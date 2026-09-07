. דימינו, שמפעיל את המקום ביחד עם בת זוגו התאילנדית, מואשם ב"איומים, הטרדה ואלימות פיזית" וב"זריעת מחלוקת ובהסתה לפילוג על רקע גזעי ודתי".

. דימינו, שמפעיל את המקום ביחד עם בת זוגו התאילנדית, מואשם ב"איומים, הטרדה ואלימות פיזית" וב"זריעת מחלוקת ובהסתה לפילוג על רקע גזעי ודתי".

הורו לגרש גם את הישראלי שהתעמת איתו

הורו לגרש גם את הישראלי שהתעמת איתו