רוכב אופנוע כבן 30 נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) בתאונת דרכים בכביש 1, ליד מעלה אדומים. צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

רוכב אופנוע כבן 30 נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) בתאונת דרכים בכביש 1, ליד מעלה אדומים. צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

רוכב אופנוע כבן 30 נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) בתאונת דרכים בכביש 1, ליד מעלה אדומים. צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו בזירה.