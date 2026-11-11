מנהל חדש למשא ומתן מול איראן? סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס , ששלח בחודש שעבר מכתב לראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מוחסן רזאי בו הציע לחדש את השיחות לסיום המלחמה, שוקל לקיים איתו שיחות פנים מול פנים - בעודו הופך למנהל המשא ומתן המוביל מול איראן. כך אמרו ל"וול סטריט ג'ורנל" גורמים אמריקניים ומזרח-תיכוניים ואנשים המעורים במשא ומתן.

בימים האחרונים אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבכירים בממשלו כי הוא פתוח לאפשרות שסגנו ואנס יחדש את השיחות עם איראן, והעניק לו סמכות לנהל את המשא ומתן. גורמים אמריקניים הדגישו עם זאת כי הדיונים על שליחת ואנס לפגישה ישירה עם בכירים איראנים עדיין נמצאים בשלב ראשוני.

טראמפ על הצהרת ואנס: הוא צודק, אבל המלחמה הייתה שווה את זה





גלריה ואנס. אמר מפורשות שהמלחמה הובילה לתבוסת הרפובליקנים ( צילום: AP Photo/Mark Schiefelbein )

לדבריהם, סגן הנשיא נטל לאחרונה תפקיד פעיל יותר בדיפלומטיה מול איראן מאשר השליחים המיוחדים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. הם אמרו כי העובדה שוואנס מציב את עצמו כאיש הקשר המרכזי מול איראן היא צעד בעל סיכון פוליטי עבורו. הדבר עלול להפוך אותו לפנים של סבב נוסף של שיחות שלום שעלול להסתיים בכישלון אם איראן תסרב לוויתורים משמעותיים, אבל מנגד הוא עשוי לצאת מהמהלך כמנצח שהצליח לסיים סכסוך בלתי פופולרי.

עם זאת, בכירים במזרח התיכון חוששים כי אחמד וחידי , המפקד העליון הניצי של משמרות המהפכה, מחזיק בהשפעה רבה יותר מזו של רזאי, הנחשב מתון יותר, ושהוא עלול לסכל כל משא ומתן עם ארצות הברית. רזאי, שנפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בשבוע שעבר, החריף בימים האחרונים את הרטוריקה שלו, במקביל להתחזקות השמועות על פגישה אפשרית עם ואנס.

אתמול (רביעי) רזאי אמר כי "אם ארצות הברית תפתח במלחמה נוספת נגד איראן, כל הבסיסים הצבאיים המעורבים בתוקפנות זו, ממערב אסיה ועד אירופה, יהיו מטרות לגיטימיות למתקפות של איראן. לא יהיה שום מרחק בטוח או מקום מקלט". הוא אמר כי התגובה האמריקנית להצעה "לא מקובלת עלינו. הועברו אלינו מסרים מעיראק, מאיחוד האמירויות ומצדדים נוספים, אך אף אחד מהם לא תאם את התנאים שלנו".

פגישת מוחסן רזאי עם פוטין

מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי ( צילום: ATTA KENARE / AFP )

רזאי גם דחה את עצם האפשרות למשא ומתן וכינה אותה "שיחות דמיוניות", והתעקש כי איראן "לא תוציא אפילו חלקיק אחד של חומר גרעיני מועשר מהמדינה". הצהרותיו אלו של רזאי עשויות לסייע לו לשמור על מעמדו. זאת, לאחר שצעדים פייסניים מצד איש הקשר של ואנס בשיחות שהתקיימו בפקיסטן - יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף - הובילו להדרתו של קאליבאף מהתהליך.

בשבועות האחרונים טראמפ מתח בשיחות פרטיות ביקורת על מזכר ההבנות מחודש יוני שוואנס סייע לגבש, בטענה שההסכם העניק לאיראן זמן להתארגן מחדש ולהגדיל את הכנסותיה מנפט, לפני שארצות הברית הטילה מצור ימי. בכיר בבית הלבן הכחיש כי טראמפ הביע חרטה על מזכר ההבנות, ואמר כי מנהלי המשא ומתן פעלו בתום לב.

בתוך הבית הלבן, ואנס גם הבדיל את עצמו מאחרים בכך שאמר מפורשות כי המלחמה הובילה לתבוסה הקשה של הרפובליקנים בבחירות האמצע. טראמפ אמר כי הוא מבין את עמדתו של ואנס, אך הוסיף כי היה יוצא למלחמה פעם נוספת. בכירים אחרים בקבינט, בהם שר החוץ מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת', הגנו על החלטת הנשיא לצאת למלחמה. רוביו וראש הסגל החדש של הבית הלבן, סטיבן מילר, תומכים בהמשך הלחץ על איראן, עד שהיא תיכנע.

ביום שני נפגש ואנס עם ראש ממשלת קטאר, ובהמשך נפגשו השניים עם טראמפ ועם בכירים נוספים בבית הלבן. דוחא נחשבת לאחד המקומות האפשריים לאירוח השלב הבא של המשא ומתן, אם ואנס ובכירים איראנים יסכימו להיפגש.

בכירים איראנים אומרים כי התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע היא הזדמנות עבורם לנהל משא ומתן מעמדת כוח ולהציב דרישות נוקשות. לפי אנשים המכירים את עמדתם, האיראנים דורשים מארצות הברית להסיר את המצור, לשחרר נכסים מוקפאים ולהקל את הסנקציות על הנפט כתנאי מוקדם לחידוש השיחות. "הדרישות האיראניות אינן מציאותיות לחלוטין. אנו מצפים שהדבר עשוי להשתנות, ואם כך יהיה, נהיה מוכנים לדיפלומטיה", אמר רוביו ביום שלישי.