפ לטובת הפחתת המתיחות מול פיונגיאנג: הוראה לצמצם באופן משמעותי את התרגיל הצבאי השנתי הגדול של ארה"ב ודרום קוריאה . הלילה הודיע צבא דרום קוריאה כי תרגיל Ulchi Freedom Shield, שהחל ב-17 באוגוסט והיה אמור להימשך עד 27 בחודש, יסתיים כבר ביום שישי, 21 באוגוסט. כלומר, התרגיל קוצר מ-11 ימים לחמישה בלבד.

לפי דיווחים בתקשורת הדרום קוריאנית, שתי בעלות הברית ישלימו השבוע את החלק ההגנתי של התרגיל, אך השלב השני שלו, הכולל בין היתר תרחישי מתקפת-נגד, יבוטל או יידחה. גם חלק מאימוני השטח צפויים להתבטל או להידחות. גורם בפנטגון אישר כי הצבא האמריקני מצמצם משמעותית את התרגיל בהתאם להוראת הנשיא.

מסוקי בלק הוק בדרום קוריאה, לפני התרגיל שנפתח שלשום ( צילום: YONHAP / AFP )

תרגיל משותף לצבאות ארה"ב ודרום קוריאה, ארכיון. פיונגיאנג רואה בזה איום עליה ( צילום: VIA REUTERS )

אלא שהאופן שבו התקבלה ההחלטה עורר מבוכה בסיאול. שר החוץ הדרום קוריאני צ'ו היון חשף הלילה בשימוע בפרלמנט כי לא רק ממשלת דרום קוריאה הופתעה מהוראת טראמפ - אלא גם גורמים בממשל האמריקני עצמו. לדבריו, כשטראמפ הורה לפתע לצמצם את התרגיל, גורמים רשמיים בשתי המדינות לא ידעו על כך מראש.

הוראת טראמפ פורסמה שעות לפני פתיחת התרגיל ביום שני. הנשיא האמריקני טען כי האימונים "יקרים" ושולחים לפיונגיאנג מסר עוין ולא הולם. הוא קשר את החלטתו במפורש ל"מערכת היחסים הטובה מאוד" שלו עם קים, וטען כי צפון קוריאה בתקופת נשיאותו אינה מאיימת ונוהגת "בכבוד". הוא גם ניצל את ההודעה כדי לבוא חשבון עם סיאול על סירובה להצטרף לפעולות האמריקניות נגד איראן.

בדרום קוריאה, למרות ההפתעה, מנסים לראות בהתקרבות האפשרית בין טראמפ לקים גם הזדמנות. היועץ לביטחון לאומי של הנשיא לי ג'ה-מיונג אמר השבוע כי סיאול מקווה שהיחסים האישיים בין שני המנהיגים יובילו לחידושו של דיאלוג משמעותי בין וושינגטון לפיונגיאנג, שיוכל לקדם יציבות בחצי האי הקוריאני. במקביל הדגיש הנשיא לי כי התרגילים המשותפים הם הגנתיים בלבד ואינם נועדו להכין מתקפה על הצפון.

קים, שי ופוטין. קשרים הדוקים ( צילום: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP )

צפון קוריאה, מצדה, עדיין אינה מאותתת בפומבי שהיא מתרשמת מהמחווה. סוכנות הידיעות הממלכתית KCNA גינתה הלילה שוב את התרגילים, כינתה את ארה"ב ודרום קוריאה "מחרחרות מלחמה" והודיעה כי פיונגיאנג תמשיך לממש את זכותה להגנה עצמית מול האיומים הצבאיים עליה. באופן בולט, ההודעה לא הזכירה את טראמפ עצמו, את הוראתו לקצץ בתרגיל או את ניסיונו המחודש לפתוח ערוץ מול קים.

הפעם קים מגיע חזק הרבה יותר

אם פגישה רביעית אכן תצא לפועל, טראמפ צפוי לפגוש מנהיג צפון קוריאני שנמצא בעמדת כוח שונה מאוד מזו שבה היה בפגישותיהם הקודמות. השניים נפגשו לראשונה בסינגפור ב-2018, שוב בהאנוי בפברואר 2019, ובפעם השלישית ביוני אותה שנה באזור המפורז שבין שתי הקוריאות. הפסגה בהאנוי הסתיימה ללא הסכם, לאחר שהצדדים לא הצליחו להגיע להבנות על פירוק תוכנית הגרעין הצפון קוריאנית והסרת הסנקציות. מאז הרחיבה פיונגיאנג משמעותית את יכולות הגרעין והטילים שלה.

לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", מומחי בקרת נשק עצמאיים העריכו בעבר כי לצפון קוריאה יש כ-60 ראשי נפץ גרעיניים וחומר בקיע שיכול להספיק לעד 90. אלא שג'פרי לואיס, מומחה לתוכנית הגרעין הצפון קוריאנית מאוניברסיטת סטנפורד, אמר לעיתון כי ההערכות הללו כבר כנראה נמוכות מאוד. לדבריו, בהתחשב במאות משגרי הטילים שהציגה פיונגיאנג ובכמויות הגוברות של פלוטוניום ואורניום מועשר שהיא מייצרת, הארסנל שלה עשוי כיום כבר לעמוד על מספר נמוך של מאות ראשי נפץ.

גם היכולת לפגוע בשטח האמריקני השתפרה. הערכת האיומים השנתית של המודיעין האמריקני קבעה במרץ כי צפון קוריאה ממשיכה להרחיב את תוכניות הנשק האסטרטגי שלה, ובכיר בפנטגון הזהיר בהמשך כי הכוחות הגרעיניים שלה מסוגלים יותר ויותר לאיים על ארה"ב עצמה, בעוד מערך הטילים שלה מסוגל לפגוע בדרום קוריאה וביפן בנשק גרעיני או קונבנציונלי.

תיעוד של חיילים צפון קוריאנים עוברים שרשרת חיול ברוסיה, בדרכם לחזית מול אוקראינה

במקביל, קים חיזק בשנים האחרונות את קשריו עם יריבותיה האחרות של וושינגטון. צפון קוריאה העמיקה את שיתוף הפעולה שלה עם רוסיה, שלחה אלפי חיילים לסייע לצבאו של ולדימיר פוטין במלחמה באוקראינה וצברה באמצעותם ניסיון קרבי. היא גם שיפרה את יחסיה עם סין והעמיקה גם את שיתוף הפעולה בתחום הטילים עם איראן. כל אלה, לפי גורמים ומומחים ששוחחו עם ה"ג'ורנל", מעניקים לקים מנופי לחץ גדולים בהרבה לקראת כל משא ומתן עתידי.

טראמפ, מנגד, רואה בפגישה אישית אפשרות לפרוץ מחדש את המבוי הסתום. לפי ה"ג'ורנל", הנשיא מחפש הישג גדול במדיניות החוץ בזמן שהמערכה מול איראן עדיין לא הניבה את ההסדר שהוא מבקש. אלא שבקרב מומחים וגם בקרב חלק מהגורמים האמריקנים קיימת ספקנות רבה: קים כבר אינו המנהיג שהיה ב-2018, והוויתור על הנשק הגרעיני - שהיה היעד המרכזי של טראמפ בפסגות הקודמות - נראה כיום רחוק עוד יותר.