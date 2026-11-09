ממשלת צרפת האשימה הערב (יום ב') את משמרות המהפכה של איראן כי הם העומדים מאחורי מתקפת הסייבר שפגעה בחודש שעבר במקררים של מאות סופרמרקטים ברחבי המדינה, וגרמה בכך לקלקול טונות רבות של מוצרי מזון ולאובדן של עשרות מיליוני אירו. שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, אמר כי למתקפה שביצעה איראן יהיו השלכות עליה, בכלל זה סנקציות של האיחוד האירופי, וכי השגריר האיראני בפריז זומן לשיחת נזיפה במשרד החוץ.

מדפים ריקים בסניף סופרמרקט בצרפת אחרי המתקפה בחודש שעבר ( צילום: Fred TANNEAU / AFP )

במקביל להודעתו של שר החוץ בארו הודיעה התביעה בפריז כי ביקשה צווי מעצר בינלאומיים נגד המנהיג של "שהיד קאווה", יחידת סייבר התקפית המזוהה עם משמרות המהפכה, ונגד שני סגניו. התביעה ציינה כי בחקירת מתקפת הסייבר זוהו שיטות תקיפה האופייניות ל"שהיד קאווה", וכי נעשה בהן שימוש בפרסית ובכתובות IP שהצביעו על מכשירים הממוקמים באיראן.

מתקפת "המקררים הלוהטים" שאת האחראים לה חשפה צרפת הערב אירע בלילה שבין 11 ל-12 באוקטובר, אז הצליחו האקרים להתחבר מרחוק לתוכנה לוויסות הטמפרטורה במקררים, במקפיאים ובחדרי קירור המשמשת רשתות מרכולים מובילות בצרפת, ושינו את ההגדרות מרחוק כך שהטמפרטורה תטפס, ברבים מהמקרים עד 50 מעלות. את ההתחממות תזמנו כך שתתרחש בין 23:00 בלילה ל-4:00 בבוקר, וכשהעובדים הראשונים הגיעו למרכולים הם מצאו את תאי הקירור חמים, בחלק מהמקרים ממש לוהטים, כשהמזון שבתוכם מקולקל וחלק מהציוד עצמו נמס. בעקבות זאת נאלצו לזרוק לפח כמויות אדירות של אוכל, שלא עמד עוד בתקנות התברואה. בכמה מקרים אף פרצו שריפות. לפי הערכות במתקפה ההיא נגרם למרכולים נזק של עשרות מיליוני אירו.

בצרפת דיווחו בשעתו על יותר מ-400 סניפי מרכולים שנפגעו במתקפת הסייבר, בהם לפחות 300 סניפים של אינטרמרשה/נטו (Intermarché/Netto), קצת פחות מ-100 חנויות של רשת קואופרטיב U, כ-80 חנויות של רשת קרפור, כ-30 סניפי מונופרי (Monoprix) וכמה חנויות השייכות לקבוצת א. לקלרק (E.Leclerc).

המתקפה באוקטובר כוונה נגד מערכות בקרת קירור מתוצרת חברת "דנפוס" (Danfoss) הדנית. בחודשים האחרונים חשפה החברה כמה פרצות אבטחה קריטיות שהשפיעו על חבילות תוכנה המשמשות במערכות הקירור שלה, וב-18 בספטמבר דיווחה על פרצה המאפשרת לתוקפים להשיג גישת קריאה וכתיבה למשתנים פנימיים, וכן להעלות ולהריץ קוד מחשב לא מאובטח. ביום שבו נחשפה המתקפה בתקשורת מסרה "דנפוס" כי היא "מודעת לתקריות בצרפת המשפיעות על מספר מוגבל של מערכות לניהול קירור". לדברי החברה היחידות שנפגעו "פעלו באמצעות קושחה מיושנת" והיא "ממליצה ללקוחות זה זמן רב לעדכן את המערכות הנתמכות בקושחה העדכנית ביותר, ולהעביר מערכות מדור ישן לפתרונות מהדור הנוכחי". ב-Danfoss ציינו לאחרונה כי בשנת 2022 האקרים כבר פרצו או ניסו לפרוץ לסופרמרקטים ברוסיה ובישראל שהשתמשו בגרסאות מיושנות של בקרי הקירור שלה.