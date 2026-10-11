לא איראן - תימן: בניגוד לדיווח לפיו האמריקנים ביקשו מישראל לתקוף באיראן, למעשה הם בחנו עם הרמטכ"ל אייל זמיר אם ישראל תוכל לתקוף בתימן - על רקע ההסלמה בקרבות עם סעודיה, ופגיעות הטילים הקטלניות בנמל התעופה בריאד. בתיעוד שפורסם הערב נראה רגע הפגיעה אתמול בנמל התעופה המלך חאלד, אז נהרגו 12 בני אדם ונפצעו יותר מ-300.

תיעוד רגע הפגיעה בנמל התעופה בריאד





האמריקנים מנסים להימנע מהתערבות במשבר הסעודי-תימני, עקב בחירות אמצע הקדנציה שבחודש הבא. הרמטכ"ל ענה לבני שיחו האמריקנים שתקיפה ישראלית עלולה לגרום להסלמה עם החות'ים ואולי גם עם איראן, ועלולה בנוסף לגרום לדחייה למועד בלתי ידוע של הבחירות בישראל, שאמורות להתקיים ב-27 באוקטובר.

בשיחה בין רא"ל זמיר לבין מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית (סנטקום), האדמירל בראד קופר, דיברו השניים גם על תקיפה אפשרית ועתידית באיראן - אבל בלי לדבר על כוונות קונקרטיות בזמן הקרוב.

מפקד סנטקום בראד קופר והרמטכ"ל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )