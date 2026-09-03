רוכב אופנוע כבן 30 נהרג הלילה (בין רביעי לחמישי) בתאונת דרכים בכביש 1, ליד מעלה אדומים. צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו בזירה.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 02:25. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום מצאו את הרוכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה. במד"א דיווחו כי התאונה אירעה סמוך למחלף השומרוני הטוב, ואילו במשטרה מסרו כי היא התרחשה סמוך לצומת מישור אדומים.
חובש בכיר במד"א אלי ברנשטיין וחובש מד"א אריה וויס סיפרו: "ראינו את הפצוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו ובמרחק רב מהאופנוע שלו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות, שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".
מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת מעלה אדומים הגיעו לזירת התאונה, ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י פתחו בחקירת נסיבותיה.
מותו של רוכב האופנוע מצטרף לשורה של תאונות קטלניות ביממה האחרונה, ומעלה את מספר ההרוגים בכבישי ישראל מתחילת 2026 ל-303. רק אתמול נהרגו שלושה בני אדם בתאונות: קשישה בשנות ה-80 לחייה מפגיעת רכב בצפון תל אביב, ושני גברים כבני 30 ו-40 בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 675 בגלבוע.