שר הביטחון ישראל כ"ץ טוען כי "לא הייתה שום כוונה של ישראל ליזום התקפה על איראן לפני הבחירות", אבל במקביל לפי דיווח חדש ב-CNN ראש הממשלה בנימין נתניהו פעל לקידום תקיפות חדשות נגד איראן - אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ "לא נתן אור ירוק". הדיווח, שאותו מכחישים בלשכת רה"מ - והציוץ של כ"ץ - מתפרסמים לאחר הפרסום על עימות חריף בין נתניהו לרמטכ"ל, והדיווח על תקיפה מסתורית בעיראק .

"הפרסומים על פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בנושא איראן מופרכים ושקריים לחלוטין", כתב שר הביטחון. "מאז כניסתי לתפקיד שר הביטחון התיאום בין ראש הממשלה וביני לבין צה"ל בנושא איראן הוא מלא. אני קובע באופן חד משמעי שלא הייתה שום כוונה של ישראל ליזום התקפה על איראן לפני הבחירות בישראל". עם זאת, כ"ץ לא התייחס לדיווחים שישראל לא התכוונה לתקוף - אלא ליזום פעולה מתגרה שתוביל למיסקלקולציה.

נשיא ארה"ב, אתמול: לא תהיה תקיפה היום על איראן





גלריה "טראמפ לא נתן לנתניהו אור ירוק" ( צילום: Anna Moneymaker / AFP, CENTCOM, Vantor/Handout via REUTERS, REUTERS/Ronen Zvulun )

לפי הדיווח ב-CNN, כוחות אמריקנים במזרח התיכון ערוכים לפתוח במבצעים צבאיים חדשים, שעשויים להיות נרחבים, נגד איראן, בתוך 96 שעות מרגע שיקבלו פקודה מטראמפ. לפי הגורמים, כוחות אמריקנים בהיקף מספיק כבר נפרסו באזור כדי לבצע את התקיפות האפשריות. היקף המבצעים הצבאיים האמריקניים החדשים צפוי לחרוג מניסיונות "לכיסוח דשא" - כלומר, לשמר את המצב הקיים באמצעות תקיפת מכ"מים, משגרים ונכסים איראניים אחרים שניתן לשקם במהירות.

"זה יהיה מאמץ גדול", אמר אחד הגורמים על התקיפה האפשרית, ועמדה זו נשמעה גם מפי גורמים אמריקניים נוספים, בהווה ובעבר, המעורים בדיונים הפנימיים. חלקם סבורים שהשאלה היא לא אם טראמפ יורה על תחילת המבצע, אלא מתי. להערכתם, ההוראה עשויה להינתן בכל שלב עד סוף השנה, אם כי סביר יותר שהדבר יקרה לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, שייערכו בשבוע הבא.

מפקדי פיקוד המרכז האמריקאי (סנטקום) ובכירי הפנטגון גיבשו רשימת מטרות רחבה, הכוללת תשתיות אנרגיה איראניות, אתרים צבאיים ומתקני גרעין. לפי שני גורמים נוספים, הערכות מודיעין אמריקניות עדכניות מצביעות שאיראן והמורדים החות'ים מתייחסים ברצינות רבה לאפשרות שארצות הברית, ואולי גם ישראל, יחדשו את התקיפות נגדם. לפי המקורות, במקרה כזה טהרן והחות'ים צפויים להגיב מיד באמצעות תקיפת אנשי צבא אמריקאים ומתקנים אמריקניים ברחבי האזור. עם זאת, ההערכה היא כי איראן והחות'ים אינם צפויים בשלב זה לבצע מתקפות מקדימות נגד אנשי צוות אמריקנים או נגד ישראל.

"לא הייתה כוונה של ישראל ליזום התקפה על איראן לפני הבחירות". כ"ץ ( צילום: שלו שלום )

זמיר אמר לגנרל קיין: תקיפה תוביל לדחיית הבחירות ( צילום: דובר צה"ל )

שני גורמים אמריקנים וגורם ביטחוני ישראלי אמרו כי נתניהו פועל לקידום תקיפות חדשות נגד איראן , אך גורמים אמריקנים ביקשו ממנו לדחות אותן עד שממשל טראמפ יהיה מוכן לבצע מבצעים משותפים. "נתניהו באמת רצה וניסה לשכנע את טראמפ לבצע תקיפה משותפת באיראן לפני הבחירות, וטראמפ לא נתן אור ירוק", אמר הגורם הביטחוני הישראלי ל-CNN.

לפי אותו גורם, אחת הסיבות לכך שטראמפ סירב היא שהרמטכ"ל אייל זמיר אמר לגנרל האמריקני דן קיין, יו"ר המטות המשולבים, כי תקיפה תוביל לדחיית הבחירות בישראל. גורם נוסף אמר ל-CNN כי ישראל נערכה לאפשרות של תקיפות נגד איראן במהלך השבוע האחרון, ופעלה מול גורמים אמריקנים כדי שיתמכו בתקיפות החדשות ויסייעו להן. אולם בכירים אמריקנים, ובהם טראמפ, הורו לישראל להמתין, ובמקביל אותתו כי שתי המדינות יבצעו בקרוב מבצעים משותפים.

בדיווח נכתב כי נראה שישראל דחתה לעת עתה את תוכניותיה לתקיפות נוספות, אך היא נערכת למבצעים אפשריים משותפים עם ארצות הברית - ככל הנראה לאחר בחירות האמצע האמריקניות שייערכו ב-3 בנובמבר. הגורם שעודכן בפרטים הוסיף כי ישראל הסכימה כנראה לדחות את התקיפות החדשות נגד איראן בין היתר משום שהיא זקוקה לתמיכה אמריקנית בהגנה מפני טילים. איראן והחות'ים צפויים להגיב לתקיפה, ומלאי אמצעי ההגנה של ישראל נשחק במהלך המלחמה.