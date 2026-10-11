לא איראן - תימן: בניגוד לדיווח לפיו האמריקנים ביקשו מישראל לתקוף באיראן, למעשה הם בחנו עם הרמטכ"ל אייל זמיר אם ישראל תוכל לתקוף בתימן - על רקע ההסלמה בקרבות עם סעודיה, ופגיעות הטילים הקטלניות בנמל התעופה בריאד. בתיעוד שפורסם הערב נראה רגע הפגיעה אתמול בנמל התעופה המלך חאלד, אז נהרגו 12 בני אדם ונפצעו יותר מ-300.
האמריקנים מנסים להימנע מהתערבות במשבר הסעודי-תימני, עקב בחירות אמצע הקדנציה שבחודש הבא. הרמטכ"ל ענה לבני שיחו האמריקנים שתקיפה ישראלית עלולה לגרום להסלמה עם החות'ים ואולי גם עם איראן, ועלולה בנוסף לגרום לדחייה למועד בלתי ידוע של הבחירות בישראל, שאמורות להתקיים ב-27 באוקטובר.
בשיחה בין רא"ל זמיר לבין מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית (סנטקום), האדמירל בראד קופר, דיברו השניים גם על תקיפה אפשרית ועתידית באיראן - אבל בלי לדבר על כוונות קונקרטיות בזמן הקרוב.
בכל מקרה, גם בחיל האוויר וגם באמ"ן (אגף המודיעין) נמצאים בכוננות מתמדת למקרה של הסלמה בזירה מול איראן, שנחשבת עדיין לזירה העיקרית. צה"ל והצבא האמריקני נמצאים בתיאום בימים אלה, וכך למעשה מאז הכרזה על הפסקת האש ותום מבצע "שאגת הארי" בחודש אפריל. בינתיים, באמ"ן עסוקים בהקמת "בנק מטרות" באיראן בכל התחומים - מטילים, דרך מערכי האש וההתעצמת, ועד כמובן למטרות הקשורות לתוכנית הגרעין של איראן.