תיעוד בלעדי שהגיע לידי ynet חושף פעילות חשודה של מחבלי חמאס מעבר לקו הצהוב. בתיעוד נראים שני המחבלים פועלים בין ההריסות ומעבירים ביניהם בסתר דלי - שאותו הם מנסים להסוות. בשטח עולות טענות על כבילת ידיהם של הלוחמים - כדי לא לסכן את הפסקת האש. "זו מלחמת הפסקת אש. התרחיש הסביר הוא שהם יתקפו אותנו בעקיצה - מטען, ירי ויברחו בחזרה", אמר ל-ynet מפקד בגזרה. צפו בתיעוד הרחפן:

תיעוד מפעילות מחבלי חמאס מעבר לקו הצהוב





בתיעוד הרחפן מ-7 באוגוסט נראים, כאמור, שני מחבלי חמאס שפועלים באופן חשוד בין ההריסות, שמשמשות עבורם מעין הסוואה למעשיהם. תחילה שניים מגיעים עם דלי ריק, יוצאים מעומק ההריסות עם הדלי ומעבירים מנקודה לנקודה. "רואים פעילי חמאס, אמנם לא חמושים, אבל חופרים משהו - ויש שם מפעל בין ההריסות האלו", הוסיף המפקד.

"הוא מתעסק שם במשהו בקרקע, הרחפן עוקב אחריו מעבר לקו הצהוב. מזרחה מהקו הצהוב זה כבר היה מת. שניים לא מתפעלים מנהרה - אבל יש שם משהו שהם מתעסקים בחפירות בין הבניינים שקרסו. הם נכנסים, כאילו מנסים להתחבא, מסתתרים. לא יודעים מה זה, אבל ברור שזה לא תמים. ככה אנחנו יודעים שהם מתכוננים. זה בוטה, הם לא בחדר מוסתר".

לדבריו, עיקר הפעילות של הכוח בגזרה הוא הגנתי-פסיבי. "אנחנו פועלים פה כל הזמן למקרה שהם יחצו. כלומר אלו פעולות מניעה למצב בו הם יחצו - ולא פעולות שיגרמו לזה שהם לא יחצו".

גלריה ניסו להסתיר את עצמם באמצעות שמיכה

המפקד שיתף כי הגישה הזו, שמתמקדת בעיקר בהגנה, גורמת להרבה תסכול: "מביאים אותנו ל-100 ימי מילואים, אם כבר מביאים אותנו - אנחנו רוצים לעבוד. אנחנו מבינים אילוצים, אבל אנחנו לא רוצים לשבת על התחת. הדפ"א (דרך פעולה אפשרית - ג"ג) הסבירה היא שהם יתקפו אותנו בעקיצה. יתארגנו, יחצו את הקו הצהוב, יתנו עקיצה - מטען, ירי, ויברחו חזרה. אנחנו רואים אותם מתארגנים, לרגע שיעשו את זה מעבר לקו הצהוב (מזרחית לקו, לשטח שבשליטת צה"ל - ג"ג). אנחנו כאילו מחכים לדפ"א הסבירה שלהם. אם אני רואה אותם מתכוננים - פה, בקו הצהוב, לא בעזה. אז יאללה. זה חבל".

הכוח הממוקם במרכז רצועת עזה גויס לפני כחודשיים, וצפוי לסיים את הסבב הנוכחי בעוד חודש. מדובר ב-100 ימים נוספים אליהם גויסו, שנוספים למאות שאליהם התייצבו עד כה המילואימניקים לאורך המלחמה. "זו מלחמת הפסקת האש. בסוף יש הפסקת אש, אבל כל צד פועל, גם אנחנו וגם חמאס, עושים את זה בשקט כדי לא לעורר את הגזרה יותר מדי, וכדי לא לשבור את הקרדיט שיש לנו", סיפר.

לדבריו, עם ההתעסקות סביב מפת הדרכים לעזה, הפעילות צומצמה עוד יותר: "אז היום אסור לנו לירות מעבר לקו הצהוב. אנחנו מבינים את זה מדי פעם, כאילו יש איזה משחק בינלאומי, עניינים של הסכמים, מעצמות, הכול מובן, אבל בסוף אתה רואה את הצד השני פועל ואתה קצת מוגבל. אני בידיים כבולות עד גבול מסוים. עכשיו הקשיחו נהלים ואסור לנו לפעול מעבר לקו הצהוב".

המחבל מציץ מבעד להריסות

אתמול לאחר הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חידדו בצה"ל את ההנחיה שירדה לכוחות כבר לפני כחודש, לפיה אין להמשיך לדחוק את הגבול הצהוב מערבה. לפי צה"ל, הכוחות מחזיקים כיום בכ-65% משטח הרצועה. עוד פורסם כי הכוחות בשטח קיבלו הנחיה לתעד את הפרות חמאס לאורך הגבול, במטרה לאסוף ראיות בהינתן תגובת נגד.

לדברי המפקד ששוחח עם ynet, "יכול להיות שאלו רחפנים שמצלמים ומעבירים מידע. אנחנו שומרים מידע מאוכלוסייה כדי שנוכל לצלם בנייד. אבל אנחנו יודעים ויוצאים מתוך נקודת הנחה, שחמאס פועל שם ולפעמים ממש רואים אותו".

לאורך החודשיים האחרונים, מספר מפקד בגזרה שהיה עד למקרים שונים, יש הרבה כניסות ויציאות לבניינים. "אנשים הולכים עם כל מיני אביזרים שאנחנו לא יודעים מה הם, הכול בחסות אוכלוסייה. אנחנו חיילים פשוטים בשטח, רק מדווחים על בניין שכל הזמן יש אליו כניסות ויציאות ומעלים את זה למעלה".

שם, לדבריו, מתחילה הפוליטיקה: "אם הוא בתוך הקו הצהוב הכול בסדר פועלים, אבל זה כבר לא בתוך הקו הצהוב מזמן, ומה שמחוץ מתחיל להיות משחק שהוא פוליטי. מדי כמה זמן רואים תיעוד בבירור שאתה אומר 'יאללה תן לי לירות לשם פגז, תן לי לעשות משהו'. כשזה מול העיניים שלנו ואנחנו יודעים שזה שם".

"בפניי חמאס הוצב אולטימטום"

"אנחנו גם מבינים לפעמים שיש אילוצים מדיניים ואילוצים ביטחוניים, סומכים על מי שצריך כדי לתפעל את זה. זה פשוט לפעמים קצת בוטה כשבא לך לפעול. כל הפגזים שאנחנו יורים זה בתחומי הקו הצהוב, אנחנו יורים למטרות מאוד קרובות, שלא יעבור את הקו הצהוב, אז גם עם הצידוק המדיני - זה הפך ממלחמת הפסקת האש למלחמת הקרדיטים. איך אתה לא שובר את הפסקת האש".

העיר עזה

אחרי השיחה שקיימו אתמול נתניהו וקושנר, עולה כי מועצת השלום מתכוונת לעבור ממודל הדרגתי של מסירת הנשק של חמאס ויתר ארגוני הטרור בשלבים למהלך אחד - הוצאת כל הנשק מהרצועה, שבעקבותיו צה"ל ייסוג באופן מוחלט. ברשת "פוקס ניוז" דווח כי קושנר הציב בפני חמאס "אולטימטום נחרץ" לכבד את ההסכמים שעליהם חתם ולהתפרק מנשקו, או שהדבר יבוצע בכוח על-ידי צה"ל, ש"יסיים את העבודה".

קושנר אמר בריאיון כי "ייקח זמן כדי לומר אם מפת הדרכים בת 15 הנקודות תיושם", אך "אם הם לא יפעלו בהתאם למחויבויות שלהם, כולם יראו שהם לא כנים בנוגע לשלום, ואז לישראל תהיה הרבה יותר תמיכה מארה"ב וממדינות אחרות ללכת לסיים את העבודה כמו שצריך".

מוקדם יותר, נרשמה תקיפה חריגה בנמל עזה, שם תקף צה"ל מהאוויר מפקדי נוחבה בעת פגישה שקיימו באזור. לפי דובר צה"ל, התקיפה כוונה לעבר מחבלים, שאחד מהם זוהה כמחבל שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. הפלסטינים דיווחו על שבעה הרוגים ו-14 פצועים, ובשלב זה לא ברור אם היעד חוסל.