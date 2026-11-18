בצל הפשיעה שמשתוללת בחברה הערבית בישראל לצד מגפת הפרוטקשן, משפחת אבו מוך מבאקה אל-גרבייה החליטה להיאבק נגד סחיטה, ירי, בריונות ואלימות, ולהתייצב לצד כל מי שמתמודד עם איומים במגזר. החמולה קיימה אתמול (שלישי) כינוס נרחב בהשתתפות יותר מ-1,500 בני אדם, כאשר בין המשתתפים בלטו מאות צעירים רעולי פנים, בני המשפחה.
בבאקה אל גרבייה, הצעירים רעולי הפנים אמרו: "אנחנו לא בריונים ולא יורים, אבל באמצעות הצעד הזה רצינו להבהיר שנעמוד על המשמר מול כל מי שפוגע בביטחון שלנו, בחיינו ובשלומנו. לא נשתוק מול מי שדורשים דמי חסות, מנסים לירות או לסחוט אנשים. לשתיקה כבר אין מקום, ובכל מקרה של איום, הצעירים רעולי הפנים ייאבקו במעשים האלה ללא פחד וללא היסוס".
אחמד אבו מוך, בן המשפחה, הוסיף בשיחה עם ynet: "הצעירים צריכים להיות חלק מהפתרון, לא חלק ממעגל האלימות. האחדות והערבות ההדדית הן הכוח האמיתי של החברה שלנו. המסר שיצא מבאקה אל-גרבייה צריך להגיע לכל היישובים הערביים. לא מקבלים דמי חסות, לא נכנעים לאיומים ולא משאירים קורבנות לבד".
אחד מרעולי הפנים אמר: "כשיותר מ-1,500 איש מתכנסים כדי לומר די לאלימות ולסחיטה, זה סימן שהציבור הגיע לקצה גבול הסבלנות. עכשיו צריך להפוך את ההצהרות למאבק אזרחי נחוש ומתמשך. המפגש של יותר מ-1,500 בני אדם מעביר מסר ברור: נמאס לתושבים משתיקת הפחד. הם דורשים חיים נורמליים, ביטחון וכבוד".
לדבריו, "המאבק נגד פרוטקשן הוא מאבק של כולנו. היום זו משפחת אבו מוך, ומחר זה יכול להיות כל בית וכל עסק. חייבים להתייצב יחד נגד התופעה. חשוב שהמחאה תישאר במסגרת החוק, ללא נשק וללא אלימות. המטרה היא להחזיר את הביטחון לתושבים ולא להוסיף עוד מעגל של פחד".
הרצוג: "לשבור לפושעים את העצמות"
נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ביקרו היום בזירת הפיגוע הפלילי בכפר מנדא, שם נרצחה בסוף השבוע לינא קאסם מהשלכת רימון לעבר בית עסק. "אנחנו חייבים להילחם בפשיעה הנוראה הזו ולמגר אותה. חייבים לשבור לפושעים את העצמות״, אמר הרצוג.
״צריך לסיים עם שפיכות הדמים, לחוקק את כל החוקים שצריך ולהשתמש בכל הכלים כדי לשים קץ לתופעה האיומה הזאת", הוסיף. "נתפלל שלא נראה עוד קורבנות של אזרחים ישראלים תמימים שהולכים לקנות בחנות ופושעים זורקים עליהם רימון".
לדבריו, ״לצד המלחמה בפשיעה ותמיכה במשטרה ובכוחות הביטחון, חייבים גם לשמור על הזכויות של האזרחים - לא אפשרי להיכנס לבית של אזרח, לא משנה מאיפה הוא, בלי צו של בית משפט. ולא ניתן להיכנס לבית של רופא בדואי בנגב בלי צו של בית משפט".
רעיית הנשיא אמרה: ״אני חושבת שהלב נשבר לכולם. כולנו בני אדם. ראיתי את התמונות של לינא, שבסך הכול רצתה לבוא לקנות כדי לשמח את המשפחה ביום ההולדת, וכמו שסמיר (אחיה של לינא - ח"ש, א"א) אמר לנו, היא הייתה אישה כל כך מיוחדת. אי אפשר להישאר אדישים לתמונות כאלו בכל החברה, ובאמת לשים סוף לפשיעה הזאת״.
גל האלימות בחברה הערבית בישראל אינו נפסק, והלילה נורה למוות עלם ג'ליל מנסור, תושב עוספיה בן 22, בדליית אל-כרמל. ככל הנראה מנסור פותה להגיע למקום שנקבע מראש ושם נרצח. גבר כבן 30 וצעיר כבן 24 נפצעו באורח בינוני מהירי. מתחילת השנה נרצחו 202 בני אדם בחברה הערבית.