פקחית של חברת התחבורה הציבורית "אקסטרה" הותקפה היום (ראשון) במהלך ביקורת שגרתית בקו 60 בנתניה, לאחר שהעירה לנוסע שלא תיקף את הנסיעה.
הנוסע עלה על האוטובוס מבלי לשלם, ולאחר ויכוח עם הפקחית תקף אותה ופצע אותה בראשה עד שדיממה. הפקחית פונתה לקבלת טיפול בבית החולים וחברת האוטובוסים הגישה תלונה במשטרה נגד הנוסע.
מחברת "אקסטרה" נמסר לאחר התקיפה כי "אין ולא יכולה להיות שום הצדקה לאלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורית. אנחנו מזועזעים מתקיפתה האלימה של הפקחית, שבסך הכול ביצעה את עבודתה. זהות התוקף ידועה לנו ואנו מצפים שיסגיר את עצמו למשטרה. במקביל, אנחנו מצפים מגורמי אכיפת החוק לפעול בנחישות למיצוי הדין עם התוקף ולהשבת הביטחון לעובדי התחבורה הציבורית".
עובדי התחבורה הציבורית, ובכללם פקחים ונהגי אוטובוסים, מותקפים שוב ושוב על-ידי נוסעים ועוברי אורח, וחלקם חוששים לשוב לעבודה. חאלד עוואישת, נהג חברת האוטובוסים "בית שמש אקספרס", שהותקף בחודש אוגוסט על-ידי נוסע שדרש לרדת שלא בתחנה, סיפר ל-ynet כי "הסברתי לנוסע שזה לא אפשרי לרדת, אני לא יכול לקחת סיכון על החיים שלו. הוא פתח את דלת תא הנהג ונתן לי אגרוף בפנים, מאחורי הגדר. כנראה היה לו חפץ מתכתי ביד כי קיבלתי מכה חזקה מאוד.
"איבדתי הכרה בתוך כיסא הנהג, התעוררתי רק באמבולנס. יש לי נפיחות בראש, בפנים ובצוואר, וכאבים חזקים ביד ובכתף ימין. למזלי במכה הראשונה שהוא נתן לי כבר משכתי את בלם היד. אם לא הייתי מושך האוטובוס היה נשאר משוחרר כשאני בלי הכרה. הוא היה יכול להידרדר ולעלות חלילה על אנשים ברחוב. היה קורה אסון כבד".