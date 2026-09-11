97 קורבנות נעקצו לפי כתב האישום על ידי בני הזוג פריאל בן דוד וסהר אבוטבול. ב"הונאת הביטוח" של השניים, חשבו הקורבנות שהם מדברים עם נציגת חברת הביטוח, העבירו לה קוד משיכה בכספומט עבור השירות - ואז נעקצו. חוקרי יחידת ההונאות של מחוז מרכז במשטרה התחילו את התיק עם 20 תלונות בלבד, אך במהלך החקירה הסמויה התגלה כי 97 קורבנות נעקצו על ידי בני הזוג במשך כשנתיים - בסכום כולל של 408 אלף שקלים.

"זיהינו תופעה ולמעשה הארנו בפנס לרמה הארצית", סיפר רפ"ק ליאור גרכט, מפקד יחידת ההונאות במחוז מרכז. "משכנו אלינו את כל התלונות והתחלנו בחקירה סמויה". רס"ב עופר תכלת, חוקר ביחידה, תיאר כי בתחילת חודש יולי השנה, כמו בכל בוקר, הוא נכנס למאגר במחשב המשטרתי ונתקל במספר כותרות של תלונות שבהם המתלוננים מספרים כי התקשרה אליהם נציגה של חברת "מנורה" או חברת ביטוח אחרת ומציעה להם לפדות קופות גמל או השתלמות. לפניכם תיעוד משיכת הכספים על ידי הנאשם - בצירוף אחת משיחות העוקץ הרבות שביצעה הנאשמת

תיעוד משיכת הכסף - והקלטת אחת משיחות ההונאה





כך נפלו הקורבנות בפח

"היא מספרת להם שיש לה דרך לשחרר את הכספים מבלי שידרשו לשלם 35% מס כפי שהחוק קובע", אמר רס"ב תכלת. " בכל פעם היא מציגה את עצמה בשם 'מיטל' או 'אביטל', מפגינה שליטה מלא בתיק הביטוח של הקורבן שנפל בחכתה, יודעת את הכספים שמופקדים לזכות ויודעת לנקוב בסכומים ".

רס"ב תכלת זיהה מכנה משותף נוסף בין הקורבנות - כולם מהמגזר הערבי. "הקורבנות קיבלו שיחה מצעירה שמזדהה כנציגת חברת ביטוח ויודעת למסור פרטים מדויקים על תיק הביטוח. היא קונה את אמונם כשהיא מציעה להם לשחרר כספים מבלי לשלם על זה מס", תיאר. "היא מסבירה שזה יעלה להם סכום של כמה אלפי שקלים, שהקורבנות מסכימים בחפץ לשלם".

"הפגינה שליטה מלאה". פריאל בן דוד עם בן זוגה סהר אבוטבול ( צילום מהרשתות החברתיות )

בשלב הזה, לדברי רס"ב תכלת, אחרי שהיא משכנעת אותם שהיא אכן נציגה של חברת הביטוח, לרוב של חברת "מנורה", היא מבקשת מהקורבן להיכנס לחשבון הבנק שלו ולקבל קוד משיכה חד פעמי מכספומט. "בכל התלונות שחקרנו הקורבנות לא חשדו בדבר כי היא הפגינה שליטה מלאה בחשבון של הקורבן בחברת הביטוח וידעה לתת פרטים מדויקים", תיאר. "הם מסרו לאישה את קוד המשיכה".

אותה נאשמת היא פריאל בן דוד (33), שפעלה בשיתוף בן זוגה סהר אבוטבול (26). השניים מתגוררים בבת ים ולהם שני ילדים, בני שנה וחצי וחצי שנה. לפני כשבועיים הוגש נגדם כתב אישום לבית משפט השלום בתל אביב, ובשלב זה השניים במעצר עד הדיון, שם יבקשו להאריך את מעצרם עד תום ההליכים.

משיכת הכסף - וההיעלמות

וכך, לאחר שקיבלה בן דוד את קוד המשיכה מהקורבנות, היא העבירה אותו מיד לבן זוגה אבוטבול שרץ מהר לאחד משני כספומטים בסניפי בנק קבועים ליד ביתם - ומשך כמה אלפי שקלים. רגע אחרי שהכסף בידם - הם נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה. הקורבנות ניסו אמנם לחייג שוב ושוב למספר הטלפון ממנו קיבלו את השיחה, אך כשלא היה מענה הבינו שנפלו קורבן למרמה.

בני הזוג עקצו בממוצע 5,000 שקלים מכל קורבן. רפ"ק גרכט ציין כי למזלם של הקורבנות, מדובר בסכומים של כמה אלפי שקלים ולא בסכומים גדולים, "למרות שזה כואב וצורב בקרב כל מתלונן, בעיקר על זה שבתמימותם נפלו קורבן לאישה שבשיחה טלפונית פשוט השתלטה על המוח שלהם ולא התעורר בהם חשד קטן שיש מולם נוכלת".

החקירה הסמויה שחשפה עשרות קורבנות

בשלב הזה, שיתף רס"ב תכלת, יחידת ההונאות אספה אליה כ-20 תלונות מתחנות משטרה, בעיקר בצפון הארץ, ופתחה בחקירה סמויה. במהלך החקירה הסמויה הגיעו במשטרה ל-97 קורבנות, כולם מהמגזר הערבי למעט אחד. לדברי רס"ב תכלת, "ניסינו להבין מדוע כל המתלוננים הגיעו מהמגזר הערבי אבל לא מצאנו הסבר". המתלוננים העבירו למשטרה שיחות טלפוניות עם האישה, שהזדהתה כאמור כמיטל או אביטל. " שומעים אישה צעירה עם ביטחון עצמי רב שמשדרת שליטה מלאה בתיק הביטוח של הקורבן - שלא דמיין שזאת לא נציגת חברת הביטוח ", אמר.

עוקצים ולא עונים

הוא ציין כי כ-70% מהקורבנות היו מחברת "מנורה" והשאר מחברות שונות. הנחת העבודה של חוקרי יחידת ההונאות הייתה "שלנוכלת שמחייגת יש יכולת להגיע למאגר מידע של מבוטחים". לדבריו, "כל הקורבנות שנחקרו אמרו שהיא שידרה ביטחון ואמינות". המתלוננים סיפרו כי במהלך השיחה היא ביקשה את מספר תעודת הזהות שלהם, ולפי כתב האישום "באמצעותה נכנסה לאזור האישי שלהם באותה חברת ביטוח והציגה להם נתונים פיננסיים מתוך תיק הביטוח".

החקירה הסמויה הובילה למספרי הטלפון שמהם בוצעו השיחות. במשטרה כבר יודעים כי נוכלים משתמשים בכרטיסי סים שלא ניתן לזהות, ומחליפים אותם בטלפונים "מבצעיים". הטלפון המבצעי, הבחינו החוקרים, "עובד יום ונכבה". בנוסף, המתלוננים העבירות לחוקרי יחידת ההונאות גם את ההתכתבויות בוואטסאפ מול האישה עד לרגע שבו נעלמה להם.

רס"ב תכלת תיאר כי בכל התלונות זיהו חוקרי היחידה כי משיכת הכסף התבצעה כשהנאשם הגיע רכוב על קורקינט לשניים-שלושה כספומטים בסניפי בנק בבת ים. "הוצאנו צווים בבית משפט והגענו למצלמות האבטחה של הכספומטים שמצלמים מכמה זוויות - ובכולם רואים את אותו בחור מקועקע, עם קעקועים שמיוחדים רק לו, כמו שלושה כוכבים מתחת לעין ועוד סימנים", סיפר רס"ב תכלת.

קוף שנשלח למשוך כספים - או החשוד המרכזי?

לאחר הבדיקה במצלמות האבטחה, חוקרי יחידת ההונאות יצרו קשר עם תחנת משטרת בת ים - שמיד זיהתה את הגבר שמושך את הכספים מהכספומט. "בתחילה חשבנו שיש מצב שהוא רק הקוף שנשלח למשוך את הכספים", אמר רפ"ק גרכט, שהוסיף: "אנחנו ממשיכים בחקירה הסמויה כדי לבסס את הראיות ולהגיע לאישה שמטלפנת לקורבנות. לא רצינו לעצור רק את מי שמשך את הכסף".

"רק הקוף" או החשוד המרכזי. סהר אבוטבול מושך כספים, הקעקועים הסגירו

לדברי רפ"ק גרכט, "בעבירות מרמה אנחנו תמיד רואים שתוך כדי החקירה הסמויה הנוכלים ממשיכים לעקוץ אזרחים תמימים. זאת תמיד הדילמה בין מעצר שיעצור את שרשרת הנוכלות לבין איסוף ראיות כדי להביאו לבית משפט עם תיק סגור מבחינה ראייתית". לצערנו, הוסיף, "ראינו שהם ממשיכים לעקוץ קורבנות תמימים, אבל לא הייתה לנו ברירה אלא להעמיק את החקירה. זה מדרבן אותנו לתת גז ולעבוד מסביב לשעון כדי לבסס את הראיות".

החקירה בשלב הזה התנהלה ברובה באמצעים סיגנטיים וחוקרי סייבר שיודעים להגיע אל מספרי הסים הבלתי מזוהים. הגבר שמושך את הכספים מזוהה כבן דוד, צעיר ללא עבר בעבירות מרמה אבל עם עבר פלילי בעבירות אחרות. "את האישה לא ידענו לזהות. הבנו שיש לו בת זוג ויש להם שני ילדים קטנים אבל לא היינו סגורים שהיא זאת שמחייגת לקורבנות", ציינו חוקרי היחידה.

רס"ב עופר תכלת ( צילום: אוראל כהן )

"דרבן אותנו לתת גז ולעבוד מסביב לשעון". רפ"ק גרכט ( צילום: אוראל כהן )

ככל שהתקדמה החקירה, החוקרים הצליחו לקשור את בת הזוג בן דוד, כמי שחשודה ששוחחה עם הקורבנות. ב-9 באוגוסט החליטו חוקרי יחידת ההונאות של משטרת מחוז המרכז לצאת לחקירה גלויה עם מעצרם של בני הזוג בן דוד ואבוטבול בביתם בבת ים. במהלך החקירה הכחישו בני הזוג את החשד שיוחס להם כמי שעמדו מאחורי "הונאת הביטוח" ושמרו על זכות השתיקה. בחיפוש בביתם נתפסו שני טלפונים. כשחוקרי הסייבר חיטטו שם הם גילו שכבר בשנת 2024 התחילו השניים את "הונאת הביטוח", ובכל יום חקירה נוספו עוד ועוד קורבנות. בכתב האישום הגיעו ל-97 קורבנות שנעקצו בשיטה דומה בסכום כולל של 408 אלף שקלים.

התרגיל שהפיל את פריאל

חוקרי יחידת ההונאה הדגישו כי מדובר בחקירה מורכבת, שבה כל קורבן הוא כמו זירת פשע בפשיעה הקלאסית ברחוב. "תדמיינו שבחקירה אחת של בני הזוג, טיפלנו ב-97 זירות פשע, כשכל זירת פשע אמורים להוציא צווים בבית משפט, להוציא תיעודי מצלמות כספומטים, זיהוי קול של האישה בשיחה הטלפונית, לעשות דוח צפייה על התיעודים של שיחות הטלפון בין האישה לקורבנות", אמר רפ"ק גרכט.

הוא תיאר כי בשיחות זיהו חוקרי היחידה שהאישה "דיברה בביטחון עצמי רב, ולא נתנה לקורבן אפילו שנייה לחשוב או לשאול שאלה שיכולה לעורר חשד". רפ"ק גרכט אמר ביושר כי "אם לא הייתי שוטר שמכיר את עולם המרמה, יש מצב שגם אני הייתי נופל קורבן לאישה הזאת כשהיא באה לי עם הצעה לקבל כסף שתמיד תמיד האזרחים צריכים בכל נקודת זמן".

על חקירת פריאל תיאר רפ"ק גרכט כי "ברגע שהיא לא דיברה בחקירה לא הצלחנו לדגום את הקול שלה כדי לבצע השוואה לקול של האישה שאנחנו היינו בטוחים שזאת החשודה". לדבריו, "היינו חייבים דגימת קול כדי לסגור סופית את הטענה שזה הקול שלה". בתרגיל חקירה הצליחו החוקרים להקליט אותה, ובבדיקה של דגימת הקול שלה מול הקול של האישה שחייגה לקורבנות - נקבע כי מדובר באותו קול .

"גנבה את האוכל של הילדים שלי"

ב-4 באוגוסט השנה, באמצע יום העבודה שלה בגן ילדים, קיבלה נ' (41), נשואה ואמא לארבעה ילדים מיישוב במגזר הערבי במרכז הארץ, שיחת טלפון לכאורה מחברת הביטוח. "עניתי, היא אמרה שהיא מחברת הביטוח, השבתי לה שאין לי זמן אבל היא המשיכה", סיפרה נ'. "אני לא מבינה איך נפלתי ככה לאישה הזאת שחייגה אליי ואני בלחץ באמצע העבודה. לא רציתי לדבר איתה כי אני עובדת בגן ילדים ולא יכולתי, אבל היא הצליחה לשכנע אותי כמה דקות לדבר היא נתנה לי את כל הפרטים שלי בביטוח".

ההודעות שקיבלו הקורבנות

נ' אמרה בשיחה כי משכה כבר קופה אחת, אך השיחה לא הסתיימה פה. "היא אמרה לי שיש לי עוד קופה והיא יכולה לשחרר לי אותה בלי לשלם מס", שיתפה נ'. "בסטטוס שלה בוואסטאפ ראיתי ביטוח, היא גם שלחה לי הודעות ב-SMS למספר של 'מנורה' שם היו לי הודעות בעבר מהחברה. זה נראה ממש אמיתי. היא דיברה מהר, אני רציתי לסיים את השיחה כי יש לי ילדים בגן אבל היא לא נתנה לי שנייה לנשום. היא ביקשה שאשלח אישור חשבון ".

בתגובה לשאלה אם לא חשדה בדבר השיבה נ' במבוכה כי כבר הבינה שנפלה בתמימותה. "היא מסרה לי פרטים מדויקים מהחשבון שלי, ההודעות ששלחה היו תחת השרשור של 'מנורה'. לא חשבתי שזה נוכלות, קיבלתי קוד ב-SMS שנראה מ'מנורה'", אמרה. האישה התקשרה לבעלה וביקשה ממנו שיפקיד 5,000 שקלים בחשבונה - וכך הוא עשה. מיד לאחר מכן חזרה אליה הנאשמת והדריכה אותה איך להוציא קוד משיכה מהכספומט. "היא אמרה שזה עבור פיקדון ושיחזירו לי את הכסף כשישחררו את הכספים בחברת הביטוח", אמרה.

נ' שיתפה בכאב כי יום למחרת קיבלה הודעה שהכסף נמשך, וניסתה לחייג בחזרה אל הנאשמת. "אני מחייגת אל האישה לראות מה עם הכסף שאמור להשתחרר ואין מענה", אמרה. "מחייגת שוב ושוב ואין תשובה, מנסה לשלוח הודעה שתחזור אליי מטלפון אחר ואני מבינה שנפלתי אצל נוכלת ואני הולכת להגיש תלנה במשטרה".

נ' תיארה כי אחרי שהבינה שנעקצה, נכנסה ללחץ ודיכאון. "אפילו שזה רק 5,000 שקלים, בשבילי זה המון המון כסף. אני מפרנסת יחידה בבית, עובדת בשתי עבודות וכל שקל חשוב לפרנסת הבית. היא גנבה לי את האוכל של הילדים שלי", אמרה. מניסיונה המר סיכמה נ': "אל תמסרו שום פרט מזהה לכל אדם שמחייג אליכם. ואם כבר אתם מאמינים, לבקש טלפון של החברה ולומר לאיש 'אני אחייג אליך'. אל תעשו שום דבר בלחץ, ואם מי שמחייג לוחץ לעשות כאן ועכשיו - זה סימן לנתק".

עו"ד גיל פרידמן, שמייצג מטעם הסניגוריה הציבורית את סהר אבוטבול, מסר בתגובה: "אנו נמצאים בשלבים הראשונים של ההליך המשפטי. לאחר שנלמד את חומרי החקירה נציג את טענותינו בבית המשפט".