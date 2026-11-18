החליטה להיאבק נגד סחיטה, ירי, בריונות ואלימות, ולהתייצב לצד כל מי שמתמודד עם איומים במגזר. החמולה קיימה אתמול (שלישי) כינוס נרחב בהשתתפות יותר מ-1,500 בני אדם, כאשר בין המשתתפים בלטו מאות צעירים רעולי פנים, בני המשפחה.

החליטה להיאבק נגד סחיטה, ירי, בריונות ואלימות, ולהתייצב לצד כל מי שמתמודד עם איומים במגזר. החמולה קיימה אתמול (שלישי) כינוס נרחב בהשתתפות יותר מ-1,500 בני אדם, כאשר בין המשתתפים בלטו מאות צעירים רעולי פנים, בני המשפחה.