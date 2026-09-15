בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר היום (שלישי) 22 שנות מאסר על דניס מוקין, ש הורשע בדצמבר אשתקד ברצח באדישות של דיאר עומרי (19) , תושב סנדלה. מוקין ירה למוות בעומרי על רקע ויכוח בנוגע לאופן נהיגתם בכביש בגלבוע בשנת 2023.

דניס מוקין בבית המשפט, היום

תיעוד הקטטה והרצח





זהור עומרי, אימו של דיאר, אמרה: "הוא היה צריך לקבל מאסר עולם משום שהוא קטע חיים של אדם ורצח אותו בדם קר. מאז שאיבדנו את בננו היחיד אנחנו חיים במצב נפשי קשה ובחיים שאינם חיים רגילים. תכננו כל כך הרבה עבור הבן שלנו, אבל הכול נגדע בעקבות הפשע הזה".

מוקין, כך נקבע בהרשעתו, נהג ברכב כשהוא פסול מנהיגה ומצוי תחת השפעת סמים ואלכוהול. כשהתגלע ויכוח בין השניים על אופן הנהיגה, מוקין יצא מרכבו כשבידו אקדח שלוף שהוחזק ברישיון - וניגש לעברו של עומרי כשהוא יורה באוויר פעמיים. בין השניים התפתח עימות פיזי, במהלכו הם נאבקו כשהם על הקרקע. עומרי ניסה למשוך את האקדח מידי מוקין - וזה ירה שתי יריות שפגעו בו.

אחת היריות פגעה בליבו ובריאותיו של עומרי, והביאה בהמשך למותו. עומרי ניסה לחזור לרכבו לאחר שנורה - ובשלב זה ירה מוקין לעבר גבו שלוש יריות, שלא פגעו בו. עומרי התמוטט על הכביש בשעה שמוקין עזב את המקום מבלי להזעיק עזרה ונסע לביתו. זמן קצר לאחר מכן חזר לזירה יחד עם אחותו, ממנה ביקש לומר לשוטרים כי היא זו שנהגה ברכב בעת האירוע, וזאת בשל העובדה שהוא נהג בפסילה ובשכרות ועל מנת לשבש את החקירה.

בית המשפט המחוזי קבע כי עדותו של מוקין נמצאה בלתי-אמינה, ודחה את טענתו לפיה היריות שנורו ופגעו בעומרי במהלך המאבק על הקרקע נפלטו מאקדחו תוך כדי מאבק. בית המשפט דחה גם את טענתו של מוקין כי עומרי היה מחבל שבכוונתו לבצע פעולת טרור.