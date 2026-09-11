בשעה 8:46 בבוקר בניו יורק (15:46 בישראל), בדיוק ברגע שבו טיסה 11 של אמריקן איירליינס פגעה לפני 25 שנה במגדל התאום הצפוני, ארצות הברית תעצור. בגראונד זירו יצלצלו הפעמונים, בני המשפחות יקראו בזה אחר זה 2,983 שמות, 2,977 קורבנות פיגועי 2001 וששת הנרצחים בפיגוע במרכז הסחר העולמי ב-1993.

הטקס יכלול השנה לראשונה שבעה רגעי דומייה: שישה בנקודות הזמן שבהן נפגעו וקרסו המגדלים, הותקף הפנטגון והתרסקה טיסה 93 בפנסילבניה, ועוד אחד בסיום הקראת השמות לזכר אלפי בני אדם שמתו ממחלות הקשורות לאבק הרעיל. זו גם נקודת מפנה אחרת: יותר מ-100 מיליון אמריקנים צעירים מכדי לזכור את 11 בספטמבר . עבור כשליש מהמדינה, היום ששינה את אמריקה הוא כבר היסטוריה שנלמדת בכיתה, לא זיכרון אישי.

גלריה האורות בניו יורק לזכר הפיגוע במגדלי התאומים 11 בספטמבר ( צילום: Ryan MURPHY / AFP )

( צילום: ANGELA WEISS / AFP )

ברחבת האנדרטה יתכנסו כל ארבעת הנשיאים החיים לשעבר: ג'ו ביידן החולה בסרטן, ברק אובמה, ג'ורג' בוש וביל קלינטון, לצד סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ראש העיר זוהראן ממדאני ובכירי ניו יורק. הנשיא המכהן ויליד העיר דונלד טראמפ יציין את יום השנה בטקס בפנטגון. לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", תוכניתו להגיע למנהטן השתנתה לאחר שהתברר שלא יורשה לנאום, בהתאם למדיניות שאוסרת נאומי פוליטיקאים בטקס מאז 2012. טראמפ הכחיש את הדברים ואמר שהיה שמח להגיע גם בלי לדבר.

גם בלי מיקרופון, ממדאני צפוי לעמוד במוקד תשומת הלב הפוליטית. לראשונה יעמוד באתר ראש עיר מוסלמי, מול עצומה שעליה חתמו כמעט 110 אלף בני אדם הקוראת לו להיעדר. כמה ממשפחות הקורבנות, רודי ג'וליאני והמושל לשעבר ג'ורג' פטאקי טוענים כי עמדותיו, קשריו וסירובו בעבר לגנות במפורש את הסיסמה "להפוך את האינתיפאדה לגלובלית" הופכים את נוכחותו ל"פוגענית". מצד שני, ארגון משפחות אחר הגדיר את הניסיון להרחיקו "איסלאמופובי", ומנהיגים דמוקרטים אמרו כי ראש העיר הנבחר צריך להשתתף. ממדאני הודיע שכ"מי שאוהב את העיר ואת המדינה" הוא יגיע כדי לכבד את המשפחות ואת אנשי ההצלה, והכריז על 11 בספטמבר כ"יום זיכרון ושירות" עירוני קבוע.

ראש העיר שבמחלוקת ממדאני ( צילום: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez )

הפיצוץ במגדל השני ב-11 בספטמבר ( צילום: AP )

עשן מיתמר משני המגדלים במרכז הסחר העולמי, דקות לפני הקריסה ( צילום: AP )

( צילום: AP Photo/Chao Soi Cheong, File )

מאות קפצו אל מותם ממגדלי התאומים ( צילום: AP Photo/Richard Drew, File )

הזירה האפוקליפטית ( צילום: AP Photo/Amy Sancetta, FIle )

( צילום: AP Photo/Alexandre Fuchs, File )

( צילום: AP Photo/Mark Lennihan, File )

העימות בסוגיית ממדאני מרכז בתמונה אחת את השינוי שעברה אמריקה. ב-2007 חיו בה לפי פיו כ-2.4 מיליון מוסלמים. כיום מספרם מוערך ב-5.5 מיליון. מספר המסגדים עלה מכ-1,200 בשנת 2000 לכ-2,800 ב-2020, ויש כיום ארבעה מוסלמים בקונגרס לעומת אף אחד ב-2001. אלא שהנראות הגדלה לא הפיגה את החשד. בסקר של מכון המחקר Pew שנערך השנה אמרו 42% מהאמריקנים כי למוסלמים השפעה שלילית על המדינה, 43% תיארו אותם כפטריוטים פחות מאמריקנים אחרים ו-51% סברו שהאיסלאם מעודד אלימות יותר מדתות אחרות. בקרב המוסלמים עצמם, 59% אמרו שקיימת אפליה רבה נגדם.

ב-2009 ביקשה הפעילה המוסלמית דייזי חאן להקים מרכז קהילתי מוסלמי כחמש דקות הליכה מגראונד זירו, לפי מודל של מתנ"סים יהודיים ו-YMCA. המבנה נועד לשדר סובלנות, אבל נצרב בשיח כ"מסגד גראונד זירו", הצית הפגנות "לא לשריעה" ונגנז ב-2014. כיום רוב פרויקטי המסגדים מאושרים לבסוף, לעיתים לאחר מאבק ממושך.

לפי סקר המסגדים האמריקני, אף הוא של של אותו מכון, 35% מהקהילות המוסלמיות שביקשו לבנות או להתרחב בשנים 2010 עד 2019 נתקלו בהתנגדות משמעותית, לעומת ממוצע של 25% בשלושת העשורים שקדמו לכך. רק בשנה האחרונה נרשמו עימותים סביב מסגדים בטקסס, אוקלהומה, ניו ג'רזי, פנסילבניה ומדינות נוספות.

שני מבצעי אבטחה מקבילים

יום הזיכרון נכנס השנה היישר לערב ראש השנה. משטרת ניו יורק מפעילה שני מבצעי אבטחה מקבילים, אחד סביב גראונד זירו ואחד סביב בתי כנסת, ישיבות ומוסדות יהודיים. המפכ"לית ג'סיקה טיש, יהודייה בעצמה, אמרה כי פריסת השוטרים תהיה גדולה מבכל יום שנה קודם, אף שאין איום ממוקד ואמין. לפי נתוני המשטרה, הפשיעה האנטישמית בעיר עלתה השנה ב-8%, ויהודים היו היעד למחצית מפשעי השנאה שנרשמו בשמונת החודשים הראשונים. בדרום מנהטן הדאגה יומיומית יותר: רבנים תהו אם משלוחי הבשר והאוכל לסעודות החג יעברו את מחסומי האבטחה בזמן. במקביל, Repair the World וארגון הסטודנטים היהודי הלל יפעילו יותר מ-800 סטודנטים יהודים בכ-15 קמפוסים בפרויקטים של חלוקת מזון, סביבה וסיוע קהילתי לציון הפיגועים.

הזיכרון משמש גם חומר גלם ישן לשנאה חדשה. הליגה נגד השמצה מדווחת כי מספר התקריות האנטישמיות שתועדו עם תאוריות קונספירציה על 11 בספטמבר כמעט הוכפל ל-68 ב-2025. הטענות שיהודים או ישראל ידעו מראש על הפיגועים או יזמו וחגגו אותם נדדו מפורומים שוליים לטיקטוק ולרשתות הגדולות, וכעת מצטרפים אליהן סרטונים ותמונות שיוצרו בבינה מלאכותית ומוצגים כ"הוכחות". בכנס קונספירציות סביב אחריות ישראל לפיגועים המתוכנן החודש בניו יורק אמורים להשתתף גם הזמר רוג'ר ווטרס ודוברים נוספים שהליגה מייחסת להם הפצת מסרים אנטישמיים.

תמונות וכרזות של יהודים לאחריות הפיגועים ( צילום: ADL )

רגע הדומייה השביעי מזכיר שמניין הנפגעים עדיין אינו סופי. בתוכנית הבריאות הפדרלית של נפגעים הפיגועים רשומים כ-152 אלף בני אדם. עיריית ניו יורק פרסמה השבוע 170 אלף עמודי מסמכים על איכות האוויר וההחלטות שהתקבלו אחרי קריסת המגדלים , וגם התחייבה לסייע לתושבים להשיג רישומי עבודה ולימודים שיוכיחו כי שהו באזור החשיפה.

המהלך צפוי להקל על בקשות חדשות לטיפול ולפיצויים, אך אין עדיין אומדן רשמי להיקפן. במקביל, המרכז לבקרת מחלות (CDC) מתכנן מחקר של עד 50 מיליון דולר על מי שהיו ילדים, צעירים או עוברים ברחם בזמן האסון. כ-25 אלף ילדים חיו או למדו סמוך למגדלים - רבים מהם כבר בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, הגילים שבהם מחלות כרוניות עשויות להתחיל להתגלות.

הזמנה לכנס של רוג'ר ווטרס ( צילום: ADL )

הזמנה לשולחן ארוך בניו יורק ( צילום: ADL )

לצד הטקסים נולדו גם מחוות שקשה היה לדמיין ב-2001. אמש המריאו מעל נמל ניו יורק 2,977 רחפנים, אחד לכל קורבן, והתחברו בשמיים לקווי המתאר של התאומים בגובהם המקורי. הערב יחזרו שני עמודי האור המסורתיים, ובפעם הראשונה הם ילוו במשדר ארצי חי ובהופעות של סינדי לאופר, לייני וילסון וסולן Five for Fighting. בבאטרי פארק סיטי, השכונה שנבנתה על תוספת אדמה מלאכותית מאתר החפירות של המגדלים, יפרשו התושבים שולחן קהילתי ארוך בפארק, כמחווה לשכונה שפונתה, חזרה לחיים וצמחה מחדש. בדנבר, לעומת זאת, יונייטד אירליינס ביטלה מטס מתוכנן של בואינג 777 ומטוסי F-16 לאחר שתושבים התריעו שמטוס נוסעים נמוך בשעה 9:03 בבוקר הוא דימוי קשה מדי דווקא ביום הזה. במקום המטס ייחנך מונומנט בגובה של כשלושה מטרים, עשוי פלדה ממרכז הסחר העולמי.

גם אחרי רבע מאה, כמה מהתיקים הגדולים הקשורים לאסון נשארו פתוחים. משפטו של חאליד שייח מוחמד , הנאשם בתכנון הפיגועים, קיבל רק לאחרונה מועד זמני ליוני 2028.