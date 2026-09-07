תאילנד הוציאה היום (שני) צו גירוש נגד קווין דימינו, המנהל הצרפתי של גן החיות בקוסמוי שסירב להכניס ישראלים, שלושה ימים לאחר שהרשויות במדינה הורו לגרש גם את הישראלי שהתעמת איתו. דימינו, שמפעיל את המקום ביחד עם בת זוגו התאילנדית, מואשם ב"איומים, הטרדה ואלימות פיזית" וב"זריעת מחלוקת ובהסתה לפילוג על רקע גזעי ודתי".
לדימינו, שמתגורר בתאילנד כבר יותר מעשור, יש שבעה ימים כדי להגיש ערעור על ההחלטה לגרש אותו. "תנו לממשלה לעשות את עבודתה, אין מה לדאוג", אמר לסוכנות הידיעות AFP.
האירוע התחיל כאשר דימינו הציב בגן החיות דגל פלסטין ושלטים שלפיהם ישראלים אינם מורשים להיכנס לפארק. בהמשך התפתח עימות עם ישראלי המתגורר באי, וברשת פורסמו סרטונים שבהם נראה דימינו תוקף אותו ונוגח בו.
הסכסוך הסלים במהירות מעבר לשערי גן החיות. דימינו טען כי הוא ובני משפחתו קיבלו איומים וכי ביתה של אמו בצרפת הוצת. במקביל פתחה המשטרה בחקירה בעקבות טענה שלפיה ישראלי הציע 500 אלף באט תמורת מידע שיוביל לפגיעה במנהל הפארק. בעקבות ההתפתחויות הציבו הרשויות אבטחה באזור ובחנו צעדים נגד המעורבים.
כפי שנכתב, הרשויות בתאילנד הורו לגרש מהמדינה גם את הישראלי שהיה מעורב בסכסוך. הוא הורשע בעבירת "איומים והתנהגות שהטילה פחד ומצוקה על אדם אחר", ומשרד הפנים התאילנדי קבע כי התנהלותו מהווה פגיעה בסדר הציבורי ובשלום הציבור.