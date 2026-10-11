הנוסע עלה על האוטובוס מבלי לשלם, ולאחר ויכוח עם הפקחית תקף אותה ופצע אותה בראשה עד שדיממה. הפקחית פונתה לקבלת טיפול בבית החולים וחברת האוטובוסים הגישה תלונה במשטרה נגד הנוסע.

הנוסע עלה על האוטובוס מבלי לשלם, ולאחר ויכוח עם הפקחית תקף אותה ופצע אותה בראשה עד שדיממה. הפקחית פונתה לקבלת טיפול בבית החולים וחברת האוטובוסים הגישה תלונה במשטרה נגד הנוסע.

הנוסע עלה על האוטובוס מבלי לשלם, ולאחר ויכוח עם הפקחית תקף אותה ופצע אותה בראשה עד שדיממה. הפקחית פונתה לקבלת טיפול בבית החולים וחברת האוטובוסים הגישה תלונה במשטרה נגד הנוסע.

מחברת "אקסטרה" נמסר לאחר התקיפה כי "אין ולא יכולה להיות שום הצדקה לאלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורית. אנחנו מזועזעים מתקיפתה האלימה של הפקחית, שבסך הכול ביצעה את עבודתה. זהות התוקף ידועה לנו ואנו מצפים שיסגיר את עצמו למשטרה. במקביל, אנחנו מצפים מגורמי אכיפת החוק לפעול בנחישות למיצוי הדין עם התוקף ולהשבת הביטחון לעובדי התחבורה הציבורית".

מחברת "אקסטרה" נמסר לאחר התקיפה כי "אין ולא יכולה להיות שום הצדקה לאלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורית. אנחנו מזועזעים מתקיפתה האלימה של הפקחית, שבסך הכול ביצעה את עבודתה. זהות התוקף ידועה לנו ואנו מצפים שיסגיר את עצמו למשטרה. במקביל, אנחנו מצפים מגורמי אכיפת החוק לפעול בנחישות למיצוי הדין עם התוקף ולהשבת הביטחון לעובדי התחבורה הציבורית".

מחברת "אקסטרה" נמסר לאחר התקיפה כי "אין ולא יכולה להיות שום הצדקה לאלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורית. אנחנו מזועזעים מתקיפתה האלימה של הפקחית, שבסך הכול ביצעה את עבודתה. זהות התוקף ידועה לנו ואנו מצפים שיסגיר את עצמו למשטרה. במקביל, אנחנו מצפים מגורמי אכיפת החוק לפעול בנחישות למיצוי הדין עם התוקף ולהשבת הביטחון לעובדי התחבורה הציבורית".

, סיפר ל-ynet כי "הסברתי לנוסע שזה לא אפשרי לרדת, אני לא יכול לקחת סיכון על החיים שלו. הוא פתח את דלת תא הנהג ונתן לי אגרוף בפנים, מאחורי הגדר. כנראה היה לו חפץ מתכתי ביד כי קיבלתי מכה חזקה מאוד.

, סיפר ל-ynet כי "הסברתי לנוסע שזה לא אפשרי לרדת, אני לא יכול לקחת סיכון על החיים שלו. הוא פתח את דלת תא הנהג ונתן לי אגרוף בפנים, מאחורי הגדר. כנראה היה לו חפץ מתכתי ביד כי קיבלתי מכה חזקה מאוד.