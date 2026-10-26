ההכרזה של הרמטכ"ל אייל זמיר לפני שבוע וחצי על כוננות נעשתה מחשש למיסקלקולציה, והוא העביר למעשה מסר לדרג המדיני שבמטכ"ל מבקשים להימנע מהצהרות מלחמיות ופעולות מתגרות נגד איראן, שיגרו תגובה איראנית אם מתוך אותה מיסקלקולציה, ואם מתוך רצון איראני לבצע מכה מקדימה לתקיפה אמריקנית-ישראלית אפשרית.

אבל מאז, המשיכו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ ברצף האיומים , ואלו עוררו את החשש האיראני שהמתקפה האמריקנית-ישראלית עומדת להתרחש עוד לפני בחירות האמצע בארצות הברית, בעוד שבוע.

זמיר, נתניהו וכ"ץ. הוא העביר מסר, הם המשיכו באיומים ( צילום: קובי גדעון, לע"מ )

אתמול פורסמו בחדשות 12 פרטים על העימות החריף בין זמיר לנתניהו. בימים האחרונים קיבל זמיר הנחיה מהדרג המדיני, וביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצועה. לצד זאת, ביקש הרמטכ"ל אסמכתאות חוקיות וחתומות של הדרג המדיני על המהלך. גורם ביטחוני מסר כי מדובר בפעולה שעלולה להוביל לעימות בזק מול איראן בעיתוי רגיש ודרמטי, וליצור טעות בהערכת המצב. שני גורמים אמרו כי האווירה בדיון שהתקיים אתמול בפלמחים הייתה עכורה מאוד.

נתניהו מכחיש, גם כ"ץ: "לא התכוונו ליזום התקפה על איראן"

נתניהו הכחיש את העימות עם הרמטכ"ל זמיר סביב הסוגיה האיראנית. "אין עימות", מישהו מנסה לטשטש את העובדה שהרמטכ"ל בעצמו אמר שאיראן מנסה לפגוע בבחירות", אמר בערוץ 14. שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב הבוקר (שני) ברשת X: "הפרסומים על פערים בין הדרג המדיני לצה"ל בנושא איראן מופרכים ושקריים לחלוטין. לא הייתה שום כוונה של ישראל ליזום התקפה על איראן לפני הבחירות בישראל".

לפי פרסום בשבת של א-שרק אל-אוסט הסעודי, עיראק חושדת ששני אתרים המאחסנים מערכות הגנה אווירית, ככל הנראה טילי נ"מ מונחים אופטית, נפגעו בתקיפות אוויריות בשבוע שעבר. אותם טילי נ"מ הועברו מאיראן למיליציות הפרו-איראניות, כדי שישמשו מעין קו הגנה קדמי ונוסף במזרח עיראק נגד המטוסים והכטב"מים של חיל האוויר, במקרה של תקיפה ישראלית באיראן.

תקיפה אחת כזו של חיל האוויר כבר התבצעה לפני כמה ימים באמצעות כטב"מים או טילים מדויקים ששוגרו מרחוק, ודווחה במספר מועט של כלי תקשורת ערבים. ישראל לא אישרה זאת, וגם ממשלת עיראק לא אישרה ולא הכחישה את קיומה של התקיפה.

לסייע לסעודים, וגם לכורדים שבצפון עיראק

נתניהו רצה לעזור בפעולות האלה לסעודים וגם לכורדים שבצפון עיראק. גם אלה וגם אלה מותקפים על ידי המיליציות. זמיר סבר שדי במה שעשתה ישראל (בחלקה, יחד עם האמריקנים) עד עכשיו. הוא חושש שהדיווחים בתקשורת עלולים להכריח את האיראנים לצאת לעזרת המיליציות השיעיות הנאמנות להם ואפילו תרמו להם כספים, כדי שבכוח קודס האיראני יוכלו לשלם משכורות.

האמריקנים עזבו כידוע את עיראק בסוף ספטמבר, וכעת במשמרות המהפכה של איראן מנסים לנצל את המצב כדי להפעיל את המיליציות השיעיות העיראקיות כשכפ"ץ הגנה אווירית לאיראן, וגם מול סעודיה - כעזרה לחות'ים.