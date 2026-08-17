על-רקע פקיעת דד-ליין 60 הימים שבהם היו אמורים ארצות הברית ואיראן לגבש הסכם סופי לסיום המלחמה , נראה כי לפי ההתבטאויות שיוצאות מטהרן בימים האחרונים, כלל לא ברור אם למספר הזה הייתה חשיבות בהסתכלות של הרפובליקה האיסלאמית על המצב. זלזול רב מופנה אל מול האיומים מוושינגטון להטיל על הרפובליקה האיסלאמית בידוד כלכלי קיצוני וחסר תקדים, לצד המשך ואכיפת המצור הימי על מצר הורמוז.

גלריה טראמפ וחמינאי. בטהרן לא מתרגשים ( צילום: Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS, REUTERS/Jonathan Ernst, REUTERS/Stringer, AFP )

איסמעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני, אמר הבוקר (שני) במסיבת עיתונאים: "מזכר ההבנות לא מציין תקופה של 60 יום, ואיראן לא תקבל לחץ עקב אילוצי זמן. אנו פועלים בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלנו. ארצות הברית לא עמדה בהתחייבויותיה במזכר ההבנות, לכן נושא 60 הימים לא רלוונטי וכוחותינו מוכנים להגיב".

כבר בסוף השבוע שעבר הבהיר שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י: "מה שהוכרז בסוף המלחמה ובמזכר ההבנות של איסלאמאבאד היה סוף המלחמה. ארצות הברית הפרה את מזכר ההבנות, והלחימה חודשה. לא היה לנו שום דבר שנקרא הפסקת אש שצריך להאריך כעת. היה לנו סוף למלחמה". עוד מסר: "המתווכות, קטאר ופקיסטן, מחליפות מסרים ומתקשרות איתנו, אך זה לא אומר שאנחנו נכנסים למשא ומתן. עדיין לא קיבלנו החלטה לחדש את המשא ומתן עם ארצות הברית".

בנוגע לסוגיית השליטה והמעבר במצר הורמוז, שעדיין לא נפתרה, אמר עראקצ'י בסוף השבוע: "המשא ומתן שלנו עם עומאן נמשך, אך הוא דיון נפרד לחלוטין. דיון טכני בנוגע לקביעת נתיבי שיט במצר הורמוז. המסלולים הקודמים לא ניתנים לשימוש יותר. יש לקבוע מסלולים חדשים. אנחנו עובדים כעת על תכנון מסלול זמני שיהפוך למסלול הסופי בשלבים הבאים. ייתכן שנגיע בקרוב לסיכום בנושא הזה, אך חשוב להדגיש כי המשא ומתן הזה וסוגיית פתיחתו מחדש של מצר הורמוז הם עניינים נפרדים לחלוטין. לאחר קביעת המסלול, חידוש השיט במצרי הורמוז הוא עניין אחר, התלוי במילוי תנאים נוספים שעל ארצות הברית לעמוד בהם".

"על ארצות הברית לעמוד בתנאים". עראקצ'י

מבחינת איראן, המשא ומתן שלה עם עומאן נפרד לחלוטין מסוגיית פתיחת הורמוז שדורשת התפשרות של ארצות הברית. גם דובר משרד החוץ האיראני בקאי התייחס הבוקר לסוגיית הורמוז ואמר: "המשא ומתן בנוגע למצר הוא מורכב ורגיש, כאשר אנו דנים בריבונותן של שתי מדינות עליו, עומאן ואיראן. הדבר דורש דיונים ארוכים. השיחות עם עומאן בנוגע למצר נמשכות, ואנו פועלים לסיום מזכר ההבנות ולהגעה להסכם סופי".

בינתיים הבכירים האיראניים לא עצרו את האיומים. יד אללה ג'וואני, בכיר במשמרות המהפכה, הבהיר הבוקר כי "מצר הורמוז יפתח כאשר ארצות הברית תמלא את התחייבויותיה במסגרת הסכם איסלאמאבאד".

מפקד צבא איראן אמיר חאתמי אמר אתמול: "נשיא ארצות הברית אומר שהוא רוצה להכריז על מצר הורמוז כחלק מארצו. אחרי שראה את התגובות, הוא הודיע שהוא מתבדח. גירוש האמריקנים יושם והם לא מורשים עוד להיכנס למפרץ הפרסי, למפרץ עומאן ולמצר הורמוז. על כולם לדעת שאין שום דרך שהבסיסים האמריקניים יוכלו לחזור למצבם הקודם ואיראן לעולם לא תאפשר זאת. מצר הורמוז הוא מתנה אלוהית לעם האיראני ולא ישוב למצבו הקודם. בין הישגיו של הנשיא האמריקני - הפעלת יכולותיו של מצר הורמוז. היינו מודעים להן, והן לא היו מופעלות ללא הלחימה. כל מחיר שנשלם כדי לשמר את מצר הורמוז שווה את זה. נגן עליו בכל כוחנו".

חאתמי אמר עוד אתמול: "נשיא ארצות הברית מנסה בכל כוחו ליצור לעצמו תדמית של מנצח, אך כיום מעטים האנשים בעולם המתייחסים אליו ברצינות. תדמיתו של מישהו שמסתתר במשאית מפחד ומשאיר גורמים אחרים ועיתונאים במטוס שהשירות החשאי האמריקני טוען שהיה תחת איום, היא תדמית של מפסיד". אתמול גם פורסם ציטוט מטעמו שלפיו איראן מציעה פרס של 30 אלף דולר על לכידת או הריגת חייל אמריקני.

התוכנית הסודית של מוג'תבא להסלמה

לפי גורמים איראניים וערביים ששוחחו עם "וול סטריט ג'ורנל", טהרן גיבשה תוכנית חשאית להסלמה והרחבת המערכה לגבות מחיר כבד מארצות הברית וממדינות האזור . הגורמים ששוחחו עם העיתון האמריקני טוענים כי לדעת מנהיגי הקו הקיצוני בטהרן, מזכר ההבנות שנחתם ביוני היה רק ניסיון של וושינגטון וירושלים להוריד לחץ מהכלכלה העולמית ולקנות זמן למתקפה גדולה יותר בהמשך הדרך. במקום לתת אמון בשיחות, הם הקדישו את החודשיים האחרונים להתכונן לקרב גדול יותר.

לפי הדיווח, מאמציהם כוללים מתן שליטה רבה יותר למשמרות המהפכה, מינוי יוצאי המלחמה מול עיראק ומשברים פנימיים נוספים לתפקידים מרכזיים, הרחבת פעולות מודיעין נגדי מקומי והגברת ייצור טילים ומל"טים. ההנהגה תפסה במהירות את היוזמה, תקפה ספינות כדי להדק את אחיזתה של איראן בהורמוז והרחיבה את שדה הקרב לים סוף, שבו השתמשה סעודיה כדי לעקוף את אחיזתה של איראן במפרץ הפרסי.

מצר הורמוז ( צילום: REUTERS/Stringer )

בעיתון האמריקני נכתב, מפי מקורות מעורים בפרטים, כי גורמי מודיעין ערבים אספו ראיות - כולל תקשורת בין איראן למיליציות שותפות במדינות כמו תימן ועיראק - לשינוי אסטרטגי בתוך ההנהגה הקשה של המדינה, והכנה של כוחותיהן להרחבת המלחמה והעלאת העלויות עבור ארצות הברית. מנהיגי איראן, שמדאיגים מדינות מפרץ חלשות יותר כמו כוויית, מדברים יותר ויותר על "פעולות התקפיות בשטח אויב".